Как приручить дракона: Parimatch Foundation познакомил детей с "Цмокамi"

7 февраля в рамках программы "Спортивный наставник" Parimatch Foundation подарил детям из многодетных семей путешествие в мир баскетбола. Четырнадцать счастливчиков посетили комфортабельную "Минск-Арену", на которой сильнейший клуб Беларуси соперничал с одним из лучших клубов России, питерским "Зенитом", в матче Единой лиги ВТБ.

Ребята заняли места на специальной трибуне, открывавшей лучшие виды на игровую площадку. Внимание их привлекали звезды европейского баскетбола, такие как Кевин Пангос и Матеуш Понитка. Помимо самой игры, детей интересовала околобаскетбольная программа, конкурсы в перерывах и, конечно, клубный маскот "Цмокаў" – дракон небесного цвета, с которым была возможность сфотографироваться и пообщаться.

Прикосновение к большому баскетболу произвело неизгладимое впечатление на ребят. Некоторые из них загорелись идеей в будущем стать профессиональными спортсменами. Многочисленные болельщики, присутствовавшие на матче и увидевшие ребят на большом кубе, пожелали им удачи во всех начинаниях.

В 2021 году команда фонда Parimatch Foundation планирует активно развивать программу "Спортивный наставник", которая направлена на помощь детям из социально незащищенных семей, посредством вовлечения в спорт.

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Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный холдингом Parimatch в 2019 году. Его миссия – способствовать повышению благосостояния и здоровья сообщества через обучение и привлечение детей к занятиям спортом, предоставляя равные возможности для каждого.

Глобальная цель Parimatch Foundation – объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации для решения конкретных социальных проблем.

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