"Как нарисовать гномика". Израильская писательница передала книги для малышей из Гродно

27 января в Гродненский дом малютки Центр помощи "Вера" передал 50 экземпляров книги "Как нарисовать гномика" известной израильской писательницы и художницы Шошаны Левит. Книга посвящена "всем маленьким художникам" и предназначена для малышей, которые берут в пальчики карандаш и пробуют сделать свой первый рисунок. Книга совершила большой путь из Израиля в Гродно, прежде чем попасть в детские руки. Интересна и сама история создания книги.

Автором ее является израильская поэтесса, художница, выпустившая нескольких изданий для детей, Шошана Левит. Родилась она в Вильнюсе (Литва) и эмигрировала в Израиль еще до развала СССР. Интересно, что ее прадед Иосиф Коварский до революции служил директором гимназии в Минске. Шошана в своей жизни много внимания и времени уделяла воспитанию детей, работала волонтером в детских садах.

Обложка одной из детских книг Шошаны Левит, изданная в Израиле

"Как детский писатель я часто посещала коллективы, где учатся и воспитываются малыши. И вот на одной из таких встреч они подарили мне множество своих рисунков. Там были изображены цветочки, солнце, какие-то зверюшки. Но не было ни людей, ни детей. Я спросила: почему вы не рисуете детей? Ответ меня удивил: не умеем. И в голове родилась мысль: сделать такую книгу, которая даст первоначальные навыки рисования. Потом появилась идея оформить это в виде диалога художника и ребенка. Проиграть ситуацию, описанную в книге, может любой родитель или взрослый со своим маленьким ребенком. Эта книга в Израиле стала детской классикой и издавалась с 1999 по 2006 год", – рассказывает Шошана Левит.

Работа Шошаны Левит "Спокойная жизнь возле моря"

Писательница ставила перед собой еще и художественную задачу – дать малышу понятие о пропорции и самых простых навыках рисования. Изобразить гномика с помощью книги несложно – это увлекательное путешествие по страницам с выполнением простейших заданий.

Шошана Левит говорит, что для нее большая честь знать, что книга попала к белорусским малышам. Издание переведено на русский язык известным детским поэтом Владимиром Данько, а напечатано для Беларуси при поддержке Международного общественного объединения "Жертвы Холокоста" и лично члена этого объединения Карабликова Ильи Макаровича.

"Мы живем в одном мире, границы неважны. Если эта книга принесет радость детям из Гродно, я буду счастлива", – отметила Шошана Левит.

Книги

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

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