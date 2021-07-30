Как COVID-19 влияет на работу нервной системы и кто в зоне риска - комментарий

На днях в авторитетном медицинском журнале The Lancet вышла статья, где говорится, что протекающий в тяжелой форме коронавирус может серьезно ухудшить интеллектуальные способности. Ученые из разных стран давно твердят о негативном воздействии ковида на психику, которое проявляется уже после перенесенной болезни. Поговорили с ассистентом кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ Татьяной Романовской и узнали, как вирус влияет на работу нервной системы, какие расстройства может вызвать и кто находится в группе риска.

Ученые из Оксфордского университета изучили медкарты полумиллиона американцев и пришли к выводу: у перенесших ковид на 44% чаще развивались различные психологические расстройства по сравнению с теми, кто, например, болел гриппом. Перемена настроения и приступы тревожности наблюдались у 24% пациентов, а от дефицита внимания страдало 36%.

Примерно такое же исследование провели итальянские специалисты. По их данным, у 55% людей в течение одного-двух месяцев после выздоровления появлялось минимум одно психическое расстройство. Среди них у 42% повысился уровень тревоги, у 31% появилась депрессия, а 28% жаловались на посттравматическое стрессовое расстройство. Подобное влияние коронавируса на организм Татьяна Романовская связывает с несколькими факторами.

"Большое значение имеет информационная среда. Сначала люди беспокоятся о том, чтобы не заразиться СOVID-19. Потом переживают, как будет протекать болезнь, не перейдет ли она в тяжелую форму. Но самое главное - ковид сам может влиять на нервную систему. Этот вирус нейротоксичен. Он поражает нервные клетки, причем как непосредственно, так и опосредованно. Когда коронавирус попадает в организм, он вызывает иммунный ответ, в результате которого может возникнуть цитокиновый шторм, повреждающий клетки. Если говорить об опосредованном влиянии, то, например, пневмония сопровождается гипоксией, создающей нехватку кислорода. В результате клетки мозга, которые в нормальном состоянии его много потребляют, а при гипоксии недополучают, начинают умирать. Также коронавирус поражает стенки сосудов, за счет чего могут появиться тромбозы. Они способны привести к инфарктам и инсультам", - сказал эксперт.

Из-за этого у людей отмечаются различные психозы, повышенная тревожность и даже нарушения сна. Обычно подобные недуги проявляются сразу после того, как проходят соматические симптомы ковида: нормализуется температура, уходит кашель.

"Пациенту физически становится легче, но психологически он чувствует себя нехорошо. Столкнуться с подобным может абсолютно здоровый человек в любом возрасте, перенесший коронавирус. Даже не обязательно в серьезной форме. Ко мне обращается немало молодежи с жалобами на ухудшение психического состояния после ковида. У всех разные симптомы: упала концентрация внимания, повысилась эмоциональность и утомляемость, снизилась стрессоустойчивость, появилась подавленность, плаксивость, ранимость, стала хуже память", - отмечает специалист.

По словам Татьяны Романовской, при тяжелом течении коронавируса около 2-10% пациентов начинают страдать от различных психозов, 25-30% - тревожных и тревожно-депрессивных расстройств, 40% - астенических расстройств. При этом защитить себя полностью от проявления таких постковидных симптомов практически невозможно.

"Как мы уже говорили, вирус имеет многофакторность поражения: может и сам нанести изменения, и спровоцировать сильный иммунный ответ организма, за счет чего произойдет нарушение функционирования органов, что может оказать влияние и на нервную систему. Поэтому выделить какой-то один фактор, с которым заранее стоит начать бороться, нельзя. Тут может выстрелить абсолютно любой. Пожалуй, единственная защита - это вакцинация. Но и после прививки невозможно гарантировать, что человек не заболеет коронавирусом, а после выздоровления не будет жаловаться на какое-либо психологическое расстройство. Хотя вакцинация, естественно, снижает риск", - рассуждает эксперт.

Чтобы минимизировать последствия коронавируса для организма, специалист советует соблюдать правильный режим труда и отдыха. Организму важно иметь возможность восстановиться. Не стоит сразу давать себе большие физические нагрузки. Например, с возвращением в тренажерный зал необходимо повременить. Лучше устраивать прогулки на свежем воздухе, правильно питаться, употреблять больше витаминов. Но главное - своевременно обратиться к неврологу или терапевту, чтобы получить необходимое лечение, так как каждый случай требует индивидуального подхода. Здесь нет универсального решения.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-