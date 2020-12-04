Как будут работать поликлиники во вторую волну COVID-19

Весной, во время первой волны COVID-19, учреждения здравоохранения временно изменили режим работы. Оказание плановой медпомощи в больницах и поликлиниках в тот период максимально было ограничено. Подобные коррективы были ожидаемы и во вторую волну коронавируса. Решением комитета по здравоохранению с 4 декабря минские поликлиники прекратили оказание плановой медицинской помощи. Как сейчас будут работать амбулаторно-поликлинические учреждения столицы, рассказала корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности начальника отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Толкачева.

Приоритет - помощь на дому

Наряду с прекращением плановой медпомощи в поликлиниках акцент смещается на ее оказание пациентам на дому. В первую очередь это касается пожилого населения, пациентов с хроническими заболеваниями, людей с ограниченными возможностями. В этот непростой эпидемический период им и вовсе лучше отказаться от посещения многолюдных мест, в том числе поликлиник, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности заразиться.

Чтобы не посещать поликлинику лишь с целью выписки рецепта, его можно заказать по телефону. Рецепты выписываются дистанционно пациентам со стабильным течением хронических заболеваний вне обострения на период до 6 месяцев. Для этого человеку нужно позвонить по телефону контакт-центра поликлиники по месту жительства, а средний медицинский персонал или волонтеры доставят его на дом.

При необходимости анализ крови и другие лабораторные и функциональные исследования, в том числе ЭКГ, медперсонал также сделает на дому.

Временное переформатирование работы поликлиник позволит избежать скопления людей в очередях. Особенно важно снизить риски для пожилых, на них во многих поликлиниках, к слову, приходится до 34% от общего количества обслуживаемого населения. Это относится, в частности, к 27-й поликлинике Первомайского района, 29-й - Октябрьского, 34-й центральной районной поликлинике Советского района.

Для выезда к пациентам с COVID-19 и температурящим в поликлиниках созданы контактные бригады, куда входят или врач и медсестра, или помощник врача и медсестра. Медицинские работники выезжают на дом к пациентам, берут назофарингеальные мазки, осматривают, назначают лечение и при необходимости выдают больничный лист. Такая организация работы позволяет улучшить доступность медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и контактам первого уровня.

Пациенты с хроническими заболеваниями без внимания не останутся

Пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, неврологическими, эндокринологическими, без внимания также не останутся. При необходимости к ним на дом выедет врач общей практики или участковый врач-терапевт.

"Если у человека нет температуры, но появились, например, проблемы с сердцем, ему не нужно идти в поликлинику, а следует позвонить в колл-центр или контактный центр поликлиники. Подготовленные специалисты, у которых есть алгоритм опроса, выяснят причину обращения и направят врача или бригаду. Такие пациенты не останутся без специализированной медпомощи", - отметила Ирина Толкачева.

Наряду с этим усилена работа консультативных кабинетов в городских клинических больницах. Там будут принимать профильных пациентов по направлениям врачей городских поликлиник. Например, офтальмологическую помощь окажут в 3-й и 10-й больницах, оториноларингологическую - в 4-й городской клинической больнице. Кроме того, продолжают функционировать районные кардиологические центры. Принимает пациентов Минский клинический диагностический центр.

Если пациенту будет нужна консультация врача-специалиста, например кардиолога, прибывший на дом терапевт или врач обшей практики даст направление на консультацию в районный кардиологический центр, а в сложных случаях оттуда могут направить в городской кардиологический центр, который находится на базе 2-й городской клинической больницы.

Вызвать врача амбулаторно-поликлинического учреждения теперь можно до 18.00. После этого времени нагрузка ложится на скорую помощь.

Вместе с тем поликлиники продолжат оказывать травматолого-хирургическую помощь, поскольку в зимний период вероятность получения таких травм увеличивается. Под наблюдением остаются и беременные женщины, хоть и сокращено количество посещений женских консультаций. При этом будут учитываться индивидуальные факторы риска по перинатальным и материнским осложнениям. Школы по подготовке к беременности и родам будут работать в онлайн-формате.

БЕЛТА.-0-