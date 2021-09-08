Как подготовиться к магнитным бурям и кому в первую очередь их бояться? Отвечают эксперты

По какой причине случаются магнитные бури? Какова их природа? Как они влияют на наше здоровье? На эти вопросы отвечают наши эксперты.

Сорвет ли "крышу" Земли солнечный ветер?

- Магнитные бури - возмущение магнитного поля Солнца. Они приводят к интенсивным выбросам заряженных частиц, в том числе в сторону Земли. В состав выбросов входят в основном стабильные частицы - протоны, электроны, гамма-кванты, - поясняет заведующий центром "Фундаментальные взаимодействия и астрофизика" Института физики НАН доктор физико-математических наук Юрий Курочкин.

- Еще из школьной программы знаем, что внутри Солнца идут термоядерные реакции, которые поддерживают его энергию и светимость, в верхних его слоях - бурлящая плазма. Солнечная корона бурлит постоянно: более горячие и легкие слои вырываются наружу, внешние, более холодные, опускаются вниз. Из-за высоких температур там все ионизировано. То есть корона состоит из ионов - атомов водорода, гелия, которые потеряли свою оболочку. Если возникает магнитная буря, при которой скорость изменения напряженности полей резко увеличивается по сравнению с некоторым равновесным состоянием, то соответственно и поток частиц в сторону Земли интенсивнее.

Напомним, что изменяющиеся во времени магнитные поля вызывают возникновение электрических полей, напряженность которых тем выше, чем выше скорость изменения магнитного поля. Электрические поля и разгоняют заряженные частицы, а магнитные - направляют.

Таким образом, время от времени в верхних слоях солнечной короны (два-три раза в месяц) возникают возмущения магнитного поля. Под действием возмущения частицы выбрасываются в том числе в сторону Земли более мощным потоком, чем всегда. Они врываются в атмосферу нашей планеты, действуя на магнитные поля Земли, вызывая в свою очередь на нашей планете магнитную бурю. Ведь потоки заряженных частиц - это электрический ток, а мы из школьной программы знаем, что именно электрические токи создают магнитные поля.

В принципе, очень сильный поток солнечного ветра может даже сорвать атмосферу Земли. Теоретически такое возможно. Но эволюция живых организмов идет в определенном смысле в течение отрезка времени, сравнимого со временем существования Солнечной системы, а это около 4 млрд лет и, следовательно, за период данной эволюции ничего такого не произошло. Без атмосферы и магнитного поля Земли такой эволюции, пожалуй, не было бы.

Наш "зонтик" - магнитосфера

- Магнитосфера Земли - главный защитный слой ее биосферы и ноосферы от губительного влияния космоса. Насколько эта защита будет надежной, от этого зависит жизнь на планете. Не было бы магнитосферы у Земли, которую, кстати, имеют не все планеты Солнечной системы, а у Марса она намного уступает земной, не было бы жизни на нашей планете, - отмечает Геннадий Мельченко, руководитель НИИ центра "ЭРАНА", занимающегося изучением универсальных циклов и ритмов, в том числе связанных с цикличностью солнечной активности.

Геннадий Мельченко

Еще Александр Чижевский - биофизик, основоположник космического естествознания установил, что солнечные циклы и эволюция взаимосвязаны. Циклы и ритмы, которые сформировались вместе с Землей, привели к тому, что возникли простейшие организмы. Это было почти 3 млрд лет назад. Все многообразие жизни родилось еще позднее - 780 млн лет назад, в эпоху Кембрийского взрыва. Тогда начался расцвет жизни на Земле. Появились самые разные ее формы жизни - от органической, растительной до разумной. В этом большую роль сыграла магнитосфера, удачное сочетание циклов и ритмов, сформированных самыми разными планетами, и в первую очередь Солнцем. Его частицы обдувают магнитосферу Земли, искажают ее, деформируют, из-за чего возникает много различных явлений, как правило, незаметных, но очень важных для нас. Магнитосфера Земли является, по сути, проводником этих внешних влияний на все, что находится на ней, включая живые организмы и системы.

Стоит ли бояться магнитных бурь и последствий экстремального солнечного ветра и кому в первую очередь?

- Человек и все живое за много лет эволюции приспособились к этим колебаниям, - считает Геннадий Мельченко. - Но люди в пограничных, болезненных состояниях с возрастом становятся очень чувствительными к ним. Для них вспышка на Солнце - это проблема. Она может привести к серьезным сбоям в здоровье. Особенно нужно беречься тем, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания, гипертония. Им нужно готовиться к магнитным бурям заранее. Если точно знать, когда они будут, их влияние можно свести к минимуму. Врачи советуют приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом. А еще нужно отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи. Пить травяные чаи из ромашки, липы, мяты. Спать 7-8 часов в сутки. Больше отдыхать, гулять на свежем воздухе. Отложить принятие важных решений на более благоприятное время.

О важности прогнозов

- Мы уже научились прогнозировать солнечную активность на много лет вперед, - рассказывает Геннадий Мельченко. - У нас немало устройств, которые подвержены магнитным бурям. Это сотовая связь, компьютерная база данных, которые могут исчезнуть, когда случится вспышка достаточно большой силы. Знаний на бумажных носителях осталось мало. Все оцифровано, по крайней мере значительная их часть. Ученые придумают способы дублирования, резервирования копий данных для сохранения и исключения влияния от вспышек на Солнце, реакцию которых мы начинаем ощущать через 3-5 дней, в зависимости от мощности вспышки. Ведется круглосуточный мониторинг Солнца различными способами - наземными наблюдениями и преимущественно с космических аппаратов, специально предназначенных для этих целей (например, солнечная обсерватория SOHO). Большие деньги в мониторинг солнечной активности вкладывают США, Россия, Евросоюз. Когда человек информирован, он вооружен.

Даже при спокойном Солнце прилетающие к Земле заряженные частицы попадают в магнитные ловушки и создают северное сияние, представляющее собой электромагнитное излучение в видимом диапазоне. Если возмущение на Солнце очень сильное, то полярное сияние может достигать даже широт, на которых расположена Беларусь.

Магнитные бури - серьезный фактор, влияющий на жизнь. Самая большая последняя вспышка была в XIX веке, во времена использования телеграфа. Она стала причиной отключения связи. Позднее, в 1988 году, отключились почти все электросети в Канаде.

Если погода капризничает

- Метеозависимость, которая характеризуется ухудшением здоровья некоторых людей в период магнитных бурь, действительно существует, - отмечает врач по медицинской профилактике отдела общественного здоровья Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Машенская. - Во время колебаний магнитного поля Земли регистрируется повышенное количество внезапных смертей. Замечено, что частота мозговых инсультов за периоды, когда наблюдались магнитные бури, увеличивалась на 25%, а общее ухудшение состояния здоровья отмечалось у значительно большего числа больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (около 50%). Отчасти такой печальный итог связан с тем, что неблагоприятные факторы плохой погоды вообще и магнитные бури в частности повышают вероятность образования тромбов, которые легко отрываются и с током крови попадают в мелкие и крупные сосуды, приводя к их эмболии (закупорке) и преходящему или постоянному нарушению питания жизненно важных органов.

Кроме того, резкие изменения геомагнитного поля Земли способствуют усиленному выбросу гормонов стресса (кортизола, адреналина), а также снижают выработку мелатонина, который не только отвечает за крепкий сон человека в ночное время, но и регулирует работу нервной системы, снижает артериальное давление, повышает активность иммунной системы. Поэтому частыми симптомами неблагоприятного действия магнитных бурь являются бессонница, головные боли, слабость, разбитость, низкая работоспособность, тревожность, подъем артериального давления. Отмечается высокий риск преждевременных родов.

Чтобы легче переносить капризы природы, нужно помочь организму адаптироваться к ним. Накануне грядущих изменений погоды или магнитных бурь следует чаще измерять артериальное давление, строго соблюдать схему приема назначенных препаратов. Необходимо также обеспечить себя медикаментами для оказания неотложной помощи, отрегулировать режим работы, питания, отдыха, физических нагрузок, ограничить различные манипуляции и процедуры.

Специалисты советуют также в этот период использовать успокаивающие растительные средства (валериана, пустырник, пион, мята, мелисса), травяные чаи с добавлением ромашки, малины.

Профилактика должна быть направлена на укрепление здоровья и включать вопросы рационального питания, режима труда и отдыха, достаточной двигательной активности. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для профилактики тромбообразования полезно постоянно принимать рыбий жир.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-