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30 апреля 2020, 16:20

Как поступить, если в связи с COVID-19 не продлили контракт - отвечает адвокат

Фото из архива
Фото из архива
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В нынешней эпидемической ситуации работники могут столкнуться с различными ситуациями. Кто-то хочет самоизолироваться, но ему не подписывают заявление на отпуск, а кого-то переводят на другую работу в связи с производственной необходимостью. Какие права и обязанности в таких случаях есть у работника? На самые распространенные вопросы отвечает адвокат Минской областной коллегии адвокатов Татьяна Бычек.

Я написал заявление на отпуск, потому что в связи с эпидемиологической обстановкой хочу самоизолироваться и побыть дома две недели. Директор мое заявление на отпуск не подписал. Я решил на следующий день не выходить на работу и был уволен. Правильно ли поступил наниматель в такой ситуации?

Да, наниматель поступил правильно. Отпуск, о котором вы запрашивали, не был согласован с нанимателем. Для его оформления наниматель должен издать приказ (распоряжение, решение) о предоставлении отпуска либо записку об отпуске. Из вашего вопроса видно, что никакой документ не издавался и вы с ним ознакомлены не были.

Таким образом, вы не приступили к выполнению своих трудовых обязанностей на следующий день без уважительных причин, допустили прогул (отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня), что и стало основанием для расторжения трудового договора по инициативе нанимателя.

Стоит обратить внимание, что людям, которые относятся к контактам первого и второго уровней по отношению к тем, кто имеет инфекцию COVID-19, выдается листок нетрудоспособности на период самоизоляции. Поэтому если вы являетесь таким контактом, вам стоит обратиться в учреждение здравоохранения для его получения.

Я добросовестно выполняла свою работу. Но недавно наниматель со мной не продлил контракт, пояснил, что это связано с COVID-19, и прекратил со мной трудовые отношения в связи с окончанием контракта. Могу ли я как-то оспорить решение нанимателя?

Трудовым кодексом предусмотрено, что контракт заключается на определенный срок. При этом каждая из сторон имеет право не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия письменно предупредить другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. Контракт прекращается в связи с истечением срока его действия, если стороны не приняли решение о его продлении или заключении нового контракта.

Если вы были уведомлены нанимателем о прекращении контракта за один месяц, не договорились о его продлении или заключении нового, то оснований для оспаривания решения нанимателя нет.

В случае, если порядок увольнения был нарушен, вы можете обратиться в суд с соответствующим иском.

Меня приказом перевели вахтером, который обязан ограничивать попадание посторонних на территорию предприятия и разносить пересланные документы. Переведен я в связи с производственной необходимостью на две недели. При этом мне не было выдано никаких средств защиты. Законен ли такой перевод? Могу ли я отказаться от подписания приказа в дальнейшем?

Перевод в связи с производственной необходимостью допускается в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя. Такой перевод может быть осуществлен нанимателем на срок до трех месяцев, по соглашению сторон этот срок может быть увеличен.

Если соблюдены основания для перевода и работа не противопоказана по состоянию здоровья, то такой перевод является законным. Обратите внимание, что по общему правилу временный перевод в связи с производственной необходимостью допускается без согласия работника, однако если речь идет о другой местности, то согласие работника необходимо. Если вы не согласны с переводом, то обжаловать его можете в комиссию по трудовым спорам.

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний наниматель вправе проводить профилактические санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, в том числе закупить и выдавать работникам защитные маски, перчатки и средства для дезинфекции. Такие мероприятия относятся к мерам, обеспечивающим сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности (п.5 ч.1 ст.55 Трудового кодекса), о применении таких мер нанимателем издается приказ. В нем указывают работников, которых необходимо обеспечить средствами защиты, а также работников, ответственных за размещение емкостей со средствами дезинфекции, обработку поверхностей в организации и проведение инструктажа по использованию средств защиты.

Если в вашей организации такие меры не приняты, то сразу следует обратиться к нанимателю с письменной просьбой о предоставлении средств защиты. Если нанимателем ваш вопрос разрешен не будет, обратитесь в комиссию по трудовым спорам с соответствующим заявлением.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой наниматель устно предложил работать сверхурочно. Я не согласен. Подлежит ли оплате в таком случае выполняемая мной работа?

В соответствии со ст.119 ТК сверхурочной считается работа, выполненная работником по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной для него продолжительности рабочего времени, предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы (сменности).

При этом не признается сверхурочной работа, выполненная сверх установленной продолжительности рабочего времени:

- по инициативе самого работника без предложения, распоряжения или ведома нанимателя;

- работниками с неполным рабочим временем в пределах полного рабочего дня (смены), полной рабочей недели;

- работниками по совместительству у того же нанимателя, а также у другого нанимателя сверх времени основной работы;

- работниками-надомниками.

Исходя из описанной ситуации, что если нанимателем не издано никакого распоряжения, предложения, то такая работа не будет являться сверхурочной. Доказать, что вами была выполнена сверхурочная работа с ведома нанимателя, будет сложно.

В указанной ситуации предлагаю письменно обратиться к нанимателю, чтобы он согласовал сверхурочное выполнение работы, либо получить соответствующее распоряжение или предложение. Только в таком случае сверхурочная работа будет оплачена.

Стоит обратить внимание и на то, что привлечение к сверхурочным работам допускается только с согласия работника, за исключением случаев, установленных ст.121 ТК.

В связи с COVID-19 я предложила нанимателю перевести меня на дистанционную работу. Возможен ли такой вариант, и как это происходит?

Дистанционной является работа, которая выполняется вне места нахождения нанимателя с использованием для этого, а также взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, если ваши трудовые обязанности могут быть реализованы с использованием ИКТ, нет необходимости лично присутствовать при выполнении работы, вы можете работать дистанционно.

Для того чтобы выполнять работу дистанционно, с вами должно быть заключено дополнительное соглашение к трудовому договору. В нем указываются условия обмена с вами электронными документами и сообщениями в электронном виде, получения письменных заданий, результатов выполненной работы, обеспечения оборудованием для выполнения работы, возможные компенсации. О переводе на дистанционную работу наниматель должен издать приказ.

Если вы и наниматель достигните соглашения о выполнении работы дистанционно, будет соблюдена процедура изменения существенных условий и подписано допсоглашение, издан приказ, то осуществление работы дистанционно возможно.

Если изменение существенных условий труда (кроме исключения размера оплаты труда), в т.ч. перевод на дистанционную работу, осуществляется нанимателем в связи с обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации на деятельность нанимателя, то в такой ситуации наниматель обязан предупредить работника письменно за один день.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения в рубрику "Право на защиту: советы адвоката" по адресу advice@belta.by.-0-

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