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19 сентября 2019, 21:53

Как будет проводиться и во сколько обойдется жильцам утепление домов

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси с 4 декабря вступит в силу указ №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов". Документ определил механизм финансирования тепловой модернизации домов, порядок долевого участия граждан. Об основных нововведениях, а также пилотных проектах по снижению потерь тепла в пресс-центре БЕЛТА рассказали представители Департамента по энергоэффективности Госстандарта и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметили специалисты, в республике около 28 млн кв.м жилья, или около 16% многоэтажек, построены до 1996 года и не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности. Ранее тепловая модернизация включалась в перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте, но затем утепление фасадов за счет бюджета стало возможно только в случае подтвержденного экспертизой промерзания квартир. Со вступлением в силу указа на эти цели можно будет активно привлекать средства собственников и займы международных финансовых организаций (Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития).

"Главное - поддержать людей в желании снизить потребление тепла, повысить комфортность проживания", - подчеркнул первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило.

Заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук отметил, что таким образом в стране создаются предпосылки и условия для сокращения затрат на отопление жилищного фонда. Основной задачей является доведение параметров удельного теплопотребления до уровня не выше 90 кВт.ч на 1 кв.м в год. В некоторых домах этот показатель пока достигает 160-200 кВт.ч.

Какие работы предусмотрены?

Планируется утеплять стены, перекрытия и другие конструктивные элементы, тамбуры, модернизировать системы отопления и горячего водоснабжения. Возможны установка приборов индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, систем дистанционного съема показаний, устройство индивидуальных тепловых пунктов. Предполагается замена оконных, входных дверных проемов во вспомогательных помещениях.

"Каким будет перечень, определяют сами жильцы. В основу положен принцип добровольного участия граждан. В свою очередь государство предлагает поддержку в финансировании", - отметил Геннадий Трубило.

Кто может инициировать тепловую модернизацию?

С таким предложением могут выступить как сами жильцы, так и местный исполком, правление товарищества собственников, уполномоченное лицо совместного домовладения. Решение принимается на общем собрании, для чего необходимо согласие двух третей собственников. При поддержке большинства требования обязательны для всех. Будет утверждена форма типового договора на оказание услуг, где в том числе закрепляется ответственность домовладельцев, членов организации застройщиков.

"При принятии положительного решения в протокол общего собрания вносится конкретный перечень мероприятий. Далее уполномоченное лицо заключает с каждым гражданином договор. Отказ его подписать не освободит несогласных от исполнения обязательств. Такой же подход действует и при оплате жилищно-коммунальных услуг", - пояснил Геннадий Трубило.

Как и сколько заплатят жильцы?

Порядок возмещения таков: для собственников нежилых помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, - в полном размере ежемесячно равными долями в течение 3 лет, для владельцев жилых помещений - в размере не менее 50% затрат ежемесячно равными долями в течение 10 лет.

Размер ежемесячных платежей предполагается установить фиксированным на десятилетний период, например, из расчета одной базовой величины на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв.м.

Граждане будут оплачивать работы только после их завершения. Размер возмещения определяется пропорционально доле каждого собственника в общей площади жилых и (или) нежилых помещений. На первоначальном этапе от домовладельцев не требуется вносить личные деньги - затраты понесет бюджет. Будет создан специальный фонд. Его сформируют из средств, поступающих от приватизации жилых помещений (не менее 10%), отчислений на капитальный ремонт (не более 10%) и других источников, например грантов или займов международных финансовых организаций. В последующем постоянным источником пополнения станут возвращаемые суммы за уже проведенную модернизацию.

"На 2020 год зарезервировано около Br40 млн для мероприятий по повышению энергоэффективности. Если они в полном объеме не будут востребованы, то их направят на капитальный ремонт или в бюджет", - отметил Геннадий Трубило.

По оценкам экспертов, затраты на тепловую модернизацию окупятся за 10-14 лет. В денежном выражении речь идет о сумме до Br40 на 1 кв.м. Проводимые работы позволят сэкономить ежегодно более 40% тепловой энергии.

Кто вправе рассчитывать на льготы?

Малоимущих собственников жилых помещений предлагается поддержать путем предоставления безналичных жилищных субсидий. Кроме того, по решению исполкома, если доход семьи ниже бюджета прожиточного минимума, возможна рассрочка не на 10, а на 15 лет.

Безналичные жилищные субсидии полагаются в случаях, если на оплату ЖКУ приходится 20% совокупного дохода для проживающих в городе или поселке городского типа, 15% - для тех, кто живет в сельской местности. Сейчас они начисляются почти 18,7 тыс. домохозяйств по выявительному и 748 - по заявительному принципу. При тепловой модернизации размер субсидии будет увеличен на сумму, начисляемую за выполненную модернизацию.

"Сумма общих коммунальных платежей не превысит установленного законом порога, - подчеркнул Геннадий Трубило. - Конкретные механизмы, пошаговая стратегия будут определены постановлением Совета Министров".

Когда лучше всего проводить тепловую модернизацию?

Работы дешевле и удобнее всего проводить именно при капитальном ремонте. Затраты на работы при капремонте в среднем по стране составляют около Br200 за 1 кв.м. Дополнительные Br100 на 1 кв.м позволят сократить удельное теплопотребление дома не менее чем в два раза. Эффект от тепловой модернизации будет определяться по результатам первого отопительного периода.

"Если жильцы примут решение провести тепловую модернизацию, то мы даем право исполкомам поставить этот дом на капитальный ремонт раньше, чем было первоначально запланировано. Работы проведут в комплексе, с разделением смет", - сказал Геннадий Трубило.

Как будут возмещать затраты жильцы, которые самостоятельно утеплили свои квартиры?

По словам первого замминистра ЖКХ, в постановлении Совета Министров, которое разработают в развитие указа, эти моменты учтут. Стоимость выполненных работ при достижении необходимых показателей по теплопотерям вычтут из общей суммы.

Где будут реализованы пилотные проекты?

Первыми новые механизмы протестируют Могилевская и Гродненская области: здесь повысят энергоэффективность 248 жилых домов. Предусмотрены два варианта тепловой модернизации. Пакет А будет включать меры, дающие право на получение предположительно 30-процентной субсидии от государства. Комплекс мер здесь ограничен созданием автоматизированных тепловых пунктов, установкой терморегуляторов и модернизацией труб системы отопления в отдельных квартирах, заменой входных дверей и окон в подъездах, другими малозатратными мероприятиями, включая необходимый капитальный ремонт.

Пакет B ориентирован на 50-процентную государственную поддержку. В дополнение к первому пакету перечень работ, как правило, будет включать теплоизоляцию кровли, наружных стен и перекрытий над подвалом, а также замену окон в отдельных квартирах (полную стоимость которых собственники жилья должны оплатить самостоятельно). В оба пакета в качестве возможного варианта включается установка индивидуальных приборов учета тепловой энергии и внедрение системы начисления платы за отопление по факту потребления на поквартирном уровне.

Проекты планируется реализовать при поддержке Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.

"Около 37,5% тепловой энергии потребляет жилищный фонд, население возмещает только 20% затрат на отопление. С учетом предполагаемого роста тарифов вложенные в модернизацию средства окупятся с лихвой. Если население будет масштабно участвовать в мероприятиях, то ежегодно в квартире можно снизить теплопотребление на 2,4 ГКал", - считает Леонид Полещук.

Каков международный опыт?

Специалисты предварительно изучили опыт ближайших соседей. Похожий механизм опробован во многих постсоветских странах, хорошо себя показал в Украине, Литве, Латвии.

"Например, в Литве ежегодно проводится тепловая модернизация около 500 домов. Мы рассчитываем на такой же результат. После проведенных мероприятий снижение потребления тепловой энергии в отдельных случаях достигает 70% и более", - отметил Леонид Полещук.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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