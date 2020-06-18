Как Белагропромбанк заботится о своих клиентах и помогает медикам

ОАО "Белагропромбанк" всегда уделяло большое внимание вопросам корпоративно-социальной ответственности – не только по отношению к своим клиентам, но и ко всем жителям Беларуси. К этому его обязывает статус второго по масштабам и значимости государственного банка, ответственного за реализацию государственных социально-экономических программ.

Особенно банк стремится оказать поддержку наиболее уязвимым категориям населения: детям и пожилым людям. Уже более двух лет Белагропромбанк вместе с платежной компанией Mastercard в Беларуси и фондом "Прикосновение к жизни" реализует социально-благотворительный проект "Прикосновения", средства от которого направляются на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В 2019 году банк профинансировал строительство и оснащение ультрасовременной лаборатории генетических биотехнологий в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии в Боровлянах. Банк является генеральным партнером Всемирных игр победителей, в рамках которых соревнуются дети, перенесшие онкологические заболевания.

Это лишь некоторые из социальных проектов и акций. Естественно, в период пандемии коронавируса Белагропромбанк не мог остаться в стороне и принял самое активное участие в борьбе с этим заболеванием.

Банк оказал безвозмездную (спонсорскую) помощь УЗ "10-я городская клиническая больница г. Минска" на сумму 230 000 бел. рублей. На согласовании в Государственном комитете по имуществу находятся также договоры об оказании Белагропромбанком безвозмездной помощи ГУ "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова", и Белорусскому общественному объединению ветеранов.

Сотрудники банка в порядке частной инициативы собрали и перевели на благотворительные счета по борьбе с коронавирусом свыше 33 000 бел. рублей. Помимо этого, объединенной профсоюзной организацией и первичными профсоюзными организациями банка была оказана помощь учреждениям здравоохранения в районных и областных центрах – всего на сумму более 10 000 бел. рублей.

Для обеспечения безопасности и поддержки клиентов Белагропромбанк провел значительную работу по совершенствованию своих финансовых услуг. В частности, развитию каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) был назначен еще более высокий приоритет, чем до пандемии. В системе ДБО банка реализовано множество услуг, позволяющих клиентам, не выходя из дома, осуществлять ряд финансовых операций, таких как: оформление кредитов, вкладов, банковских карточек, перевод денежных средств внутри страны и за рубеж, совершение всевозможных платежей, пополнение вкладов и счетов через систему "Расчет" (в том числе ДБО других белорусских банков), доставка карточки курьером и др.

В системах ДБО Белагропромбанка ("Интернет-банкинг" и "Мобильный интернет-банкинг") была отменена плата за выпуск виртуальной банковской платежной карточки "Нереальная карта" и плата за подключение услуг "SMS-банкинг" и "USSD-банкинг". Физические лица получили возможность воспользоваться "кредитными каникулами" – переносом сроков платежей по кредиту или уплате процентов за пользование им.

Совместно с сервисом "Яндекс.Такси" Белагропромбанк провел две акции. В период с 24.04.2020 по 24.05.2020 жителям Минска предоставлялась скидка в размере 50% на первые две доставки, заказанные через приложение "Яндекс.Такси". А в период с 22.04.2020 по 30.06.2020 для жителей всех городов Беларуси (кроме Минска) предоставляется скидка в размере 50% на первые три поездки, заказанные через приложение "Яндекс.Такси".

С учетом того, что пожилые люди во время пандемии находятся в зоне повышенного риска, Белагропромбанк во всех отделениях организовал приоритетное обслуживание пенсионеров. Расширил функционал пакета услуг для пенсионеров "Забота".

Белагропромбанк также поддерживает бизнес, который в период пандемии оказался в тяжелом финансовом положениии из-за снижения социальной и экономической активности населения. В частности, банк за счет ресурсов Национального банка принял новые условия кредитования корпоративных клиентов ОАО "Белагропромбанк", наиболее подверженных рискам во время коронавируса,. Для поддержки малого бизнеса банк сохранил в своем пакете услуг кредитные предложения на покупку товаров отечественных производителей и на финансирование нужд личных подсобных хозяйств.

Размещение рекламы на БЕЛТА