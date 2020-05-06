Кадлубай: в преддверии Дня Победы особую значимость приобретают патриотические проекты

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Победы особую значимость приобретают патриотические проекты, заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай после посещения средних школ №168 и №30 города Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Во время подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне особую значимость и масштабность приобретает проведение в учреждениях образования мероприятий, направленных на совершенствование системы патриотического воспитания учащейся молодежи, - сказал Александр Кадлубай. - Приятно видеть, что в эту работу вовлечены все учреждения образования страны".

В частности, более 450 тыс. школьников объединила акция "Беларусь помнит", в республиканской героико-патриотической акции "Великой Победе - 75!" приняли участие более 14 тыс. обучающихся. Во время конкурса "Не меркнет летопись побед", который объединил 190 школ из всех регионов страны, была организована поисковая работа по исследованию истории деятельности 50 партизанских бригад, 30 подпольных групп и 23 воинских частей и соединений. Школьники принимают активное участие в научных обществах, поисковых отрядах и группах "Следопыт", "Юный патриот", "Нашчадкі Перамогі", "Поиск".

"Во время экспедиций, экскурсий и походов, проходивших под знаком Года малой родины, учащиеся встречались с ветеранами войны и оказывали посильную шефскую помощь. Кроме того, школьники принимали активное участие в акциях по благоустройству и наведению порядка в местах расположения мемориальных комплексов, обелисков, памятников и братских могил погибших в годы Великой Отечественной войны. Тимуровскими и волонтерскими отрядами оказывалась и оказывается шефская помощь ветеранам и труженикам тыла", - добавил замминистра.

Во время посещения столичных школ №168 и №30 Александр Кадлубай пообщался с учащимися и педагогами и поблагодарил руководство учреждений образования за подготовку и активное участие в республиканских мероприятиях, приуроченных к 75-летию Великой Победы.-0-