Как будет организовано голосование в деревнях? Объяснил глава ЦИК

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА объяснил, как будет организовано голосование в деревнях.

"Будут ездить комиссии по деревням и селам. Я разговаривал с комиссиями по Минской области, у них даже предусмотрено, что в некоторые деревни будет приезжать специальный транспорт - автобус. И людей подвезут туда, где расположен участок для голосования", - рассказал Игорь Карпенко.

Председатель ЦИК напомнил, что традиционно на участках будет организована выездная торговля и концертные программы. Люди могут их посетить, а также приобрести что-то необходимое.

"То есть власти предусматривают любые возможные способы для того, чтобы оказать содействие гражданам, особенно тем, которые проживают в отдаленных деревнях, чтобы они могли проголосовать. Но это не исключает того, что комиссия может проехать с урной по домам непосредственно в этих дальних деревнях и селах", - добавил Игорь Карпенко.-0-