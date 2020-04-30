Как нанимателю обеспечить госпособия работникам в трудное время

Организации, которые назначают и выплачивают государственные пособия, по закону обязаны делать это своевременно. Выплата госпособий, назначенных по месту работы, производится в счет начисленных обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения Беларуси. Однако бывают ситуации, когда этих начислений недостаточно либо в организации не выплачена зарплата. Что должен сделать наниматель, чтобы по его вине работники из числа получателей пособий не остались без положенных средств, корреспонденту БЕЛТА рассказали в ФСЗН.

В территориальные органы фонда в эти дни звонят обеспокоенные получатели пособий: как быть, если фирма или предприятие временно ушло на карантин или работает неполную смену, в том числе на самоизоляции находятся бухгалтеры, и есть риск, что из-за этого госпособия задержат или не выплатят вовсе? "Если сигналы поступают, работник территориального органа фонда берет ситуацию на контроль, запрашивает необходимую информацию в организации: были ли выплаты, если нет, почему не представлены документы, которые дают основание для финансирования пособия. Но вообще, есть годами отработанный механизм, который плательщики взносов прекрасно знают. Как и то, что соблюдать его - их обязанность по закону", - отметила начальник управления социального страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения Елена Олешкевич.

Простой механизм

Случается, что сумма начисленных государственных пособий превышает сумму начисленных в бюджет фонда платежей. Нередки, к сожалению, и факты невыплаты или задержки заработной платы в организации. В таких ситуациях перечисление средств на выплату госпособий производятся областными (Минским городским) управлениями ФСЗН, в порядке, установленном правлением фонда.

Чтобы получить эти средства, плательщики обязательных страховых взносов (то есть наниматели тех, кому полагаются пособия) представляют соответствующие заявки в районные, городские и районные в городах отделы (секторы) областных управлений ФСЗН по месту постановки их на учет. Это могут быть либо заявки для выплаты пособий при превышении суммы начисленных пособий над суммой платежей в бюджет фонда, либо заявки для выплаты пособий в связи с несвоевременной выплатой заработной платы.

К заявке прилагаются документы, подтверждающие обоснованность указанной суммы средств, правильность назначения пособий.

"Можно понять, что некоторые бухгалтеры сейчас работают удаленно или вообще не работают, им затруднительно представлять необходимые документы в органы фонда, чтобы получить финансирование либо перевести этого получателя пособия к другому плательщику. Но мы идем навстречу, принимаем заявку с пакетом документов в электронном виде. В каждой ситуации работаем индивидуально", - отметила Елена Олешкевич.

На основании представленных документов территориальные отделы фонда в кратчайшие сроки до пяти рабочих дней проверяют обоснованность указанной в заявке суммы и правильность назначения пособий. Затем один экземпляр заявки возвращается плательщику, второй направляется в управление фонда для перечисления средств плательщику, третий остается в рай(гор)отделе.

Областные (Минское городское) управления ФСЗН, также максимально сокращая сроки, в пределах пяти рабочих дней после получения рассматривают заявку и организуют перечисление средств для выплаты пособий либо на текущий (расчетный) счет плательщика, либо на счет, открытый для учета средств фонда, либо на счет получателя пособия (при отсутствии текущего (расчетного) счета у плательщика или невозможности прохождения по нему денежных средств). Либо письменно сообщает плательщику о причинах отказа в перечислении средств фонда.

Кстати, госпособие может быть переведено и к другому плательщику. Это допускается в том случае, если выплата невозможна по месту работы получателя в связи с остановкой финансово-хозяйственной деятельности организации, ликвидацией (нахождением в процессе ликвидации), проведением в отношении нее процедуры банкротства. При этом в полной семье место назначения и выплаты госпособия определяется в отношении другого родителя ребенка (матери (мачехи) или отца (отчима). Соответствующее решение принимают комиссии по назначению пособий областных (Минского городского) управлений фонда.

Словом, если у получателя пособия есть повод сомневаться в том, что плательщик взносов выполняет свое обязательство, получить дополнительную информацию или сообщить о факте невыплаты пособий можно по телефонам, размещенным на сайте фонда в разделе "Контакты".

Не только по месту работы или учебы

Стоит напомнить о порядке назначения государственных пособий, ведь не все получатели до назначения работали или, скажем, учились.

Чаще всего за пособием обращается мать ребенка. Если мать (мачеха) в полной семье, либо родитель в неполной, либо усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) ребенка работает, пособие назначается по месту работы. Если учится на дневной форме - по месту учебы.

Но бывают случаи, когда в полной семье мать не работает, не учится и самостоятельно не уплачивает взносы в ФСЗН. Тогда пособие назначается по месту работы, учебы отца либо отчима ребенка.

В органах по труду, занятости и социальной защите пособие назначается матери (мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребенка в соответствии с регистрацией по их месту жительства или пребывания в нескольких случаях.

Во-первых, если оба родителя в полной семье, родитель в неполной, усыновитель, опекун ребенка не работают, не служат, не учатся. В том числе если зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных либо проходят профподготовку, переподготовку, повышение квалификации или осваивают образовательную программу обучающих курсов по направлению этих органов.

Во-вторых, если они самостоятельно уплачивают обязательные страховые взносы в ФСЗН в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

В-третьих, если они выполняют работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются оказание услуг, выполнение работ и сознание объектов интеллектуальной собственности, работают в коммерческих организациях со средней численностью работников до 15 человек включительно, у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных бюро, адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально.

А также в случаях, когда они работают в религиозных организациях или являются священнослужителями.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-