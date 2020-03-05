Как органы опеки защищают права детей, пока взрослые спорят

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты по охране детства в минувшем году участвовали в более чем 22,5 тыс. судебных заседаний. О чем спорят родители и какая защита нужна детям - об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Головнева.

Защиту прав и законных интересов детей обеспечивают прежде всего родители. Механизм органа опеки и попечительства запускается в тех ситуациях, когда либо родителям необходима помощь, либо ребенку нужна защита от собственных родителей. Функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних возложены на систему образования. В первую очередь - на инспекторов по охране детства и специалистов, которые среди прочего представляют интересы несовершеннолетних на судебных заседаниях.

"Специалисты органов опеки и попечительства в 2019 году участвовали в более чем 22,5 тыс. судебных заседаний. Это и защита имущественных, иных прав детей, и защита прав детей, оказавшихся в неблагополучной ситуации, когда возникает вопрос о лишении родительских прав. К сожалению, когда супруги расторгают брак и решают проживать раздельно, то не всегда могут договориться о дальнейшей судьбе детей. Из-за этого состоялось более 3 тыс. заседаний по определению места жительства детей и более 3,7 тыс. - по определению порядка участия отдельно проживающего родителя в жизни ребенка, - рассказала Елена Головнева. - Более того, в прошлом году состоялось 309 судебных заседаний, на которых бабушки и дедушки отстаивали право на воспитание внуков и общение с ними, потому что кто-то из родителей был против".

На практике суды прислушиваются к заключению органов опеки. Как рассказала заведующая сектором по охране детства управления по образованию Слуцкого райисполкома Нина Грек, заключению предшествует большая исследовательская работа. "Мы в некотором роде выступаем как медиаторы, которые не должны становиться на сторону истца или ответчика. Наша забота - интересы ребенка. Иногда ситуация настолько непростая, что даже проводится психологическая диагностика, чтобы понять более тонкие и глубинные стороны конфликта. Ведь заключение не должно нанести травму ребенку. Вся подготовительная к суду работа должна вестись аккуратно. Прежде всего смотрим на детско-родительские отношения: кто для ребенка более значимая фигура. Ведь иногда по результатам теста ребенок, например, не видит папу членом своей семьи", - пояснила Нина Грек.

Елена Головнева добавила, что законодательство Республики Беларусь соответствует мировым требованиям и подходам в вопросах защиты прав детей. "Мировые эксперты отмечают: самый болезненный вопрос, в который вынуждены вмешиваться органы опеки и попечительства, - распад семей, когда родители не могут договориться, с кем и как будет проживать ребенок и как другой родитель будет с ним общаться. А у нас такой механизм уже предусмотрен: в Кодексе о браке и семье определено право супругов заключать соглашение о детях (на любом этапе - в браке либо при разводе). В нем можно определить все моменты, начиная от места проживания, алиментных обязательств друг к другу, заканчивая получением образования ребенка и его оплатой", - рассказала представитель Минобразования.-0-

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