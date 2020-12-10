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10 декабря 2020, 17:22

Кадлубай: в акции "Наши дети" может поучаствовать каждый

Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Акция "Наши дети" прошла в столичном Доме ребенка №1 при участии коллектива Белорусского радио
Акция "Наши дети" стартовала в Гродненской области

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогодней благотворительной акции "Наши дети" может поучаствовать каждый гражданин, заявил сегодня журналистам заместитель министра образования Александр Кадлубай во время торжественного открытия акции в Минском государственном дворце детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в стране стартовала традиционная акция "Наши дети", которая реализуется с 1995 года по поручению главы государства. Акция включает в себя выставки, ярмарки, новогодние представления. Например, сейчас проходит республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества "Калядная зорка" и республиканский смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек "Елка-Фэст". Отрадно видеть, что откликаются многие предприятия и организации всех форм собственности и из года в год сумма собранных средств увеличивается. В это время каждый может поздравить детей и создать для них сказочную атмосферу", - сказал Александр Кадлубай.

Замминистра пожелал ребятам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях. "Пусть дети получат только позитивные эмоции, встретят рождественские и новогодние праздники в кругу семьи, близких и друзей. Пусть все желания, которые они загадают, непременно сбудутся в 2021 году", - добавил он.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. "В Минске созданы все условия, чтобы ребенок мог развиваться именно по тем интересам, которые ему ближе. Все, что можно пожелать - спорт, наука или информатизация, - есть в Минске. Главное - желание заниматься избранным делом. Начиная с сегодняшней акции, мы вместе создаем волшебство, с улыбкой и надеждой смотрим в новый год, который обязательно принесет радость, успех и победу в делах, которые себе наметили", - подчеркнул он.

Перед началом сегодняшнего новогоднего представления в Минском государственном дворце детей и молодежи организаторы провели интерактивную программу. В ней участвовали дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, опекунских, приемных семей, а также победители олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований. Ребята соперничали в спортивных состязаниях, решали интеллектуальные и творческие задания.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 10 декабря по 10 января.

В это время во всех регионах страны состоятся новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравят детей с Новым годом, Рождеством и вручат подарки, помогут в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации. Все мероприятия пройдут с учетом рекомендаций Минздрава, направленных на минимизацию риска заражения СOVID-19. Для этих целей предусмотрены дополнительные автобусы, чтобы рассадить детей по одному, питьевая вода в малой таре, маски и дезсредства.-0-

Фото Сергея Шелега

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