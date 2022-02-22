Как проголосовать досрочно. Время работы участков

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, как проголосовать досрочно.

Досрочное голосование началось сегодня. "Временные рамки - с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Включительно до 26 февраля будут работать участки по досрочному голосованию", - рассказал Игорь Карпенко.

"В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00", - добавил глава ЦИК.

На референдум вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?

Поставить свою отметку участники референдума должны будут в одном из двух квадратов, соответственно "за" и "против". Причем знак в одном из квадратов можно ставить абсолютно любой. Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень будет признан недействительным.

Референдум проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Право участвовать в нем имеют граждане, достигшие 18 лет. Каждый участник референдума голосует лично.

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования.-0-