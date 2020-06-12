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12 июня 2020, 16:44

Кадровые тенденции этого лета

Олег Токун. Фото из архива
Олег Токун. Фото из архива

Пандемия отформатировала деятельность целых отраслей многих стран. Ряд европейских и американских концернов заявили о сокращении сотен работающих и даже закрытии некоторых заводов. А как дела с занятостью обстоят в нашей стране? На этот и другие вопросы отвечает начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Когда ситуация выровняется...

– Рынок труда реагирует на мировые экономические кризисы в каждой стране по-разному и не сразу: с опозданием на несколько месяцев. Белорусские наниматели не привыкли чуть что – увольнять людей. Ведь когда ситуация стабилизируется, сформировать заново профессиональный коллектив будет очень непросто. Такая тактика удержания специалистов четко прослеживается в кадровой политике большинства отечественных предприятий.

Вместе с тем нужно отметить, что в апреле выросли масштабы неполной занятости. Заводы и фабрики, другие организации стали переходить на трех-четырехдневную рабочую неделю. Да, это не очень хорошо для людей: они теряют в зарплате, но, с другой стороны, за ними остаются рабочие места. Когда экономическая ситуация выровняется, а это обязательно произойдет, то руководители субъектов хозяйствования не будут бегать в поисках кадров. Люди – вот они: никуда не уходили и готовы трудиться полный рабочий день!

– То есть безработных больше не стало?

– По крайней мере, за два последних месяца нет роста обращений в службы занятости. В апреле их число даже снизилось – и к марту 2019-го, и к апрелю прошлого года. Если в апреле 2019-го регистрировалось 3,5 тыс. человек в неделю, то в апреле этого – только 2,3 тыс. в неделю. Сокращение вызвано отчасти тем, что граждане в связи с угрозой заразиться коронавирусом решили переждать, отсидеться дома, не выходить в люди – не бывать там, где толпятся. Правда, уже в последние 2 недели мы видим, что посещаемость центров занятости выросла. К нам стали больше приходить за помощью в поисках работы: в неделю примерно 3,5 тысячи человек. Это, конечно, больше, чем месяц назад, но все же пока спрос на рабочие места меньше того, каким он был в мае прошлого, 2019 года. Тогда, согласно нашей статистике, количество обратившихся составило 4,5 тысячи человек в неделю.

Наниматель выжидает...

Эта весна определила еще одну тенденцию: уменьшилось количество вакансий, на которые наниматели заявляли через нас поиск специалистов. Если на 1 апреля этого года открыто 86 тысяч вакансий, то на 1 июня – 72 тысячи. Многих работодателей экономическая неопределенность в мире и стране заставила если не приостановить производство, то, по крайней мере, не набирать новые кадры: они выжидают и оценивают риски: как будет развиваться далее ситуация на рынке?

...и ищет

– Олег Валерьевич, специалистов каких профессий чаще других ищут наниматели?

– Водителей, средний медицинский персонал, врачей, швей. В частности, водители стали особенно востребованы в связи с тем, что активно заработали службы доставки. Не стало меньше спроса на продавцов, кассиров-конт-ролеров. Они по-прежнему остаются в списке востребованных профессий.

С приходом тепла восстанавливается спрос на каменщиков, бетонщиков, штукатуров и т. д. По поиску специалистов по отраслям на первом месте – строительная, на втором – промышленность, на третьем – сфера услуг. Вместе с тем и в последней заметны новые тенденции: сократилась потребность в поварах, официантах, барменах, поскольку многие объекты не работают. Надеюсь, с завершением пандемии сфера услуг стабилизируется.

Кто на новенького?

– На какие новые профессии появился спрос – может, есть особые, связанные с новыми серьезными промышленными объектами, такими как Белорусская АЭС, Петриковский горно-обогатительный?

– Ответом на вызовы времени можно назвать появление вакансии медицинского дезинфектора. Раньше такой не было. Данные специалисты востребованы рядом клиник и организаций. В целом же рынок труда достаточно консервативен. Теперь, как и в предыдущие годы, требуются работники массовых профессий, только сократилась потребность в количестве...

Если говорить об АЭС, вопросы с кадрами там решены: люди набраны, как руководящий, так и инженерный состав, заполнены и вакансии практически всех специальностей.

Когда АЭС и городская инфраструктура для обслуживающего ее персонала и их семей будут достроены, упадет потребность там и в строителях, но станут нужны другие профессии, в первую очередь в сфере обслуживания. Так же обстоят дела и на Петриковском горно-обогатительном комплексе.

За два последних месяца нет роста обращений в службы занятости. В апреле их число даже снизилось  по отношению и к марту, и к апрелю 2019 года.

Программа предоставления субсидий безработным для организации собственного дела работает в стране уже более двадцати лет. За это время она успела стать важным фактором формирования малого бизнеса в республике. В нынешнем году планируется предоставить финансовую помощь почти 2 тысячам человек.

Было бы желание – обучим!

– Что делать человеку, обратившемуся в центр занятости, не имеющему навыков специальностей, которые есть в его банке данных?

– Мы готовы переобучить. Было бы его желание. Безработным предлагается освоить более чем 100 специальностей! Так как службы занятости работают по территориальному признаку, соответственно, обучают специальностям, которые нужны в данной местности – городе, районе. Курсы носят кратковременный характер: 3,5–4 месяца. За это время человек получает профессию и отправляется работать к нанимателю.

В крупных городах чаще всего обучаем профессии продавца, кассира-контролера, при этом особое внимание уделяется приобретению навыков обращения с компьютером, освоению современных интернет-технологий. В регионах готовят по тем профессиям, которые чаще нужны на селе: в агропромышленных комплексах и сельхозкооперативах требуются механизаторы, трактористы и работники других, аналогичных, специальностей.

– А более универсальные – по которым можно устроиться как в деревне, так и в городе, можно получить?

– Да, мы обучаем электрогазосварщиков, плотников, каменщиков-штукатуров, облицовщиков, плиточников и т. д. Нужно на завод – договоримся и там, если есть вакансии. Как правило, там своя система обучения – на рабочих местах и собственных курсах. Перед нашими службами занятости стоит задача: не менее 60–65% безработных, которые направляются на обучение, готовить под заказ нанимателя. То есть, идя на курсы, человек уже знает, куда пойдет работать, более того, заключает соответствующий договор с предприятием. В результате остаются довольными и претендент на вакансию, и наниматель.

– Всегда ли (и как скоро) человек находит вакантное место, обратившись к специалистам службы занятости?

– Иногда это получается сразу, иногда – нет. Многое зависит от самого человека, его здоровья, а также от потребностей в кадрах той местности, где он проживает...

Получи денежку, кандидат в предприниматели!

– Сохранилась ли в нашей стране финансовая поддержка зарегистрированных в центрах занятости, которые хотели бы открыть свой бизнес?

– Да, программа субсидий безработным для организации собственного дела работает. Притом уже более двадцати лет. За это время она успела стать важным фактором формирования малого бизнеса в нашей стране. В нынешнем году планируем такую субсидию выдать почти 2 тысячам человек. Ее размер составляет 11 бюджетов прожиточного минимума (БМП), в сельской местности – больше: 15 БПМ.

– Как это работает?

– Претенденту на господдержку достаточно написать заявление и составить, если нужно, с помощью наших специалистов бизнес-план пошаговой реализации проекта. Если человек не уверен в собственных силах – можем отправить его на обучение основам предпринимательской деятельности. На двухнедельных курсах ему расскажут о том, как зарегистрироваться, как платить налоги, какой из налоговых платежей будет предпочтительным в его сфере деятельности. Ознакомят и с рисками, которые ожидают новичка на пути становления бизнеса. Что касается профессиональных навыков, то они у человека, как правило, уже имеются. Выбирают люди в основном такие виды деятельности, как торговля, оказание различных видов бытовых услуг (пошив, ремонт).

В течение года начинающие предприниматели берут на себя следующее обязательство: после регистрации и получения субсидии проработать не менее 12 месяцев. В их хозяйственную деятельность мы не вмешиваемся.

За 4 месяца нынешнего года уже 600 человек получили такие субсидии. Кстати, в прежние годы за ними люди обращались чаще...

– Олег Валерьевич, а почему нет (мало) историй, рассказывающих о том, как человек из безработных стал успешным предпринимателем?

– Бизнес – это риск: можно подняться, можно прогореть, а можно и работать не спеша, как говорят у нас в Беларуси, пацiху, занимаясь пошивом, ремонтом, оказанием других видов услуг. Каждый ставит перед собой свои задачи. Но даже прогорев, человек проходит определенную школу жизни, которая пригодится ему в будущем. Иногда такие люди находят себя на крупных предприятиях, идут в ремесленники, самозанятость, а потом, возможно, и обратно в бизнес. Государство приняло ряд законов, дающих людям больше возможностей зарабатывать, имея определенные навыки, способности, таланты и склонности к тому или иному делу. И финансовая поддержка тех, кто решил открыть свой бизнес, их предпринимательский опыт помогают становлению таких людей. Они более уверены и целеустремленны в поиске своего места в жизни.

Тамара МАРКИНА, 7 Дней

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занятость Министерство труда и соцзащиты трудоустройство
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