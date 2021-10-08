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08 октября 2021, 11:15

Как изменились принципы господдержки при строительстве жилья и кто может на нее рассчитывать

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси не так давно были внесены изменения в порядок оказания государственной поддержки гражданам при строительстве жилья. Это предусмотрено указом №375, который глава государства подписал 1 октября текущего года. Кого коснутся корректировки, как именно изменятся для нуждающихся в улучшении жилищных условий механизмы и принципы господдержки, а также обо всех деталях и нюансах этого документа рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов.

Как пояснил эксперт, этим документом вносятся изменения в ряд указов. В частности, от 6 января 2012 года №13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений", от 4 августа 2017 года №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", от 10 декабря 2018 года №473 "О долевом строительстве", от 30 августа 2005 года №405 "О некоторых мерах по строительству жилых домов (квартир) в сельской местности" и от 2 сентября 1996 года №346 "О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе". Все эти изменения были выработаны с учетом обращений граждан, юридических лиц и органов государственного управления, а также практики применения указов главы государства, добавил он. При этом, по словам начальника главного управления, указ №375 направлен на дальнейшее совершенствование государственной жилищной политики, а также урегулирование вопросов, возникших в процессе практической реализации указов главы государства, регламентирующих вопросы строительства или приобретения жилья с господдержкой.

"Указ №375 является ярким примером заботы государства о своем населении. На мой взгляд, документы, в которые сегодня внесены изменения, осуществляли регулирование в сфере строительства достаточно оптимальный промежуток времени. За этот период нам удалось комплексно взглянуть в целом на оказание государственной поддержки определенным слоям населения, выявить проблемные области и с учетом обращений граждан при подготовке данного указа предусмотреть механизмы решения различных ситуаций, которые ранее не были учтены", - сказал Владислав Шаповалов.

Что касается самих нововведений, представитель ведомства пояснил, что в новом документе предусматривается предоставление права на внеочередное получение государственной поддержки тем гражданам, состоящим на учете нуждающихся по месту жительства в областных центрах и белорусской столице, кто осуществляет строительство или приобретает жилье в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек. "Кстати, в настоящее время очередники областных центров и Минска имеют право получить государственную поддержку при строительстве жилья в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек, но с учетом общей очереди. А для реализации такого права при долевом строительстве в указе №375 закреплен заявительный принцип направления очередников областных центров и столицы на долевое строительство жилья в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек с предоставлением им государственной поддержки", - добавил эксперт.

Кроме того, чтобы предотвратить отток жителей из сельских населенных пунктов и поселков городского типа принято решение ограничить предоставление господдержки гражданам, улучшающим жилищные условия не по месту постановки на учет нуждающихся. Это значит, что государственная поддержка будет оказываться очередникам в областных центрах и Минске только при строительстве ими жилья в городах (кроме областных центров и Минска), поселках городского типа и сельских населенных пунктах (кроме населенных пунктов Минского района). На господдержку могут рассчитывать состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в городах областного и районного подчинения в случае, если они строят жилье в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, кроме тех, что находятся в Минском районе. Что касается очередников поселков городского типа и сельских населенных пунктов, то они могут рассчитывать на поддержку государства при возведении жилья в сельских населенных пунктах, опять же за исключением тех населенных пунктов, которые относятся к Минскому району. "Данная мера позволит сократить отток людей из небольших населенных пунктов, тем самым значительно укрепит регионы страны, позволит сохранить человеческие ресурсы, в том числе и трудовые. Все это в комплексе, безусловно, отразится в целом на развитии того или иного поселка городского типа и сельского населенного пункта", - высказал мнение Владислав Шаповалов.

"Многодетные семьи всегда были и остаются в приоритете у государства. Для дополнительной защиты их интересов в указе предусматривается увеличение до 23 лет возраста детей, при котором предоставляется право на получение финансовой помощи в погашении льготных кредитов либо субсидии на погашение основного долга по кредитам, полученным в рамках указа от 4 августа 2017 года №240. Ранее право на получение финансовой помощи и субсидии на погашение основного долга по кредитам предоставлялось многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет. Сейчас возраст детей увеличен до 23 лет, но при условии, что они не вступили в брак и проживают вместе с родителями", - рассказал представитель Минстройархитектуры.

В новом указе также приняты меры по защите интересов членов семей получателей государственной поддержки. В частности, совершеннолетним членам семей кредитополучателей льготных кредитов (получателей субсидий), умерших в период строительства жилья и не получивших в полном объеме кредит, в том числе льготный, предоставляется возможность докредитоваться и получить субсидии в полном объеме. То есть в указе №375 устанавливается механизм предоставления господдержки совершеннолетнему члену семьи умершего кредитополучателя (получателя субсидий), а также урегулирован вопрос заключения с ним договора долевого строительства, пояснил эксперт. Также документом предоставляется возможность перевода долга по льготным кредитам на бывших супругов с сохранением за ними права на получение финансовой помощи при наличии или рождении детей и отсрочки в погашении льготного кредита. "Безусловно, ранее встречались такие прецеденты и их приходилось решать в ручном режиме, так как четкого регулирования данных вопросов не было, а обидеть и бросить людей мы не имели никакого морального права. Сейчас же механизмы решений при возникновении подобных ситуаций закреплены на законодательном уровне", - добавил начальник главного управления.

"Для дополнительной поддержки отдельных категорий граждан увеличивается до 30 кв. м (ранее 20 кв. м) норматив кредитования квартир в блокированных жилых домах для граждан постоянно проживающих и работающих на селе. Правда, эта норма действует, если эти граждане строят на селе квартиру общей площадью более 100 кв. м. Кроме того, с 3 до 6 месяцев увеличивается срок возврата гражданами в бюджет перечисленных им сумм субсидий на погашение кредита, если они принимают решение отказаться от строительства жилья с государственной поддержкой", - сообщил Владислав Шаповалов.

Вместе с тем новым документом регулируется вопрос увеличения в период строительства максимальной нормируемой стоимости жилья на 15 кв. м семьям, у которых ребенок признан инвалидом после принятия решения о предоставлении господдержки и имеет право на дополнительную площадь.

"Указ вступит в силу (кроме некоторых норм) с 15 января 2022 года, поскольку для его реализации необходимо привести в соответствие несколько постановлений правительства", - добавил начальник главного управления.

БЕЛТА.-0-

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