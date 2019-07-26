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Как новые стандарты безбарьерной среды улучшат жизнь инвалидов

Общество 26.07.2019 | 14:50
Фото из архива
Фото из архива

С 1 августа в Беларуси начинают действовать новые стандарты, которые разработаны в соответствии с подпрограммой "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" и содержат требования к конструкции и установке подъемных механизмов и технических средств социальной реабилитации, обеспечивающих безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями. Как эти новшества поспособствуют комфорту целевой группы и всего населения страны, корреспонденту БЕЛТА разъяснили эксперты, в том числе разработчики стандартов.

Как рассказала ведущий инженер отдела технического нормирования и стандартизации в машиностроении и ресурсосбережении Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Екатерина Каритько, новые стандарты создавались при поддержке общественных объединений инвалидов и Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра. Они соответствуют современным международным требованиям. В отдельных случаях речь идет об актуализации какого-то стандарта, в других же вводится абсолютно новый. "Они станут ориентиром для производителя товара или услуг, дадут и ему, и потребителю системное понимание общей нормы. И так постепенно будем прививать добросовестность на рынке. На это нацелены любые стандарты", - отметила Екатерина Каритько.

Например, ранее многие исполнители при создании безбарьерной среды с использованием тактильных указателей (предупреждающих и направляющих) по-разному интерпретировали такие специальные элементы и схемы их расположения. Теперь же можно руководствоваться СТБ ISO 23599-2019, который призван помочь незрячим людям ориентироваться в пространстве. Проработанный совместно со специалистами Белорусского товарищества инвалидов по зрению стандарт удобного размещения тактильных поверхностей в помещениях, вблизи пешеходных переходов, железнодорожных платформ, лестниц, пандусов, эскалаторов, лифтов поможет обеспечить правильное восприятие информации незрячими и слабовидящими.

"При создании этого стандарта использовался наработанный с 2016 года опыт двух действующих ТКП ("Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования", "Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные нормы проектирования") и европейский опыт. То есть новый стандарт их не отменяет, а дополняет. Например, в первом из названных ТКП речь идет только о дорожном покрытии на улице, а стандарт указывает и на то, как использовать тактильные указатели в помещениях", - пояснила начальник организационного отдела ОО "БелТИЗ" Ирина Сухотская.

При этом она подчеркнула, что новый стандарт подстраивается под окружающие возможности. Например, обычно направляющая плитка для слабовидящих и незрячих предполагает, что слева и справа вдоль линии движения на расстоянии 0,6 м должно быть свободное пространство без препятствий. Но не всегда ширина тротуара это позволяет, поэтому стандартом закреплено наличие свободного пространства как минимум с одной стороны. Кроме того, обычно тактильные указатели представляют собой довольно прямые линии, пересечения под прямыми углами. Но бывают здания или дорожки необычной конфигурации, с закруглениями. Все нюансы трудно предусмотреть, под них приходится подстраиваться. "Время не стоит на месте, и, думаю, изучая практический опыт использования новых стандартов, мы будем и дальше их совершенствовать", - сказала Ирина Сухотская.

Некоторые стандарты ориентированы сразу на несколько групп людей с инвалидностью. И в принципе - на комфорт для всех. Например, стандарт СТБ EN 81-82-2019 направлен на повышение доступности лифтов для всех пассажиров, включая тех, чьи возможности ограничены. Или СТБ ISO 19026-2019 устанавливает требования к форме, цвету, расположению кнопок смыва, вызова в общественных туалетах. Это поможет решить проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью разного вида, пожилые граждане.

Председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко уверен, что разрабатываемые новые стандарты очень нужны, потому что они реально шаг за шагом помогают улучшать условия жизни людей с инвалидностью. "Чем больше есть таких четко сформулированных норм, тем проще гарантировать безопасность людей, какие-то удобства пользования общественной средой, личным пространством. Ведь раньше не было единого понимания, какими должны быть лифты, туалеты, унитазы, чтобы колясочнику было удобно ими пользоваться. Теперь появились общие ориентиры в виде стандартов. Это упрощает создание безбарьерной среды для заказчика, проектировщика. И хотя стандарты являются необязательными для исполнения, они помогут исключить ситуации, когда безбарьерную среду создают без четкого понимания, что это такое. У нас ведь многие часто спрашивают, как сделать правильно. Теперь у них есть готовые схемы-подсказки", - отметил Евгений Шевко.

Он считает правильным выстраивание своих стандартов на основе европейских - зачем изобретать велосипед, если есть уже проверенная и даже усовершенствованная с учетом этого опыта практика соседей. "За границей несколько десятилетий как нельзя перевозить в транспорте человека на коляске. Есть специальные крепления в полу и специальные ремни, которыми к этим креплениям притягивают и фиксируют коляску. И все машины социального такси оборудованы подобными элементами. У нас такого пока не было: ни самих элементов, ни обязательств перевозчика фиксировать человека в коляске", - привел пример Евгений Шевко. Но теперь и у нас появился СТБ ISO 10865-2-2019, который устанавливает методы испытаний и требования к конструкции, характеристикам и маркировке систем крепления кресел-колясок для безопасной перевозки в транспорте, а также к соответствующим инструкциям и предупреждениям.

Стоит упомянуть и СТБ EN 12182-2019, который устанавливает общие технические требования и методы испытаний ассистивных устройств, относящихся к медицинскому оборудованию. В их числе ортопедические приспособления для ходьбы, кресла-коляски, протезы, ходунки, трости. "Новые стандарты носят узко специфичный характер. Речь не об инфраструктуре безбарьерной среды в целом, а о частностях, которые, конечно, тоже важны. Все это снижает барьерность, - отметил заместитель председателя Белорусского общества инвалидов Сергей Дроздовский. - Не все средства реабилитации мы можем производить сами, но единые с европейскими стандарты помогают сделать так, чтобы на рынок Беларуси поступали более качественные товары. Причем и раньше наш протезный завод, лаборатория и другие подходили к производству в очень похожем ключе - по сути, выполняли те самые стандарты, которые теперь вводятся официально".

Сергей Дроздовский также похвалил работу проектантов БелГИСС, которые все это время активно консультировались с обществами инвалидов, так что замечаний и правок почти не было. Интеграцию в европейские, международные стандарты он тоже оценивает позитивно. "Стандарты должны появляться и дальше и, желательно, максимально соблюдаться. Особенно это касается архитектурных норм и стандартов безбарьерной среды. Не надо останавливаться - есть целый список позиций, которые еще нужно пересматривать, переходя от рекомендаций к требованиям", - считает собеседник.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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