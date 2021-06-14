Как COVID-19 повлиял на гостиничный бизнес Минска - комментарий

Почти полтора года весь мир живет в новых реалиях постоянной эпидемиологической угрозы, из-за чего пострадали практически все сферы экономики, но наибольший урон причинен туристической отрасли. Как преодолевается кризис в организациях гостиничного бизнеса, корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ГУ "Столичная торговля и услуги" Алексей Романов.

На сегодняшний день в Минске работают 53 гостиницы на 6,1 тыс. номеров (10,9 тыс. мест) и 9 хостелов на 0,1 тыс. номеров (0,4 тыс. мест).

В коммунальной собственности города находится 15 гостиниц на 2 тыс. номеров, или 32,8% номерного фонда гостиниц столицы, в хозяйственном ведении РУП "Управляющая компания холдинга "Гостиничный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь" - 4 гостиницы на 0,9 тыс. номеров (14,7%), министерствам, ведомствам и Федерации профсоюзов Беларуси принадлежат 19 гостиниц на 1,4 тыс. номеров (23%), не имеют ведомственной подчиненности 16 частных гостиниц на 1,8 тыс. номеров (29,5%).

Итоги 2020 года

"В гостиничной отрасли столицы с марта 2020 года складывается отрицательная динамика реализации услуг проживания. Падение турпотока привело к снижению уровня загрузки номерного фонда гостиниц на 30% по сравнению с докризисным 2019 годом", - привел цифры Алексей Романов.

На долю иностранных гостей пришлось меньше койко-суток: их удельный вес составил 49,7% против 75,6% в 2019 году.

Все это сказалось и на выручке гостиниц и аналогичных средств размещения. По итогам 2020 года она составила 35,7% от уровня 2019-го и снизилась на Br117,1 млн.

Тем не менее закрытия либо перепрофилирования гостиниц в 2020 году не произошло.

Локдаун продолжает влиять

"В условиях повторного мирового локдауна спрос на услуги гостиниц снижен и в 2021 году. Загрузка номерного фонда в городе за январь - май составила 30,7% (выше уровня 2020 года на 3 процентных пункта), в том числе коммунальных - 36,2% (выше аналогичного периода прошлого года на 5,7 процентных пункта)", - добавил гендиректор.

Но выручка от размещения в I квартале этого года по коммунальным гостиницам города снизилась вдвое по отношению к аналогичному периоду прошлого года, услуги проживания убыточны.

"Основной туристический поток формируют спортсмены (детские и юношеские спортивные школы, профессиональные команды по различным видам спорта), региональные индивидуальные и групповые туристы, командированные сотрудники, слушатели курсов и участники мероприятий, проходящих в столице. Удельный вес иностранных граждан в размещении в текущем году по коммунальным гостиницам составил около 35% (в основном гости из России и стран Ближнего Востока)", - отметил Алексей Романов.

Цены вниз

Ограничительные меры, которые предпринимают страны для противодействия завозу инфекции, исключают возможность восстановления объемов въездного туризма. Чтобы выживать в таких условиях, гостиницы делают максимально привлекательные предложения для клиентов. Все средства размещения продаются с большим дисконтом.

Средняя продажная цена для граждан Беларуси в коммунальных гостиницах Минска по итогам 3 месяцев 2021 года составляла Br38,6, для иностранцев - Br59.

Между тем в докризисные годы средняя продажная цена по городу составляла около $45.

Какие варианты в перспективе?

"С учетом того, что удельный вес россиян в числе размещенных иностранных граждан в докризисные времена традиционно составлял примерно 70%, перспективным направлением восстановления туристического потока является в первую очередь открытие наземных границ с Российской Федерацией", - подчеркнул Алексей Романов.

Также важное направление - увеличение внутреннего туризма и формирование предложений для привлечения потребителей услуг из регионов республики.

Рассматриваются, в частности, варианты предоставления скидок от тарифов, в том числе на долгосрочное проживание (от 14 дней), скидок по картам лояльности. В перспективе в столичных гостиницах может быть внедрена и любимая туристами система "полный пансион" с включенным трехразовым питанием по специальному тарифу.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-