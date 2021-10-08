Как правильно выбрать скрипку для ребенка? Советы экспертов

При всем многообразии производителей и конструктивных особенностей главными критериями, разумеется, остаются качественный звук и удобство инструмента. Приобрести скрипку лучше в музыкальном магазине. Та, что уже побывала в чьих-то руках, вызывает гораздо меньше доверия: кто знает, по какой причине ее на самом деле продают? Кроме того, в магазине можно получить профессиональные комментарии от консультанта и гарантию на инструмент. Возможно, у вас найдется хороший музыкант среди знакомых, который тоже сможет выступить в качестве мудрого советчика. Логично, если к выбору скрипки присоединится непосредственно преподаватель, которому предстоит заниматься с ребенком.

Ну а теперь пройдемся по параметрам самой скрипки.

1. Размеры

По таблице видно, что размер инструмента обозначается дробью и соотносится с ростом (возрастом) ребенка. Ключевой параметр – длина руки, то есть расстояние от плеча до центра открытой ладони. Понятно, что в каких-то случаях длина руки может немного не соответствовать росту (возрасту), поэтому надежнее ориентироваться не на таблицу, а на реальную примерку. Для этого ребенок должен:

· поставить скрипку на левое плечо;

· легко, без напряжения, вытянуть в сторону, чуть вперед от себя, левую руку.

Если инструмент доходит до середины ладони и пальцы свободно и полностью обхватывают головку грифа – это то, что нужно. На вырост скрипку покупать нежелательно: для длительных занятий она не подходит, ребенок быстро устанет. Как вы уже поняли, будущий ученик должен сам участвовать в выборе и прийти в магазин музыкальных инструментов вам нужно с ним.

2. Материал

Материалом корпуса скрипки может быть цельная древесина (массив) или фанера (шпон). Дороже, разумеется, первый вариант, но лучше выбирать именно его. Если говорить о породах дерева, то наиболее типичное сочетание, в том числе для скрипок начального (ученического) уровня, будет таким: для верхней деки – ель, для нижней – клен, а для накладки грифа – черное дерево (палисандр).

3. Цвет и дизайн

В этом плане ученические скрипки, как правило, оформляются одинаково. Цвет чаще натуральный, с разными оттенками в зависимости от лака, но может быть и более оригинальным (красный или черный, например). Цветовое решение может влиять на стоимость.

4. Электрика или акустика

Здесь отметим только то, что электрическую скрипку для начальных занятий приобретать не стоит. Для виртуозов этот инструмент, несомненно, может иметь свои прелести, но это не тот звук, который правильно осваивать на первых этапах.

5. Изготовитель

В продаже можно встретить ученические скрипки под брендами разных стран (США, Япония, Германия и т. д.). Фактическим местом изготовления инструмента, как правило, будет Китай, но пусть это вас не отталкивает. Ориентируйтесь на цену, качество будет ей соответствовать. Достаточно высокая цена у скрипок чешских, немецких, румынских, и их качество, звук вполне эту стоимость оправдывают. Если приобретается скрипка 4/4 (полный размер), который уже не придется обновлять под длину руки, если есть уверенность, что увлечение музыкой останется у вас надолго или музыка станет вашей профессией, то есть смысл приобрести именно такой инструмент.

6. Аксессуары

Да-да, вам, конечно, понадобится что-то еще: например, футляр, пюпитр, подбородник, тюнер для настройки. Здесь тоже выбор велик.

7. Цена скрипки

Она определяется материалом (массив дерева или шпон), качеством сборки и другими факторами. Понятно, что инструменты 4/4 при прочих равных параметрах будут дороже.

В категории высоких цен выделим чешские скрипки Strunal. Среди более доступных, но также очень качественных инструментов для начинающих – Cervini HV-500, эта модель отличается от более дешевых Cervini тем, что для колков, грифа и подбородника используется эбен (черное дерево). Это указывает на высокий класс инструмента, он предназначен для старшеклассников музыкальных школ, но, если скрипку немного модифицировать (выбрать пюпитр получше и более дорогие струны), она подойдет и для продолжения учебы в вузе.

Cervini HV-500

В среднем сегменте цен отметим Cervini HV-200. Это полноразмерная модель, цена ее относительно небольшая, инструмент при этом очень качественный и оптимален для начинающих. Еловая дека, кленовый корпус – и то, и другое из массива. Прилагается смычок с натуральным белым конским волосом и легкий кейс.

Модель попроще – Cervini HV-150. В этом случае в продаже представлены уже все типоразмеры. Также достойное качество, но по более доступной цене. Прочие характеристики (материалы, смычок, кейс) – такие же, как и у HV-200.

В категории низких цен отметим Flight FV – еще один неплохой инструмент для занятий в музыкальной школе и дома. Здесь также представлены все размерные варианты. Верхняя дека этой модели еловая, нижняя и обечайки – из клена с легкой волнистостью. Накладка грифа, колки, подгрифник, подбородник и пуговка – все это из черного дерева. Плюс облегченный текстильный кейс, смычок, канифоль.

Скрипка FLIGHT FV-134

В заключение еще раз напомним: для выбора скрипки приходите в магазин вместе с ребенком. Ведь именно ему придется подолгу, часами, держать этот инструмент в одной руке, и ученик не должен испытывать усталости. Поэтому без индивидуальной примерки, с одними только знаниями о предмете, вы рискуете купить не то. Ну и, конечно, не забываем о том, что инструмент должен нравиться – и визуально, и на ощупь, и в первую очередь тому, кто будет на нем играть.

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