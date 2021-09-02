Как распознать недобросовестного риелтора

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 сентября 2021
Минск Малооблачно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:56 "Наверное, 32 беженца представляют огромную угрозу для Польши". Макей проеомментировал введение ЧП на границе с Беларусью Политика
19:34 Не менее 22 человек погибли из-за урагана "Ида" в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси В мире
19:19 Оркестр Финберга откроет 3 сентября новый концертный сезон выступлением в Новополоцке Культура
19:01 Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли исландцам в квалификации ЧЕ Спорт
18:59 Центральный банк Афганистана попросил США открыть талибам доступ к афганским госрезервам В мире
18:56 Транспортная инспекция проводит комплексную проверку школьных автобусов Общество
18:54 "Это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". Макей об интеграции двух стран Общество
18:49 Именную аудиторию ученого-математика Евгения Иванова открыли в БГУ Общество
18:44 Боррель опроверг данные о планах ЕС создать вооруженные силы численностью 50 тыс. человек В мире
18:39 Лицензирование импорта портландцемента вводится в Беларуси на полгода Экономика
18:36 Макей: многие в мире уже наелись "демократии" по-американски Политика
18:33 Правительство скорректировало правила получения белорусской визы Общество
18:24 Праздники книги и слова пройдут в Гомельской области в сентябре Регионы
18:17 Макей назвал сайт посольства США в Беларуси пропагандистской агиткой против действующей власти Общество
18:12 В Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но в нынешних условиях нет смысла его туда направлять, заявил Макей Политика
18:10 Транспортная инспекция рассказала о требованиях к водителю такси и внешнему виду авто Общество
18:10 Макей не исключает, что бегство США из Афганистана может быть попыткой создать очаг напряженности в регионе Общество
18:07 Главным вопросом на предстоящей встрече Лукашенко и Путина будет обсуждение 28 союзных программ Политика
18:01 Макей: Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются Политика
17:59 Макей о миграционном кризисе: он возник в умах западных политиков Политика
17:45 Как распознать недобросовестного риелтора Общество
17:36 Уникальная выставка ко Дню белорусской письменности открылась в Национальном историческом музее Культура
17:15 Ураган "Ида" унес жизни девяти человек в США В мире
17:08 В Германии произошел взрыв в жилом многоквартирном доме В мире
16:59 Проект "Пин_код" на "Беларусь 2" запускает марафон путешествий по стране и конкурс для юных блогеров Общество
16:54 Си Цзиньпин назвал взаимовыгодное сотрудничество золотым ключом к решению проблем мировой экономики В мире
16:26 В университете Омска открылся учебный класс Минского тракторного завода Общество
16:26 Шпаковский: в Гродненской области повышенное внимание уделяется закреплению молодежи в родных местах Регионы
16:20 Более 15 млн доз вакцины от COVID-19 выбросили в США с марта В мире
16:18 Многофункциональный комплекс открыли в Центре повышения квалификации МВД Регионы
Все новости
Все новости
Общество
02 сентября 2021, 17:45

Как распознать недобросовестного риелтора

Фото из архива
Фото из архива

Казалось бы, проблема недобросовестных риелторов уж набила оскомину. Однако по-прежнему наравне с добросовестными агентствами, которые дорожат своей репутацией, работают и те, у которых методы оказания услуг далеки от законных. Именно из-за их действий у населения формируется негативное мнение о работе риелторских организаций в целом. Консультант управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Татьяна Булах подготовила для БЕЛТА памятку, как потребителю вовремя распознать непорядочных посредников.

- Что нужно иметь в виду тем, кто решил обратиться за помощью в агентство или же столкнулся с его работниками в процессе поиска съемного жилья?

- Для начала нужно четко понимать нюансы возможных взаимоотношений с агентством недвижимости. От этого зависит необходимость как заключения договора, так и оплаты услуг.

Первый вариант - с агентством вы столкнулись не как заказчик услуг. Допустим, при поиске подходящего жилья мониторили рекламу и нашли предлагаемую к найму квартиру. Оказалось, квартиру предлагает агентство недвижимости. В этой ситуации агентство уже должно состоять в договорных отношениях с собственником рекламируемой квартиры и выполняет перед ним свои обязательства по поиску нанимателей. То есть услуги заказал и оплачивает собственник квартиры. Тот человек, который заинтересовался этой квартирой, не обязан заключать договор с агентством, а тем более за что-то платить. Разъяснения агентов о том, что "рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но чтобы ее посмотреть, нужно заключить договор и оплатить услуги агентства", неправомерны.

Второй вариант - на самостоятельный поиск жилья нет времени и вы решили обратиться к посреднику, который сделает это за вас. В таком случае первое, что нужно сделать, - это заключить письменный договор с риелторской организацией. Заключается он в двух экземплярах, один из которых отдается потребителю. Дальше все зависит от того, какие же услуги потребитель заказал.

Если вам нужна только информация об объектах, которые предлагаются к найму (адреса), заключается договор на оказание услуги "по представлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимости". В таком договоре следует четко прописать требования к объекту, который вас интересует: квартира либо комната, стоимость жилья и другие детали. По договору вам должны предоставить информацию о сдаче в наем именно тех объектов, которые соответствуют указанному в этом документе описанию. Такая информация должна представляться в письменном виде и быть достоверной. Минус этого договора в том, что вы оплачиваете лишь получение информации. То есть оплата производится до того, как человек нашел себе подходящее жилье.

Возможно, тем, кто ищет жилье через посредника, лучше воспользоваться другой риелторской услугой с более честными для клиента условиями. Она называется "услуга по подбору вариантов сделки с объектом недвижимости (наем объектов жилищного фонда)". В этом случае агентство принимает на себя обязательство не просто предоставить вам информацию, а именно найти жилье, которое будет соответствовать вашим пожеланиям. И оплата здесь происходит уже после того, как жилье подберут. Кстати, стоимость этой риелторской услуги не отличается от той, что упомянута выше, - 5 базовых величин.

С учетом многочисленных нарушений при оказании услуг в сфере аренды советуем потребителям обращаться именно за услугой по подбору варианта жилья, а не за предоставлением информации о нем. Это сэкономит и деньги, и время. Если в агентстве вам сообщают, что такую услугу оказывать не готовы - есть повод задуматься и обратиться в другое агентство, с более ответственным подходом к своей деятельности.

- Как узнать, что та или иная организация вправе заключить с потребителем договор и оказывать ему риелторские услуги?

- Тем, кто решил доверить поиск жилья посреднику, нужно знать, что риелторские услуги вправе оказывать только организации, имеющие лицензию на оказание таких услуг, и государственные риелторские организации. Проверить наличие лицензии можно через Единый реестр лицензий. Кроме того, к сведению потребителей список риелторских организаций размещен на официальном интернет-портале Министерства юстиции.

Это важно, поскольку встречаются ситуации, когда за допущенные нарушения у организации лицензию отозвали, а она продолжает работать. Понятно, что ни о каком качестве услуг здесь говорить не приходится.

- Кто из работников должен оказывать услуги от имени риелторской организации?

- По каждому договору назначается ответственный за его исполнение риелтор, иногда закрепляются и агенты по операциям с недвижимостью. К слову, фамилия риелтора, который должен работать с потребителем, заключившим договор на оказание ему риелторских услуг, указывается в самом договоре. Никакие другие работники, за исключением названных, оказывать услуги не вправе.

При этом и у риелтора, и у агента должен быть документ, подтверждающий полномочия на оказание риелторских услуг. Это идентификационная пластиковая карточка, которая предъявляется по требованию потребителя. Она содержит ФИО, должность специалиста и его фотографию, наименование риелторской организации, в штате которой состоит специалист, реквизиты лицензии этой организации, серию и номер карточки. Оказание услуг без такого документа запрещено. Отказ предъявить документ может свидетельствовать о том, что с вами работает лицо, не имеющее права оказывать риелторские услуги.

- Как изначально распознать недобросовестного посредника, чтобы не тратить время впустую? Как правильно должна рекламироваться недвижимость?

- Реклама объекта недвижимости, который предлагается риелторской организацией, должна содержать наименование этой организации, учетный номер плательщика, номер и дату заключения договора на оказание риелторских услуг, номер и дату выдачи лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риелторских услуг (за исключением государственных риелторских организаций, которым лицензия не нужна).

Если риелторская организация рекламирует объект с нарушением этих требований - такую рекламу лучше обойти стороной, каким бы привлекательным не был объект. Как правило, посредник, разместивший ненадлежащую рекламу, пытается скрыть и иные нарушения в своей деятельности. Допустим, не указание в рекламе реквизитов договора может свидетельствовать о том, что объект рекламируется без законных на то оснований, при отсутствии договора на оказание услуг с собственником этого объекта. Или рекламируемого объекта попросту не существует, а реклама размещена, чтобы привлечь как можно больше людей якобы значительным количеством предлагаемого к найму жилья. Наименование же риелторской организации в рекламе не указывают, чтобы потом доказывать, что, мол, сама организация и ее руководитель ни при чем, набедокурили работники, им и отвечать.

Здесь стоит отметить, что, во-первых, руководитель любой организации несет персональную ответственность за действия своих подчиненных. Именно он должен принять меры к надлежащей организации работы и обеспечению соблюдения работниками требований законодательства. Во-вторых, работникам, которые пытаются хитрить таким образом, не стоит надеяться на то, что меры будут приняты только к руководителю и к самой организации. Сейчас достаточно легко установить, кто и когда разместил ненадлежащую рекламу. Поэтому безнаказанно нарушать закон не получится. Меры будут приняты также и к непосредственным нарушителям.

- Если у организации прекращено действие лицензии на оказание риелторских услуг, может ли эта организация впоследствии снова работать в этой сфере?

- Юридическое лицо, которое наказано таким образом, новую лицензию сможет получить только спустя год. Но ведь за каждым юридическим лицом стоит учредитель, который пытается обойти существующие ограничения. К примеру, создает новое юридическое лицо под иным названием. Назначает другого руководителя, поскольку для прежнего в течение определенного времени действуют ограничения на руководство риелторской организацией.

Безусловно, если требования законодательства, предъявляемые к создаваемой компании, соблюдены, лицензия будет выдана. Однако такие организации всегда находятся на особом контроле. И если стиль их работы не меняется, принимаются соответствующие меры. При этом в первую очередь это касается тех лиц, которые соглашаются на предлагаемые им условия "быть руководителем или риелтором только на бумаге", особо не вмешиваясь в работу организации. Приняв условия такого недобросовестного сотрудничества, можно лишиться права работать в сфере риелторских услуг.

В итоге стоит отметить, что многое зависит и от самих потребителей. Соблюдая определенные правила, можно не только не допустить нарушения своих прав, но и затруднить доступ к оказанию риелторских услуг недобросовестным посредникам.

Итак, приглянулся рекламируемый объект недвижимости - вначале обратите внимание на содержание рекламы: от имени кого размещена, содержит ли необходимые реквизиты. И помните: если объект рекламируется агентством, то вы не должны заключать с ним договор либо платить что-либо за получение информации об этом объекте.

Если не готовы искать жилье сами и решили обратиться в риелторскую организацию за оказанием услуг, заключите договор, особое внимание обращая на его предмет. В договоре важно прописать именно те услуги, которые вам нужны и за которые вы готовы платить (предоставление информации о жилье, подбор жилья и т.д.). Также внимательно изучайте иные условия договора, в том числе порядок его расторжения и возможные штрафные санкции.

Работайте только со своим риелтором или агентом по операциям с недвижимостью. Фамилия вашего риелтора должна быть указана в договоре. Не бойтесь попросить специалиста предъявить идентификационную пластиковую карточку, подтверждающую его право оказывать услуги.

Требуйте документ, подтверждающий внесение платы за оказываемые услуги.

Если вы столкнулись с агентством, которое изначально действует с нарушением закона, не стоит предоставлять ему такую возможность. Достаточно много риелторских организаций, которые дорожат своей репутацией и действительно смогут помочь.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото их архива Транспортная инспекция проводит комплексную проверку школьных автобусов
Фото из архива "Это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". Макей об интеграции двух стран
Фото из архива Именную аудиторию ученого-математика Евгения Иванова открыли в БГУ
Фото из архива Правительство скорректировало правила получения белорусской визы
Фото из архива Макей назвал сайт посольства США в Беларуси пропагандистской агиткой против действующей власти
Фото из архива Транспортная инспекция рассказала о требованиях к водителю такси и внешнему виду авто
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на либерализацию торговли услугами и видит перспективы в онлайн-площадках Китая
Макей: Беларусь с апреля предлагает ЕС провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но там отказываются
Малахова: питание в школах должно быть не только полезным, но и вкусным
Белагропромбанк: 30 лет с нами сбываются мечты!
Топ-новости
Эксперты ENSREG отмечают прогресс в реализации национального плана действий по стресс-тестам БелАЭС
Перцов: День белорусской письменности пройдет в кроссплатформенном формате
Гигин: люди интересуются больше социально-экономическим положением, а не политикой
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Кому платить, а кому нет. Отвечаем на пять вопросов о новом транспортном налоге
"Это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется". Макей об интеграции двух стран
Сколько будет стоить питание в детских садах и школах в новом учебном году
Как распознать недобросовестного риелтора
Четыре белорусских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира
ФОТОФАКТ: Белорусские связисты победили в заключительном этапе конкурса "Уверенный прием" АрМИ-2021
Госсекретариат Совбеза изучит, устранили ли Минспорт и Госстандарт недостатки в выполнении директивы №1
Авдонин: форум "Беларусь адзіная" в Гродно получился эмоциональным и насыщенным
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1836 пациентов с COVID-19, выписаны 1784
Хренин высоко оценил действия белорусских подразделений во время учения "Боевое содружество"
Минэнерго: использование местных видов топлива в Беларуси будет расширяться
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.