Как подготовить автомобиль к зиме - комментарий

Каждый добросовестный автомобилист озабочен сезонной заменой колес. Вместе с начальником ОГАИ МОБ Фрунзенского РУВД г. Минска Андреем Шукановым разбираемся, когда и кому следует переходить на зимнюю резину.

Итак, обратимся к документам. Пункт 207-1 ПДД гласит: зимняя резина должна быть установлена на авто не позже 1 декабря 2020 года и находиться на нем до 1 марта 2021 года, причем на всех колесах, а не только на ведущих.

Это относится к легковому и грузопассажирскому транспорту, а также автобусам массой до 5 т. Во всех случаях речь идет о технически допустимой общей массе, то есть максимальной, установленной производителем (с грузом, водителем, пассажирами).

Остаточная высота рисунка протектора не должна быть менее 4 мм. Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении.

Хочу подчеркнуть, что в зимний период летняя резина теряет свои качества, сцепление с дорогой становится более слабым. К тому же с декабря следует обратить особое внимание на стиль вождения, который в холодное время года должен быть несколько иным, нежели в теплое. Сотрудники ГАИ рекомендуют избегать высоких скоростей и обгонов, которые приводят к резким торможениям. И, как результат, к "неожиданному" поведению вашего железного коня.

Не лишним, на мой взгляд, будет напомнить о штрафах за езду на летних шинах зимой. За это предусмотрена административная ответственность по статье 18.12 КоАП Республики Беларусь - нарушение правил эксплуатации транспортного средства:

- в первый раз - предупреждение либо штраф до одной базовой величины (до Br27);

- за повторное правонарушение, совершенное в течение года, - от двух до пяти базовых (до Br135);

- совершение ДТП на автомобиле на летней резине, повлекшее причинение легкого телесного повреждения или повреждение имущества, - штраф в размере от трех до 30 базовых величин (от Br81 до Br810) или лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет.

Предусмотрены и штрафы за езду на лысой резине. Если высота рисунка протектора менее 4 мм, водитель может получить предупреждение либо штраф в размере одной базовой величины - Br27.

В случае совершения повторного в течение года нарушения предусмотрена ответственность по части 9 статьи 18.12 КоАП и, соответственно, штраф - от 2 до 5 базовых величин (от Br54 до Br135).

Некоторые водители используют так называемую всесезонную резину, предназначенную для эксплуатации в течение всего года. Всесезонка может эксплуатироваться в зимние месяцы только в том случае, если она имеет соответствующую маркировку М+S, M&S, M.S, M S или All seasons.

Всесезонная резина разработана для мягкого климата и при температуре ниже минус 5 градусов теряет свою эластичность, что приводит к снижению сцепления с дорогой.

Уважаемые наши водители! С наступлением холодов на дорогах страны учащаются аварии. Поэтому зимние шины - это не наша прихоть, а нормальная, причем мировая практика.

А как у них?

Правила использования зимних покрышек в разных странах ЕС различаются. В Австрии оно обязательное с 1 ноября по 15 апреля. При этом все шины с глубиной протектора менее 4 мм считаются летними. Штрафы могут варьироваться от 35,00 до 5,000.00 евро. Невыполнение данной нормы в Германии карается взысканием 40 евро. Зимнюю резину можно не ставить, хотя для некоторых трасс она все же рекомендуется.

У соседей, в России, если водитель ездит на резине, толщина которой менее допустимой, рискует расстаться с 500 российскими рублями.

Советы от специалиста по шиномонтажу Сергея Костенко:

Недавно прочитал в СМИ о том, что известная междугородная компания по производству шин провела масштабный опрос автомобилистов, чтобы узнать, почему некоторые из них меняют покрышки не вовремя или продолжают ездить на летней резине и зимой. Один из трех опрошенных считает, что зимняя резина нужна только в тех местах, где выпадает много снега. Это далеко не так. Зимняя резина необходима не только во время снегопадов. Самое опасное в холодную пору - вовсе не снег, а гололедица. В результате повышенной влажности осадки оседают на дорогу, а затем превращаются в лед. В солнечную погоду он на дороге начинает таять, но к закату солнца снова замерзает, что создает угрозу для автомобилей.

Существует железное правило: менять резину необходимо, когда среднесуточная температура достигает плюс 5 по Цельсию. Однако не смотрите на градусник и не откладывайте поход на шиномонтаж на потом. Потом - это часовые очереди. Да и погодка в Беларуси своенравная в эту пору: утром светит солнце, безветренно, а вечером откуда ни возьмись снег или град. Лучше заблаговременно, днем, когда на шиномонтаже практически безлюдно, приехать и "переобуться".

Часто спорят, иметь колеса в сборе или каждый сезон осуществлять шиномонтаж, который, как считают некоторые, вредит бортовой зоне и корду боковины. В чем-то могу с этим согласиться. К тому же дешевле и удобнее менять колеса в сборе: когда шина смонтирована на колесо (в обиходе - диск). Моя практика доказывает: ничего ужасного при монтаже с шинами не происходит, если сотрудники шиномонтажа имеют достаточный опыт. И еще скажу одну банальную, но важную фразу: своевременная замена резины убережет вас от многих неприятностей на дороге.

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 дней".-0-