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05 февраля 2020, 16:22

Как использовать чеки "Жилье" - комментарий

Фото из архива
Фото из архива

Белорусы чаще всего покупают жилье за наличные или в кредит. Но есть еще один рабочий инструмент - можно воспользоваться чеками "Жилье". Такие государственные ценные бумаги в Беларуси выдавали в 1990-х годах. Они позволяют получить денежную жилищную квоту. Кто может рассчитывать на финансовую помощь государства? На какие цели можно "обналичить" чеки? Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Федорович.

Чеки "Жилье" были выпущены в обращение отдельными сериями и номиналами по 100, 500, 1000, 3000 и 5000 рублей. В 1994 году произошла деноминация, поэтому величина начисленной жилищной квоты и номиналов чеков "Жилье" была уменьшена в десять раз и стала составлять соответственно 10, 50, 100, 300 и 500 рублей. Измененный номинал указан на каждом экземпляре чека в правом верхнем углу на лицевой стороне.

До 1 января 2007 года ценные бумаги нужно было перерегистрировать в ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк". Не перерегистрированные чеки считаются недействительными. По окончании срока их выдача была прекращена. Тем, кто не перерегистрировал принадлежащие им ценные бумаги по уважительным причинам, могли продлить этот срок по решению суда.

Чеки могут использовать те, кто стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий

Условия и порядок индексации именных приватизационных чеков "Жилье" урегулированы декретом Президента от 7 июня 2005 года №6 "Об упорядочении обращения и использования именных приватизационных чеков "Жилье", Жилищным кодексом, постановлением Совета Министров от 15 ноября 2006 года №1529 "О мерах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 года №13".

Согласно этим документам, чеки "Жилье" могут использовать только те граждане и члены их семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основания для признания нуждающимися определены Жилищным кодексом. Например, чтобы стать на очередь в Минске, нужно иметь менее 10 кв.м общей площади на одного человека и более 10 лет регистрации по месту жительства в столице. Кстати, площадь высчитывается исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, которые имеются в собственности (или во владении и пользовании) гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в Минске и Минском районе. А ограничительный десятилетний срок не распространяется на молодых специалистов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также на перспективных управленцев, включенных в кадровый реестр главы государства.

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведется местными исполнительными и распорядительными органами по месту их жительства.

Сегодня переход права на чеки "Жилье" от одного лица к другому возможен только в трех случаях: по наследству, по решению суда или по нотариально удостоверенным договорам дарения близким родственникам (в их числе - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки).

Строительство, погашение кредита, покупка жилья: где применить чеки?

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут использовать чеки на ряд нужд. В частности, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, для финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, для реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов. Также ценные бумаги можно применить для долевого участия в жилищном строительстве, для покупки жилья или для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам, взятым и использованным на указанные цели.

При этом не все чеки могут быть проиндексированы - они должны быть верно оформлены и выданы в соответствии с законом. Чеки подлежат индексации, если они были начислены самому нуждающемуся, получены им по наследству или по решению суда. Также будут проиндексированы чеки, подаренные близкими родственниками. Правда, должно совпасть несколько условий: эти ценные бумаги должны были получить лично дарители; чеки были подарены им, выданы по решению суда или перешли по наследству, при этом изначальные владельцы чеков приходятся близкими родственниками нынешнему заявителю.

Кстати, проиндексированные чеки "Жилье" могут быть использованы только для одного жилого помещения.

Сколько стоят чеки?

Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.

Сейчас в Минске действует индекс в размере Br14,771 (согласно решению Мингорисполкома от 14 ноября 2019 года №3580).

Индексацию чеков проводят с учетом индекса роста стоимости строительства жилья по состоянию на несколько ключевых дат. Это дата обращения гражданина с заявлением об индексации чеков "Жилье" (при строительстве или реконструкции жилых помещений), дата заключения договора купли-продажи (при покупке жилого помещения), дата ввода дома в эксплуатацию (при погашении задолженности по кредитам или ссудам, взятым для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе; финансировании индивидуального или коллективного жилищного строительства; реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевом участии в жилищном строительстве; покупке жилья после ввода дома в эксплуатацию).

Чтобы определить стоимость чеков, нужно умножить сумму чеков на индекс роста стоимости жилья, действующий по месту его строительства, реконструкции либо приобретения. Например, в наличии есть 500 чеков, жилье строится в Минске. Умножаем 500 на Br14,771. Получается, что государство "выделит" на улучшение жилищных условий Br7385,5. В других областных центрах цифра будет отличаться, в каждом регионе действует свой индекс.

Процедура "обналичивания" чеков

Для индексации чеков граждане и совершеннолетние члены их семей, которые вместе строят или покупают жилье, должны подать заявление в местный райисполком, в котором они состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (либо состояли на момент предоставления кредитов). Также чеки проиндексируют в райисполкоме по месту нахождения государственных органов и других организаций, поставивших их на учет. Например, по месту работы.

В исполком нужно подать заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, чеки "Жилье" с выпиской из специального (чекового) счета, свидетельство о праве на наследство, копию решения суда или договор дарения (если чеки были получены по наследству, решению суда или договору дарения). Далее в зависимости от цели, на которую нуждающийся хочет использовать чеки, также нужно предоставить проектно-сметную документацию на строительство или реконструкцию жилого дома, документы, подтверждающие стоимость приобретенных стройматериалов в ценах, действующих на момент обращения (в случае строительства или реконструкции одноквартирного, блокированного жилого дома); договор купли-продажи жилого помещения (в случае покупки жилого помещения); справку о задолженности по строительству на момент обращения от застройщика (для строительства жилья в составе организации застройщиков, в порядке долевого участия в жилищном строительстве, по договорам создания объектов долевого строительства или по другим договорам, предусматривающим строительство жилых помещений).

Заявку будут рассматривать месяц. Потом исполком письменно сообщит о принятом решении.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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