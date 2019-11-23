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23 ноября 2019, 09:40

Как разделить недостроенный дом и выселить супруга-дебошира из совместной квартиры - отвечает адвокат

Фото из архива
Фото из архива
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Немало личных историй приходит в нашу рубрику "Право на защиту: советы адвоката". Люди пишут в надежде найти решение своей проблемы, которая, казалось бы, зашла в тупик. По этическим соображениям мы не публикуем ни имен, ни некоторых подробностей этих историй, а лишь суть, необходимую для понимания ситуации. Полноценная консультация адвоката требует всестороннего изучения конкретного вопроса. Вместе с тем на основе присланной информации лучшие адвокаты разъясняют общие положения законодательства. Ответы для этой публикации подготовила адвокат специализированной юридической консультации №1 Минска Екатерина Проневич.

У нас семья из пяти человек: я, муж и трое детей (младшему ребенку 1 год). Проживаем в трехкомнатной квартире, построенной в период брака с использованием льготного кредита. Хочу подать на развод и выселить мужа, потому что жить с ним под одной крышей невозможно. Переехать на съемное жилье нет материальной возможности, муж также категорически отказывается съезжать с квартиры. Помимо этого жилья, у нас есть участок в черте города, недостроенный дом, гараж, машина, мотоцикл, от которых я готова отказаться в счет его доли квартиры. При каком-либо обсуждении возможности заключить соглашение о разделе имущества или брачный договор муж отвечает отказом. Подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться, как правильно составить заявление о разводе и куда его подавать? Как нам разделить имущество, и есть ли у меня шансы на выселение мужа из квартиры, в которой мы проживаем с детьми?

Расторгнуть брак можно в суде и в органе, регистрирующем акты гражданского состояния. Куда именно подавать документы на развод, это зависит от ряда обстоятельств.

Так, расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского состояния, производится при наличии взаимного согласия супругов, отсутствия общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе. Заявление подается по месту регистрации по месту жительства или пребывания супругов или одного из них.

При этом необходимо подать совместное заявление супругов, паспорта или иные документы, удостоверяющие их личность, свидетельство о заключении брака. Если один из супругов не может явиться в орган загса для регистрации расторжения брака, требуется его заявление об этом в его отсутствие. Кроме того, нужно представить документ, который подтверждает внесение платы за регистрацию расторжения брака, а также выдачу свидетельств, в размере 4 базовых величин.

Расторжение брака производится органом, регистрирующим акты гражданского состояния, в согласованный с супругами срок, но не ранее чем через месяц и не позднее чем через два месяца со дня подачи соответствующего совместного заявления.

В судебном порядке брак расторгается в случае, если у супругов есть несовершеннолетние дети, один из них не согласен на расторжение брака или же имеется спор об имуществе.

Для расторжения брака в суд направляется исковое заявление, которое должно соответствовать требованиям ст.109 и ст.243 Гражданского процессуального кодекса. В частности, в нем указывается, когда и где зарегистрирован брак, есть ли общие дети, их возраст, мотивы расторжения брака, излагаются другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака. Также в заявлении должно быть указано отсутствие согласия ответчика на расторжение брака органом, регистрирующим акты гражданского состояния, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе. Несоответствие заявления этим требованиям является основанием для оставления его без движения.

К исковому заявлению прилагаются: свидетельство о заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, документы о заработке и иных источниках доходов супругов (если заявлено требование о взыскании алиментов), документ, подтверждающий уплату госпошлины и другие необходимые материалы.

По общему правилу исковое заявление подается по месту жительства ответчика, но есть ряд исключений. Например, в случае, если с истцом находятся несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика затруднителен, - по месту его жительства.

Таким образом, отвечая на первый вопрос, как правильно составить исковое заявление и куда его подавать, сообщаю: ввиду наличия несовершеннолетних детей и спора об имуществе расторжение брака между супругами возможно лишь в судебном порядке путем подачи искового заявления, которое должно соответствовать всем вышеназванным требованиям.

Переходим к вопросу, как разделить совместно нажитое имущество. Законодательство гласит: имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из них оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

Совместно нажитое во время брака имущество при его разделе делится пополам, если иное не предусмотрено брачным договором. Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, которое есть у них в наличии на день рассмотрения дела либо находится у третьих лиц. Если супруги прекратили вести общее хозяйство до рассмотрения дела, то суд производит раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко времени прекращения ведения общего хозяйства.

При этом обращаю внимание, что не является общей собственностью супругов имущество, приобретенное во время брака на личные средства одного из них, принадлежавшее каждому из них до вступления в брак либо полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Касательно того, возможно ли после расторжения брака выселение вашего уже бывшего супруга из квартиры, в которой на данный момент вы проживаете совместно с детьми, сообщаю следующее. Поскольку квартира была приобретена с использованием льготного кредита, предоставленного вашей семье, и ваш супруг на момент его предоставления входил в состав семьи, выселению он не подлежит, даже в том случае, если после разрешения вопроса о разделе совместно нажитого имущество единоличной собственницей квартиры станете только вы (п.4 ст.95 Жилищного кодекса).

Законодательством предусмотрено лишь единственное исключение из вышеизложенной нормы, которое допускает выселение члена семьи, бывшего члена семьи вне зависимости от того, что бывший супруг на момент предоставления льготного кредита входил в состав семьи. Речь идет о норме, которая прописана в абзаце четвертом пункта 1 статьи 85 Жилищного кодекса.

Т.е. совершеннолетние члены, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, проживающие вместе с ним и не имеющие доли в праве общей собственности на занимаемое жилое помещение, которые в течение года три и более раза привлекались к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений (выразившееся в разрушении, порче жилого помещения либо в использовании его не по назначению) или за иные нарушения, делающие невозможным для других проживание с ними в одной квартире или в одном жилом доме, были предупреждены собственником о возможности выселения без предоставления другого жилого помещения и в течение года после такого предупреждения привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения - подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения.

Квартира приватизирована на 40 лет на жену, но не выплачена. В приватизации муж, сын и дочь не участвовали, а только имеют право пользования. Муж сейчас выписан и проживает в частном доме, который тоже является совместной собственностью. В случае развода будет ли у мужа право пользования квартирой и имеет ли он долю в ней?

В силу п.12 постановления Пленума Верховного суда от 26 марта 2003 года №2 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилое помещение" возведенное или приобретенное супругами в период брака жилое помещение (кроме полученного в дар или в порядке наследования) является их общей совместной собственностью, если иное не установлено брачным договором.

Согласно ст.137 Жилищного кодекса жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приватизированное совместно проживающими супругами, является их общей совместной собственностью, если оба супруга участвуют в приватизации этого жилого помещения (в том числе путем вложения денежных средств, принадлежащих им на праве общей совместной собственности).

Следовательно, при установлении того факта, что оба супруга на момент приватизации проживали в жилом помещении, а также доказанности того, что первоначальный взнос за его приватизацию, а также обязательные ежемесячные платежи вносились из общих денег супругов - в судебном порядке приватизируемая квартира может быть признана совместно нажитым имуществом и при разделе имущества супругов могут быть выделены доли в праве общей собственности на спорную квартиру за каждым из них.

После развода с мужем прошло 4 года. Может ли он подать на раздел имущества? Есть недостроенный дом, который еще не введен в эксплуатацию. Все документы оформлены на меня. Это даже еще не дом, а строительный объект. Как может быть произведен его раздел?

Согласно ч.5 ст.24 Кодекса о браке и семье для требований о разделе общей совместной собственности супругов, расторгнувших брак, срок исковой давности составляет три года, который начинает исчисляться не с момента расторжения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Разрешая спор о жилом доме, возникший до завершения строительства и государственной регистрации, если госрегистрация незавершенного строительства не предусмотрена законодательством, суд в силу п.3 ст.220 Гражданского кодекса может признать право собственности на строительные материалы, из которых построен этот дом. Однако если с учетом степени готовности дома можно определить отдельно подлежащие выделу части строения, строительство которых технически возможно завершить после раздела, суд вправе по иску лиц, возводивших совместно с застройщиком жилой дом с целью создания общей собственности, а также по иску наследников произвести раздел неоконченного строительством дома.

Недавно развелась с мужем, вместе не жили уже около двух лет. В совместной собственности есть дом, оформленный на мое имя, в котором живет бывший супруг. По истечении срока исковой давности (3 года) могу ли я стать полноправным владельцем дома, если мы не разделим имущество по соглашению? И, если не живем вместе уже 2 года, срок исковой давности истечет через год после развода? Или 3 года считать после официального развода?

Для требований о разделе общей совместной собственности супругов, расторгнувших брак, срок исковой давности составляет три года. В силу п.22 постановления Пленума Верховного суда от 22.06.2000 №5 "О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" срок исковой давности о расторжении брака исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Применительно к этой правовой норме под супругами понимаются как состоящие в браке, так и бывшие супруги.

Следовательно, поскольку нахождение общего имущества у одного супруга не нарушает прав другого супруга, срок исковой давности не начинает течь. Исковая давность начнет исчисляться лишь с момента, когда супруг, владеющий имуществом, откажется выделить часть другому. Чаще всего в таких случаях один из супругов отчуждает либо чинит препятствия к пользованию имуществом, вывозит его в неизвестное место и т.п.

Собираюсь разводиться с мужем. У нас двое несовершеннолетних детей. Есть двухкомнатная квартира, выделялась мне как молодому специалисту. Также мне была выделена земля на строительство. Дом оформлен в браке на мое имя. Как разделить имущество?

Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из них оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

Совместно нажитое во время брака имущество при его разделе делится пополам, если иное не предусмотрено брачным договором. Суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов.

Подскажите, пожалуйста, что ожидает ответчика, который без уважительной причины не пришел на судебное заседание по разделу имущества? Как процесс будет проходить дальше?

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из юридически заинтересованных в исходе дела лиц, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается.

Если юридически заинтересованные в исходе дела лица надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела, если признает причины их неявки уважительными.

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из юридически заинтересованных в исходе дела лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если причины их неявки будут неуважительными.

Дополнительно обращаю внимание: в силу ст.334-1 Гражданского процессуального кодекса, если ответчик, который был надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие, не придет на судебное заседание либо если суд признает, что надлежаще извещенный ответчик умышленно затягивает производство по делу - суд вправе с согласия истца рассмотреть его в заочном производстве. Суд исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учтет их доводы, а по окончании примет решение, которое называется заочным.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения в рубрику "Право на защиту: советы адвоката" по адресу advice@belta.by.-0-

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