Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение: рекомендации спасателей

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окунание в ледяную прорубь связано с большим стрессом для организма, поэтому стоит здраво оценить свои силы. Как минимизировать риск для здоровья, рассказали БЕЛТА в МЧС.

Заболевшие люди должны повременить с окунанием в прорубь. Стоит помнить, что при таком холоде обостряются и хронические заболевания. В группе риска - дети, которые не знали до этого о закаливании, люди с гипертонией, диабетом, туберкулезом, а также беременные.

Фото из архива

За пару часов до выхода из дома стоит плотно поесть. Важно уделить внимание выбору гардероба. Нужно подготовить не только теплую и удобную одежду, но и ту, которая быстро расстегивается и застегивается - чтобы не замерзнуть, выйдя из воды. Не стоит забывать про шапку.

Желательно взять резиновый коврик, на который можно встать при переодевании. "Ходить по льду босиком - очень сомнительный навык, так что захватите пару максимально шипованной и легко снимаемой обуви. Как вариант - теплые шерстяные носки", - добавили в МЧС.

При окунании не стоит забираться под воду с головой - сосуды головного мозга вряд ли готовы к такому шоку. Шок от холода - реальное явление и проблема, которая возникает из-за стремительной потери температуры тела. "Вместе с тем не бойтесь и сразу заходите в воду на нужную глубину, но лучше не плавайте, ведь из-за холода и так появляется учащенное сердцебиение. В целом в проруби нежелательно находиться более 1 минуты", - рекомендуют спасатели.

Фото из архива

Выйдя из проруби, нужно согреться: растереть себя полотенцем, переодеться во все сухое, выпить горячего. Алкоголь лучше исключить вовсе.

Первые признаки того, что организм находится в состоянии шока, - озноб, посиневшие кожа, губы, болезненные пальцы рук и ног. Если все это проявлено в легкой степени, поможет физкультура. На местах купания будут дежурить медицинские бригады, к которым можно обратиться при ухудшении состояния.

Кроме того, в МЧС напомнили: купание детей должно проходить только под присмотром родителей или взрослых. Заходить за специальные ограждения, приводить с собой животных и прыгать с толпой друзей на краю полыньи запрещено.-0-