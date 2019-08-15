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"Как гора с плеч: мы выиграли 100 тысяч!" Молодая семья сходила в магазин, чтобы... не брать кредит!

Общество 15.08.2019 | 14:55
Кирилл и Алена Ефименко долго ломали голову, как решить жилищный вопрос. Помог поход в магазин!
Кирилл и Алена Ефименко долго ломали голову, как решить жилищный вопрос. Помог поход в магазин!

Удивительное рядом! Раз в две недели участники игры "Удача в придачу!" убеждаются в этом лично. За 126 туров своих обладателей нашли около 3 000 000 различных призов на общую сумму в эквиваленте почти 30 миллионов долларов. В том числе - 81 квартира в Минске, 71 крупный денежный приз - от 40 000 до 120 000 рублей, 400 автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Победителей 126-го тура определили во вторник, 13 августа, в прямом эфире ОНТ, а всего через день, 15 августа, в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6, где проходят розыгрыши призов, наградили самых удачливых покупателей.

Призы главным победителям 126-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6
Призы главным победителям 126-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6

Главный приз - 100 000 рублей - вручили жестянщику Кириллу Ефименко из Могилева. А три крупных денежных приза по 40 000 рублей каждый достались Юозасу Шважасу, военному на пенсии из города Речицы, Ирине Дорошкевич, пенсионерке из Гродно, и Ольге Жесткиной, аппаратчику на химзаводе из деревни Залипье Гомельского района. Выигранные суммы победителям перечислили на СТАТУСкарты от Статусбанка.

"В руках таких денег даже не держали!"

Кирилл Ефименко из Могилева, который работает жестянщиком на частной фирме, ну очень трудолюбивый человек. И даже в день своего выигрыша был занят настолько, что долго не поднимал трубку телефона. Так что первой радостную новость узнала его супруга.

Могилевчанин Кирилл Ефименко привык рассчитывать только на себя. Но в жизни всегда есть место счастливому случаю!
Могилевчанин Кирилл Ефименко привык рассчитывать только на себя. Но в жизни всегда есть место счастливому случаю!

- Мы были в шоке! В руках таких денег раньше даже не держали, для нас это весомая сумма, - делятся эмоциями Кирилл и его жена Алена, фитнес-тренер. - В конце прошлого года мы поженились, и, как для любой молодой семьи, самый актуальный вопрос для нас сейчас жилищный. Рассматривали разные варианты: кредитование, кооперативное жилье… И тут как гора с плеч: "Ваш вопрос решен, вы выиграли 100 тысяч!". Теперь с выбором жилья точно не возникнет вопросов: в Могилеве за эти деньги можно купить и дом, и квартиру.

Победитель признается, что по жизни он абсолютно не азартный человек, так что цели выиграть у него не было. Всегда надеялся только сам на себя!

"Теперь с выбором жилья точно не возникнет вопросов: в Могилеве за эти деньги можно купить и дом, и квартиру"
"Теперь с выбором жилья точно не возникнет вопросов: в Могилеве за эти деньги можно купить и дом, и квартиру"

- Почему делаем покупки в магазине "Евроопт"? - рассуждает Кирилл Ефименко. - Во-первых, привлекает обилие выбора, мы всегда можем взять именно то, что нам необходимо. Во-вторых, хороший персонал, обслуживаться быстро и удобно. Так что даже не могу сказать, что мы играем специально. Просто берем то, что нам нужно. И в итоге эти покупки принесли нам такую сумму денег!

"Думала уже: "Наверное, это все подставные люди, никто там ничего не выигрывает"

Пенсионерка Ирина Дорошкевич из Гродно, выигравшая 40 000 рублей, также не сразу узнала о своей победе.

- Пришла домой, а там 36 пропущенных! - со смехом вспоминает она. - Если бы знала, по какому поводу звонят, бежала бы со всех ног, чтобы взять трубку!

Ирина Дорошкевич из Гродно уже решила, как распорядится выигранной суммой
Ирина Дорошкевич из Гродно уже решила, как распорядится выигранной суммой

В игре "Удача в придачу!" Ирина Михайловна участвует давно, с тех пор как оформила карточку "Е-плюс" с выгодной скидкой для пенсионеров.

- Я только в "Евроопт" и хожу! Один раз выиграла 5 рублей. И на этом все. Решила уже: "Наверное, это все подставные люди, никто там ничего не выигрывает". Но вот пенсию получила и думаю: "Ай, пойду в "Евроопт"!". Купила оливки, аджику, горчицу французскую… Вышло три кода. А потом еще на неделе и четвертый получила. Вот и выиграла! Хоть один раз за 73 года ко мне лицом фортуна повернулась. Я так рада!

До пенсии Ирина Михайловна трудилась инженером по нормированию труда и заработной платы, а теперь уже 30 лет, как казначей на дачах, так что, как распорядиться выигранной суммой, решила сразу:

- Половину положу на счет, а остальное внучкам отдам: одна замужем, на машину помогу собрать, а второй дам на учебу. Пускай радуются детки, я не жадная!

"Сестра плакала от радости за меня!"

Для Ольги Жесткиной из деревни Залипье Гомельского района счастливым стал продукт, который многие считают не очень-то полезным.

Чипсы - это полезно, уверена теперь Ольга Жесткина из деревни Залипье. В руках - 40 000!
Чипсы - это полезно, уверена теперь Ольга Жесткина из деревни Залипье. В руках - 40 000!

- В выходные заехали в "Евроопт", купили чипсы и выиграли! Хотя я до этого никогда ничего крупного не выигрывала, и вот так неожиданно, - делится своей историей победительница, которая работает аппаратчиком, фасует удобрения на химическом заводе. - Все сразу начали звонить: коллеги, знакомые, близкие… Сестра прямо плакала от радости за меня!

В семье двое сыновей, старшему 18 лет, а младшему - всего 5. Так что выигранные 40 000 рублей супруги инвестируют в будущее детей.

- Купим квартиру! Это лучший вариант вложить деньги, - улыбается Ольга Жесткина.

"К "товару удачи" рука так и тянется. Думаешь, а вдруг повезет?!"

А вот Юозас Шважас, военный на пенсии из города Речицы, что в Гомельской области, не пропускает ни одного тура. Уже выигрывал два раза по 5 рублей, а третьим призом стала сумма с четырьмя нулями - 40 000!

Юозас Шважас из Речицы не пропускает ни одного тура игры. И это сработало!
Юозас Шважас из Речицы не пропускает ни одного тура игры. И это сработало!

- "Евроопт" нам с супругой очень нравится, бываем почти каждый день. Даже если "товар удачи" не очень нужен, рука все равно так и тянется. Думаешь, а вдруг повезет? - с юмором рассказывает победитель.

И признается: пока вместе с сыном не пересмотрели розыгрыш в записи, в победу не могли поверить. Теперь семейному совету предстоит решить, как распорядиться выигранными деньгами.

- Сыну надо помочь! И для нас, пенсионеров, это будет большая палочка-выручалочка! - радуется Юозас Шважас.

Новая встреча с фортуной - 27 августа. Теперь в игре и покупатели магазинов "Хит!"

С 12 августа участвовать в игре "Удача в придачу!" могут не только покупатели сети "Евроопт", но и все покупатели магазинов "Хит! Экспресс" и "Хит! Стандарт".

С 12 августа испытать свою удачу могут и покупатели магазинов "Хит!"
С 12 августа испытать свою удачу могут и покупатели магазинов "Хит!"

Правила остаются неизменными. Так же, как и в "Евроопт", при покупке "товаров удачи" на 2 рубля в магазинах "Хит!" участнику игры "Удача в придачу!" будет начислен один игровой код.

Важное замечание! Перечень "товаров удачи" в магазинах "Хит!" отличается от перечня в магазинах "Евроопт". Каждый из "товаров удачи" отмечен в магазине специальным ценником.

Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс", а также один раз пройти регистрацию в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by (если ранее вы этого не делали).

Игровые коды, полученные за покупки с 12 по 25 августа в магазинах "Евроопт" и "Хит!", будут участвовать в розыгрыше 127-го тура игры "Удача в придачу!", победителей которого ждут тысячи самых разных призов, включая три суммы по 40 000 рублей и главный приз - 100 000 рублей!

27 августа будет снова разыграно огромное количество призов. Не забудьте заглянуть в магазины "Евроопт" и "Хит!" за нужными покупками!
27 августа будет снова разыграно огромное количество призов. Не забудьте заглянуть в магазины "Евроопт" и "Хит!" за нужными покупками!

Розыгрыш призов состоится 27 августа в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Новый тур в разгаре, а значит, обязательно будут и новые истории победы! Ну а пока магазины "Евроопт" и "Хит!" приглашают за покупками, за удачей!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 126". Срок проведения: 29.07.2019 г. - 17.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3600 от 11.07.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 127". Срок проведения: 12.08.2019 г. - 31.10.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3609 от 01.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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