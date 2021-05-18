Как правильно подготовиться к отдыху на природе - рекомендации эпидемиолога

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы избежать острых кишечных инфекций, к отдыху на природе следует правильно подготовиться, сказала журналистам врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Анастасия Бабило, передает корреспондент БЕЛТА.

С наступлением теплого времени года население чаще выезжает на дачные участки, на природу. С связи с этим повышается риск заражения острыми кишечными инфекциями при употреблении недостаточно термически обработанных мясных продуктов, недостаточно вымытых овощей и фруктов, воды негарантированного качества из поверхностных и случайных источников, а также несоблюдении правил личной гигиены, отметила Анастасия Бабило.

Она порекомендовала правильно готовиться, планируя поездку на дачные участки и на природу. Необходимо взять сумку-холодильник и поместить туда скоропортящиеся продукты или вовсе отказаться от них. Для питья и приготовления пищи следует использовать бутилированную воду, а при купании избегать попадания воды в организм. Также необходимо взять жидкое мыло и антисептик для обработки рук.

Находясь дома, также необходимо соблюдать личную гигиену, сроки годности и условия хранения продуктов, обращать внимание на информацию, содержащуюся на этикетках пищевых продуктов, сроки их хранения и реализации в объектах торговой сети. Крайне важно тщательно мыть зелень, овощи, фрукты, ягоды.

На данный момент эпидемиологическая заболеваемость острыми кишечными инфекциями характеризуется как стабильная, контролируемая. Показатели заболеваемости находятся на характерном для данного периода уровне, сказала Анастасия Бабило.

В целом случаи заболевания чаще регистрируются среди детского населения, но встречаются и у взрослых. Врач-эпидемиолог напомнила, что острые кишечные инфекции могут передаваться пищевым путем, то есть при употреблении контаминированных продуктов питания; контактно-бытовым - через грязные руки, загрязненные предметы обстановки, а также водным путем.-0-