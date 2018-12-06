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Как белорусы воспринимают развитие атомной энергетики и строительство АЭС

Общество 06.12.2018 | 13:36
Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси весной 2018 года провели очередной мониторинг общественного мнения по вопросам развития ядерной энергетики и восприятия населением строительства АЭС. Об итогах исследования в интервью БЕЛТА рассказали научный сотрудник отдела социологии социальной сферы Института социологии НАН Беларуси Елена Мартищенкова и заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Лилия Дулинец.

- Кто участвовал в новом опросе и какие изменения вы видите в его результатах?

- Елена Мартищенкова: Исследование проходило с 20 апреля по 29 мая нынешнего года, опрашивалось взрослое населения Беларуси по национальной репрезентативной выборке. Всего в исследовании приняло участие 2 тыс. респондентов, в том числе 300 - в Островецком районе.

Результаты исследования показали, что существенных изменений в распределении ответов респондентов на вопрос о необходимости развития ядерной энергетики в Беларуси не произошло. Так, количество сторонников ядерной энергетики по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,6 процентных пункта до 51,6%, а количество противников снизилось на 0,2 процентных пункта до 21,8%. Данные изменения не являются статистически значимыми и находятся в пределах ошибки выборки (±2,5%).

Практически такая же ситуация и с количеством респондентов, затруднившихся ответить на данный вопрос, - существенных изменений не произошло - 25,3% (минус 2,5 процентных пункта).

В итоге можем говорить о том, что с 2013 года отношение населения к ядерной энергетике остается на одном уровне - четверть населения все еще не определилась в своей позиции по данному вопросу, а количество сторонников по-прежнему более чем в 2 раза превышает количество противников ядерной энергетики.

- В разрезе регионов тоже отношение не поменялось?

- Е.М.: Относительно региональных различий можем отметить, что ситуация за прошедший год изменилась. Так, в текущем году показатели по Витебской области кардинально изменились - увеличение сторонников в 2 раза с 36% в 2017 году до 70,7% в 2018-м. Также выросло количество сторонников в Минске (с 43,7% до 50,2%) и Брестской области (с 44,1% до 50,5%).

В некоторых регионах несколько снизилось количество противников. В Брестской области - с 25,6% до 20,7%, в Витебской с 17,5% до 14,1%. В остальных регионах изменения статистически незначимы.

Количество респондентов, не определившихся в данном вопросе, также изменилось в региональном разрезе. Особенно это заметно по Витебской области, где на протяжении практически всего периода проведения мониторинга наблюдалось наибольшее количество не определившихся в данном вопросе респондентов - за год снижение в три раза с 46,5% в 2017 до 14,8% в 2018-м. Увеличение числа не определившихся произошло в Гродненской (+5,4%), Могилевской (+9,2%), Гомельской (+13%) областях, а также в Островецком районе (+12,8%).

- Какие категории сегодня в большей степени поддерживают развитие ядерной энергетики?

- Среди социальных категорий наиболее активными сторонниками (показатели выше, чем в среднем по стране) выступают руководители всех уровней (100%), а также предприниматели, рабочие и рабочие сельского хозяйства - 70,8%, 61,1% и 56,2% соответственно. В стане противников наибольшее количество опять же, рабочие сельского хозяйства (29,4%) и студенты (24,9%).

Примечательно, что среди руководителей и предпринимателей противников развития ядерной энергетики не оказалось вовсе. Затруднившиеся с ответом чаще наблюдались среди служащих (30,3%) и пенсионеров (38,8%).

Мы видим, что и в 2018 году сохраняется существенное различие числа сторонников между мужчинами - 55,8% и женщинами - 50,3%, среди горожан и сельских жителей - 48,7% и 55% (причем сельчане и горожане поменялись местами - ранее большей поддержкой ядерная энергетика пользовалась у горожан); в оценках молодежи и старшего поколения (50 лет и старше) различия не существенны - 52,9% и 51,2% соответственно.

- Сколько процентов опрошенных поддерживает строительство Белорусской АЭС? Как меняется их число?

- Действительно, один из центральных вопросов - о личном отношении респондентов к строительству в Островецком районе Белорусской АЭС. 60,8% всех опрошенных выразили положительное в целом (сумма ответов "Положительно" и "Скорее положительно") отношение к строительству АЭС, 26,2% - отрицательное и 13% - неопределенное ("Затрудняюсь ответить" и "Нет ответа").

По данному вопросу среднереспубликанский показатель находится уже несколько лет практически на одном уровне (изменения на уровне ошибки выборки).

Что касается региональных различий в ответах респондентов на вопрос об их отношении к строительству Белорусской АЭС, то можно выделить Островецкий район как наиболее положительно настроенный регион в этом вопросе (71,4%), Витебскую (69,3%), Брестскую (67,4%) и Гродненскую (65%) области. Значительно меньшей поддержкой строительство АЭС пользуется в городе Минске (54,2%), в остальных областях на уровне среднереспубликанского показателя.

В плане отрицательного отношения к строительству можно выделить город Минск (здесь наибольший показатель - 34,5%), Минскую область (29,2%) и Гродненскую область (27,5%).

В региональном плане, как и по предыдущему вопросу, наблюдаются изменения: стало больше положительно настроенных в Минске (+11,5%), Брестской (+11,9%) и Витебской (+8%) областях, также некоторое увеличение есть по Островецкому району (+2,3%), а меньше стало в Гомельской (-4,3%) и Могилевской (-11%) областях.

- Для чего вообще проводится мониторинг общественного мнения? Как Минэнерго оценивает его результаты? Как их использует?

- Лилия Дулинец: Для приобретения и сохранения доверия населения страны и международного сообщества при реализации национального ядерного энергетического проекта нужно наладить постоянное взаимодействие заинтересованных сторон по всем аспектам данного проекта. Для выстраивания этой работы, несомненно, нужна обратная связь, т.е. мы должны знать, что больше всего интересует людей, какие вопросы, возможно, пока остались без ответа, что вызывает опасения, связанные со строительством АЭС. Социологический мониторинг общественного мнения позволяет получить необходимые ответы на эти вопросы, чтобы совершенствовать информационную работу, выявлять адресную аудиторию, определять наиболее популярные каналы передачи информации.

Так, благодаря мониторингу мы, например, знаем, что основным источником информации по проблемам ядерной энергетики является телевидение и радио, их рейтинг остается самым высоким - 62%. Рейтинг публикаций в печатных СМИ значительно ниже - около 25%.

С помощью соцопроса мы определяем и наиболее значимые для населения темы. Например, в ходе исследования 2017 года было выявлено, что одним из минусов ядерной энергетики население считает проблему утилизации радиоактивных отходов (55,2% опрошенных). В связи с этим мы включили несколько вопросов по данной теме в соцопрос 2018 года. С учетом полученных результатов планируем размещение интересующей информации в республиканских СМИ и проведение медиа-мероприятий по данной теме.

Соцопрос также показал, что многие респонденты видят необходимость в повышении уровня общей грамотности по вопросам безопасности АЭС, причем полагают, что начинать нужно с ранних лет. Так, более половины опрошенных считают, что лекции по различным аспектам эксплуатации АЭС в учебных заведениях могут повысить уровень грамотности населения в вопросах использования ядерной энергетики. Именно с этой целью мы сегодня активно используем Информационный центр по атомной энергетике, созданный в Минске на базе Республиканского центра инновационного и технического творчества.

- Как вы можете оценить процент поддерживающих развитие атомной энергетики по сравнению с другими странами? Какой уровень поддержки Минэнерго считает приемлемым?

- Л.Д.: Прежде всего хочу отметить, что мониторинг общественного мнения по вопросам использования атомной энергии в мирных целях и строительству АЭС - мировая практика. Она рекомендуется МАГАТЭ всем странам, приступившим к реализации национальных ядерных энергетических программ.

На семинаре по подготовке спикеров с участием МАГАТЭ, который прошел в августе нынешнего года в Минске, эксперты агентства подчеркивали важность использования соцопросов для выявления основных тем, которые представляют наибольший интерес для населения страны.

Хочу также сказать, что практически всегда после завершения на площадке МАГАТЭ или других международных площадках презентаций по теме организации в стране взаимодействия с общественностью и населением следует вопрос о количестве сторонников и противников строительства АЭС. Как показывают результаты европейских опросов общественного мнения, средний показатель сторонников развития ядерной энергетики составляет 44%. В Швейцарии, например, 74% доверяют ядерной энергетике, в Великобритании 50% респондентов выступали за строительство новых АЭС в стране, в Швеции 49% опрошенных поддерживают строительство новых блоков АЭС на замену выбывающим старым. В Германии большинство опрошенных (55%) высказались против немецкого политического вмешательства в процесс принятия решений об использовании ядерной энергетики в других странах и 85% респондентов придерживаются мнения, что ядерные исследования должны по-прежнему занимать высокое место в немецкой науке. Атомные электростанции поддерживают по 64% жителей Литвы и Чехии. Достаточно благосклонно атомную энергетику также оценивают венгры, болгары, финны, словаки, голландцы, французы и словенцы. Самое негативное отношение к атомной энергетике – на Кипре (там ее поддерживают 7%) и в Австрии (14%). Результаты опросов свидетельствуют о том, что больше всего сторонников атомной энергии в тех странах, в которых есть действующие АЭС. Исключением можно считать только Румынию и Испанию - в этих странах действуют атомные электростанции, но поддержку им выразили по 27% населения. В России более 40% респондентов поддерживают развитие атомной отрасли.

Что касается результатов нашего мониторинга, полагаю, что наиболее показательно отношение населения к строящейся Белорусской АЭС выражает ответ на вопрос, как изменится ситуация в топливно-энергетическом комплексе страны с вводом в строй атомной станции. В ответах на этот вопрос 60,5% признали, что ситуация улучшится, 15,4% - не изменится и только 4,5% - ухудшится. Уверена, что это хороший показатель, в том числе по сравнению с другими странами.

- В следующем году планируется запуск первого блока АЭС. Будут ли в связи с этим новшества в проведении мониторинга?

- Л.Д.: Думаю, что сам процесс проведения мониторинга хорошо отлажен за многие годы и что-либо кардинально менять в нем не требуется.

Вместе с тем в следующем году состоится сразу несколько ключевых событий в проекте строительства Белорусской АЭС. Прежде всего это завоз ядерного топлива на площадку строительства Белорусской АЭС, затем его загрузка, физический пуск, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация и ввод пускового комплекса первого энергоблока в эксплуатацию. Несомненно, при подготовке вопросов для мониторинга мы будет учитывать эти ключевые события. Также мы непременно продолжим информировать о результатах мониторинга общественной приемлемости ядерного энергетического проекта.

БЕЛТА.-0-

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