ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:30 Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен на неопределенный срок В мире
10:29 В Минской области планируют обеспечить жильем в этом году более 3,1 тыс. многодетных семей Регионы
10:22 Гороскоп на май 2020 Калейдоскоп
10:18 Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время Общество
10:10 Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан в Совмине Общество
10:07 В Минске открывается сезон фонтанов Регионы
10:07 Житель Пуховичского района незаконно продавал маски и антисептики Происшествия
10:04 Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
09:47 Более 1 кг ртути собрали работники МЧС в Молодечненском районе Происшествия
09:47 Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года Общество
09:37 "Белавиа" возобновит полеты в Милан с 2 мая Общество
09:25 Казахстан с 4 мая существенно смягчает карантин В мире
09:25 ЮНИСЕФ в Беларуси объявил сбор средств для закупки медоборудования Общество
09:05 Цена нефти Brent выросла более чем на 9% В мире
09:00 100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"! Общество
08:59 Гомельская организация БОКК запускает онлайн-проект по основам оказания первой помощи Регионы
08:43 Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США В мире
08:38 Спортивная акция "Марафон #75кмзаПобеду" стартует в Могилеве 1 мая Регионы
08:20 Итоги областного фестиваля патриотической песни подведут в Гродно Регионы
08:12 Еврокубковые турниры по волейболу доиграны не будут Спорт
08:03 Звания "Человек года Брестчины" удостоены 16 человек Регионы
07:48 Илон Маск считает, что введенные в США из-за пандемии меры нарушают права людей В мире
07:44 Маевку в онлайн-формате проведут в Гродно Регионы
07:37 Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки возросло на 66 тыс. В мире
07:18 Лукашенко поздравил с днем рождения Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Президент
07:15 Девять организаций Минска участвуют сегодня в электронной ярмарке вакансий Регионы
07:04 Достопримечательности Пинского района обозначат QR-кодами Регионы
07:01 Лукашенко: для белорусов созидательная работа под мирным небом остается величайшей ценностью Президент
07:00 Картина дня: новое в кредитовании физлиц, памятка пациентам с COVID-19 и чудеса Жировичской иконы Общество
00:59 В ВОЗ надеются, что вакцина от коронавируса появится раньше, чем через год В мире
Все новости
Все новости
Общество
30 апреля 2020, 10:18

Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время

Организации, которые назначают и выплачивают государственные пособия, по закону обязаны делать это своевременно. Выплата госпособий, назначенных по месту работы, производится в счет начисленных обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Беларуси. Однако бывают ситуации, когда этих начислений недостаточно либо в организации не выплачена зарплата. Что должен сделать наниматель, чтобы по его вине работники из числа получателей пособий не остались без положенных средств, корреспонденту БЕЛТА рассказали в ФСЗН.

В территориальные органы фонда в эти дни звонят обеспокоенные получатели пособий: как быть, если фирма или предприятие временно ушло на карантин или работает неполную смену, в том числе на самоизоляции находятся бухгалтеры, и есть риск, что из-за этого госпособия задержат или не выплатят вовсе? "Если сигналы поступают, работник территориального органа фонда берет ситуацию на контроль, запрашивает необходимую информацию в организации: были ли выплаты, если нет, почему не представлены документы, которые дают основание для финансирования пособия. Но вообще, есть годами отработанный механизм, который плательщики взносов прекрасно знают. Как и то, что соблюдать его - их обязанность по закону", - отметила начальник управления социального страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения Елена Олешкевич.

Простой механизм

Случается, что сумма начисленных государственных пособий превышает сумму начисленных в бюджет фонда платежей. Нередки, к сожалению, и факты невыплаты или задержки заработной платы в организации. В таких ситуациях перечисление средств на выплату госпособий производятся областными (Минским городским) управлениями ФСЗН, в порядке, установленном правлением фонда.

Чтобы получить эти средства, плательщики обязательных страховых взносов (то есть наниматели тех, кому полагаются пособия) представляют соответствующие заявки в районные, городские и районные в городах отделы (секторы) областных управлений ФСЗН по месту постановки их на учет. Это могут быть либо заявки для выплаты пособий при превышении суммы начисленных пособий над суммой платежей в бюджет фонда, либо заявки для выплаты пособий в связи с несвоевременной выплатой заработной платы.

К заявке прилагаются документы, подтверждающие обоснованность указанной суммы средств, правильность назначения пособий.

"Можно понять, что некоторые бухгалтеры сейчас работают удаленно или вообще не работают, им затруднительно представлять необходимые документы в органы фонда, чтобы получить финансирование либо перевести этого получателя пособия к другому плательщику. Но мы идем навстречу, принимаем заявку с пакетом документов в электронном виде. В каждой ситуации работаем индивидуально", - отметила Елена Олешкевич.

На основании представленных документов территориальные отделы фонда в кратчайшие сроки до пяти рабочих дней проверяют обоснованность указанной в заявке суммы и правильность назначения пособий. Затем один экземпляр заявки возвращается плательщику, второй направляется в управление фонда для перечисления средств плательщику, третий остается в рай(гор)отделе.

Областные (Минское городское) управления ФСЗН, также максимально сокращая сроки, в пределах пяти рабочих дней после получения рассматривают заявку и организуют перечисление средств для выплаты пособий либо на текущий (расчетный) счет плательщика, либо на счет, открытый для учета средств фонда, либо на счет получателя пособия (при отсутствии текущего (расчетного) счета у плательщика или невозможности прохождения по нему денежных средств). Либо письменно сообщает плательщику о причинах отказа в перечислении средств фонда.

Кстати, госпособие может быть переведено и к другому плательщику. Это допускается в том случае, если выплата невозможна по месту работы получателя в связи с остановкой финансово-хозяйственной деятельности организации, ликвидацией (нахождением в процессе ликвидации), проведением в отношении нее процедуры банкротства. При этом в полной семье место назначения и выплаты госпособия определяется в отношении другого родителя ребенка (матери (мачехи) или отца (отчима). Соответствующее решение принимают комиссии по назначению пособий областных (Минского городского) управлений фонда.

Словом, если у получателя пособия есть повод сомневаться в том, что плательщик взносов выполняет свое обязательство, получить дополнительную информацию или сообщить о факте невыплаты пособий можно по телефонам, размещенным на сайте фонда в разделе "Контакты".

Не только по месту работы или учебы

Стоит напомнить о порядке назначения государственных пособий, ведь не все получатели до назначения работали или, скажем, учились.

Чаще всего за пособием обращается мать ребенка. Если мать (мачеха) в полной семье, либо родитель в неполной, либо усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка работает, пособие назначается по месту работы. Если учится на дневной форме - по месту учебы.

Но бывают случаи, когда в полной семье мать не работает, не учится и самостоятельно не уплачивает взносы в ФСЗН. Тогда пособие назначается по месту работы, учебы отца либо отчима ребенка.

В органах по труду, занятости и социальной защите пособие назначается матери (мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка в соответствии с регистрацией по их месту жительства или пребывания в нескольких случаях.

Во-первых, если оба родителя в полной семье, родитель в неполной, усыновитель, опекун ребенка не работают, не служат, не учатся. В том числе если зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных либо проходят профподготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивают образовательную программу обучающих курсов по направлению этих органов.

Во-вторых, если они самостоятельно уплачивают обязательные страховые взносы в ФСЗН в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

В-третьих, если они выполняют работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и сознание объектов интеллектуальной собственности, работают в коммерческих организациях со средней численностью работников до 15 человек включительно, у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально.

А также в случаях, когда они работают в религиозных организациях или являются священнослужителями.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан в Совмине
Фото из архива Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года
Фото из архива "Белавиа" возобновит полеты в Милан с 2 мая
Фото Reuters ЮНИСЕФ в Беларуси объявил сбор средств для закупки медоборудования
100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!
Картина дня: новое в кредитовании физлиц, памятка пациентам с COVID-19 и чудеса Жировичской иконы
Главное
Фото из архива Детские пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 мая
Для диверсификации поставок нефти - в Беларуси в этом году начнут строить нефтепровод Гомель-Горки
В Беларуси выздоровели и выписаны 2072 пациента с подтвержденным COVID-19
100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!
Топ-новости
Картина дня: новое в кредитовании физлиц, памятка пациентам с COVID-19 и чудеса Жировичской иконы
Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время
В Беларуси вводятся новые подходы к расчету показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита
Руководители госорганов в мае проведут приемы граждан в Совмине
ЮНИСЕФ в Беларуси объявил сбор средств для закупки медоборудования
Китай поставил в Беларусь супербыстрый станок для производства масок
Беларусь купила первую партию нефти у Saudi Aramco
Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна
Звания "Человек года Брестчины" удостоены 16 человек
Минздрав разработал памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19
В Минске открывается сезон фонтанов
Девять организаций Минска участвуют сегодня в электронной ярмарке вакансий
Гороскоп на май 2020
Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года
Международная фармкомпания передаст Беларуси потенциально эффективный для лечения COVID-19 препарат
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.