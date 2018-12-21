Как решить спор о детях во время развода - отвечает адвокат

Развод в большинстве случаев событие не из приятных. Болезненная ситуация может еще больше осложниться, если у супругов есть общие несовершеннолетние дети. На самые частые вопросы, с которыми сталкиваются многие пары на грани или в стадии развода, отвечает управляющий партнер адвокатского бюро "Право и семейная медиация", адвокат, медиатор Елена Жданович.

Супруги несколько лет не ведут совместное хозяйство, но официально еще в браке. Решили развестись. В какой суд подавать документы, если они проживают в разных городах? Зависит ли это от того, кто является инициатором развода? Есть ли разница, если с одним из супругов проживают несовершеннолетние дети?

Действует общее правило подсудности: иск подается по месту жительства ответчика. Если же с истцом проживают несовершеннолетние дети, то иск о расторжении брака может быть подан и по месту жительства истца, т.е. того, кто явился инициатором развода.

Какие документы необходимо предоставить в суд и какую пошлину придется уплатить?

В суд необходимо предоставить исковое заявление с копией для вручения ответчику, оригинал свидетельства о браке, копию лицевого счета (с места жительcтва), если есть несовершеннолетние дети - копии свидетельств о рождении детей, а также квитанцию оплаты госпошлины. Размер государственной пошлины для подачи иска о расторжении брака составляет сумму в размере 4 БВ. Если расторгается повторный брак, госпошлина - 8 БВ.

Между супругами, которые решили развестись, возник спор, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака. Какие аспекты (привязанность ребенка, финансовое положение родителей) учитывает суд при решении этого вопроса?

Суд учитывает, кто из родителей проявляет большую заботу и внимание к ребенку, возраст ребенка, привязанность к каждому из родителей, личные качества родителей, возможность создания надлежащих материально-бытовых условий и нравственно-психологической атмосферы, обеспечения надлежащего уровня воспитания. Если ребенок достиг 10-летнего возраста, то обязательно учитывается его мнение. При этом мнение ребенка по запросу суда выявляется органом опеки и попечительства по месту его жительства.

Муж не соглашается на развод. Но жизнь с ним просто невозможна: постоянно скандалит, выпивает. Могут ли развести без его согласия? В браке есть несовершеннолетний ребенок.

Никто не может заставить насильно жить с человеком, проживание с которым невозможно и невыносимо. Однако расторжение брака - определенная процедура, строго регламентированная законодательством.

При приеме искового заявления о расторжении брака суд, согласно действующему законодательству, предоставляет супругам трехмесячный срок для принятия мер к примирению.

В ходе самого судебного разбирательства тщательно исследуются все обстоятельства супружеской жизни, возможность и целесообразность сохранения брака, учитывается и то, что в семье есть несовершеннолетний ребенок. В случае необходимости суд может предоставить срок на примирение в пределах шести месяцев. Однако если и дополнительный срок не поможет восстановить семью, брак будет расторгнут, несмотря на отсутствие согласия ответчика.

С мужем в разводе. В исковом заявлении, которое подавала истец, не было просьбы установить порядок общения с детьми и участия в их воспитании отца. Сейчас бывший муж настаивает на том, чтобы дети жили с родителями поочередно: неделю с матерью, неделю с отцом. Мать против этого порядка, но согласна на то, чтобы дети периодически проводили время (например, в выходные) с бывшим мужем. Что стоит предпринять женщине? Повторно обращаться в суд или можно каким-то другим образом решить вопрос?

Самое важное в спорах, связанных с порядком участия родителей в воспитании детей, - чтобы они в первую очередь учитывали интересы и потребности своих детей. Идеальный вариант - сесть за стол переговоров и решить, как будет организована жизнь детей в новых условиях, когда родители проживают раздельно. Если это не получается, мать может обратиться в суд с иском об определении места жительства детей с ней и установлении порядка участия отца в их воспитании.

В воспитании ребенка муж не принимал никакого участия. Все лежит на моих плечах. На данный момент проживаем отдельно. Более того, его точное место жительства мне неизвестно. Как в этой ситуации получить развод? Обязательно ли присутствие супруга в суде? Ребенок несовершеннолетний.

Иск о расторжении брака может быть подан по вашему месту жительства, если несовершеннолетний ребенок проживает с вами. В заявлении указывается известное вам место регистрации ответчика, вашего мужа, его контактные данные. Суд предпримет усилия для его надлежащего извещения о дате слушания дела. Если супруг не будет являться на судебные слушания, и судья убедится, что ваша семья распалась и сохранить ее невозможно, суд имеет право постановить решение о расторжении брака. Как правило, в подобных ситуациях суды выносят заочное решение, которое может быть отменено, если ответчик докажет, что отсутствовал в суде по уважительным причинам и не мог своевременно сообщить об этом суду.

С мужем в разводе и давно уже не общаемся. При расторжении брака он не ставил вопрос об участии в воспитании сына. Требуется ли сейчас его разрешение на выезд ребенка за границу на отдых?

По действующему законодательству несовершеннолетний ребенок может выезжать за пределы Беларуси в сопровождении одного законного представителя, т.е. согласия второго не надо. Однако если вы планируете выезжать в страны, где требуется получение шенгенской визы, посольства этих стран требуют согласие второго супруга на выезд. Поэтому такое согласие отца лучше получить и удостоверить его в нотариальной конторе.

Известно, что муж не может подать на развод, если жена беременна или их совместному ребенку еще нет 3-х лет. Действует ли это правило, если случилось несчастье и ребенок умер в этом возрасте?

Согласно ст.35 Кодекса о браке и семье (КоБС), расторжение брака недопустимо во время беременности жены и до достижения ребенком возраста 3-х лет без письменного согласия другого супруга на расторжение брака при условии, что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую заботу о нем, за исключением случаев, когда отцовство по отношению к ребенку признано другим лицом или по решению суда сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи акта о рождении ребенка.

Соответственно данное правило не будет распространяться в случае смерти ребенка.

Обязан ли мужчина содержать бывшую супругу, если та дала согласие на развод, будучи беременной или имея ребенка до 3-х лет? Ведь женщина находится в декретном отпуске и, по сути, не может себя содержать.

Согласно ст.30 КоБС, нуждающийся в материальной помощи бывший супруг сохраняет право на получение содержания от другого бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами:

- до достижения общим ребенком 3-х лет, если он (она) осуществляет уход за этим ребенком;

- до достижения общим ребенком-инвалидом 18 лет, если он (она) осуществляет уход за этим ребенком;

- на время осуществления ухода за общим нетрудоспособным совершеннолетним ребенком.

Нуждающаяся в материальной помощи бывшая жена сохраняет право на получение содержания от бывшего мужа, обладающего необходимыми для этого средствами, в период беременности, если беременность наступила до расторжения брака.

При этом ст.32 КоБС устанавливает, что суд может, принимая во внимание непродолжительность срока пребывания супругов в браке или недостойное поведение супруга, требующего выплаты ему алиментов, освободить другого супруга от обязанности по его содержанию или ограничить эту обязанность определенным сроком.

Также право одного супруга на получение содержания от другого утрачивается, если отпали условия, являющиеся основанием для этого, а также если разведенный супруг, получающий средства на содержание, вступит в новый брак. Если средства взыскивались по решению суда, супруг, обязанный их уплачивать, в случаях, предусмотренных настоящей статьей, вправе обратиться в суд с иском об освобождении его от дальнейшей уплаты.

Как решается вопрос с алиментами, если в результате развода один ребенок остался с матерью, а второй с отцом?

В соответствии со ст.91 КоБС, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если они не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, алименты взыскиваются с родителей в судебном порядке.

Согласно ст.92 КоБС, если дети остаются при каждом из родителей, алименты с одного из них в пользу другого, менее обеспеченного, при отсутствии соглашения о детях, соглашения об уплате алиментов, а также если размер алиментов не определен брачным договором, устанавливаются в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом применительно к размерам, установленным настоящей статьей, с учетом материального и семейного положения родителей.

Какая фамилия останется у ребенка после развода родителей? Может ли мать ходатайствовать о смене его фамилии?

Ст.70 КоБС предусмотрено, что прекращение брака между родителями или признание его недействительным не влечет изменения фамилии ребенка.

Если родитель, у которого ребенок остался проживать после прекращения брака или признания его недействительным либо после вступления в новый брак, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства вправе разрешить это исходя из интересов ребенка.

Изменение фамилии ребенка, достигшего 10 лет, во всех случаях производится с его согласия, которое выявляется органами опеки и попечительства.

Родитель, чью фамилию носит ребенок, ставится в известность о возбуждении ходатайства об изменении фамилии ребенка, и его мнение наряду с другими обстоятельствами учитывается органами опеки и попечительства при решении этого вопроса.

По совместному заявлению родителей ребенка, не достигшего 16 лет, орган опеки и попечительства вправе, исходя из его интересов, разрешить изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

С иностранным гражданином есть совместный ребенок. До недавнего времени всей семьей проживали за рубежом, на родине супруга. Вынуждена была оттуда уехать, поскольку совместная жизнь стала невозможной. Как получить развод, если супруг на это не согласен? Как решить вопрос с проживанием сына? Считаю, что ребенку со мной будет лучше. Муж грозится, что отберет сына.

По общему правилу заявление о возбуждении дела подается в суд по месту жительства ответчика. Однако есть возможность подать на развод в Беларуси. Согласно ст.231 КоБС, в республике расторжение браков белорусов с иностранцами, хотя бы один из которых имеет разрешение на постоянное проживание в нашей стране, производится в соответствии с законодательством Беларуси. Например, иск к ответчику, место жительства которого неизвестно либо который не имеет места жительства в Беларуси, может быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жительства в республике. Также иск о расторжении брака может быть предъявлен по месту жительства истца, когда при нем находятся несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным.

Расторжение брака производится судом в порядке искового производства. При приеме искового заявления о расторжении брака суд предоставляет супругам трехмесячный срок для принятия мер к примирению, а также для достижения соглашения об общих несовершеннолетних детях и разделе имущества. По истечении этого срока брак расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными. При рассмотрении искового заявления суд принимает меры, направленные на сохранение семьи, и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам дополнительный срок для примирения в пределах шести месяцев.

Таким образом, несогласие одного из супругов на развод может стать поводом для предоставления дополнительного срока для примирения, но не основанием для отказа в расторжении брака.

Чтобы решить вопрос с проживанием сына необходимо заявлять в суд требования об определении места жительства ребенка. В соответствии со ст.74 КоБС, местом жительства ребенка считается место жительства его родителей. При этом место жительства ребенка в случае отдельного проживания родителей вследствие расторжения брака или по другим причинам определяется по обоюдному согласию родителей. Их разногласия по этому поводу разрешаются в судебном порядке исходя из интересов ребенка.

Разрешая спор о месте жительства ребенка при раздельном (по разным адресам) проживании родителей (независимо от того, состоят ли они в браке), суд принимает во внимание его возраст, привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам, другим членам семьи, нравственные и иные качества родителей. Учитываются отношения, сложившиеся между каждым из родителей и ребенком, степень заботы и внимания, проявляемых к нему со стороны родителей с учетом их рода деятельности, режима работы, иных условий жизни. Оценивается возможность обеспечения каждым из них надлежащих материально-бытовых условий для воспитания и развития ребенка, а также другие обстоятельства, сложившиеся в месте проживания каждого из родителей.

Кроме того, в этой ситуации необходимо учесть то обстоятельство, что у отца имеется гражданство другой страны. Если супруг неоднократно угрожает, что заберет ребенка, то это повод опасаться незаконного вывоза ребенка за пределы Беларуси. В соответствии со ст.12 Закона "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь", в случае, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из республики несовершеннолетнего, предусмотренным этим законом, он может обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из страны. В связи с этим необходимо в суде также заявлять требования об определении иного, а именно, только с согласия матери, порядка выезда несовершеннолетнего сына за границу.

Женился на женщине с ребенком от первого брака, усыновил его. После нескольких лет совместной жизни решили развестись. Можно ли отменить усыновление, чтобы избежать уплаты алиментов?

Согласно ст.138 КоБС, усыновление ребенка может быть отменено в случае, если усыновители:

- признаны недееспособными или ограниченно дееспособными;

- являются больными хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;

- уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка;

- злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с усыновленным ребенком;

- не могут выполнять родительские обязанности в связи с наличием заболевания, включенного в перечень, предусмотренный постановлением Минздрава от 30.03.2010 №36 "Об утверждении перечня заболеваний, при которых родители не могут выполнять родительские обязанности";

- ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на усыновленного ребенка.

Усыновление ребенка также может быть отменено в иных случаях, предусмотренных частью первой статьи 125 настоящего Кодекса (когда само усыновление было незаконно), если это необходимо для защиты прав и законных интересов ребенка. При этом должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет.

Таким образом, отменить усыновление довольно сложно.

Бывший муж подал исковое заявление на установление порядка общения с малолетним ребенком. Среди прочего указал просьбу разрешить ему вывозить ежегодно сына за границу на отдых. Жена против этого пункта, хотя в целом одобряет его желание участвовать в воспитании сына. Может ли жена как-то запретить мужу его совместный с ребенком выезд за границу?

Все вопросы о формах и методах воспитания детей, получении ими образования, об отношении к религии, организации свободного времени и другие решают оба родителя по взаимному согласию.

Разногласия между родителями по вопросам воспитания детей разрешаются в судебном порядке. По таким искам суду, учитывая конкретные обстоятельства, необходимо определить, как часто будет происходить общение родителя с детьми (количество встреч в месяц, в неделю, по выходным), в каком месте (в доме матери, отца, в школе, в детском саду и т.д.) и в течение какого времени (день, сутки, несколько часов, на период отпуска родителя и т.п.). При этом принимается во внимание возраст детей, состояние здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье детей, их нравственное развитие.

В соответствии со ст.60 Гражданского процессуального кодекса ответчику принадлежит право на защиту против предъявленного иска. Он может формулировать свою позицию в возражениях против иска либо предъявлять встречный иск. Позицию необходимо аргументировать с точки зрения того, что заявленный истцом порядок общения не соответствует интересам ребенка, нарушает его режим дня и отдыха и, возможно, нанесет вред здоровью ребенка. Ограничение выезда отца с ребенком за границу на отдых также должно быть мотивированным и подкрепляться доказательствами (медицинскими справками и др.).

Может ли суд помочь получить разрешение видеться с ребенком его бабушке и дедушке (матери и отцу бывшего супруга)? Дело в том, что после развода бывшая жена вынуждена позволять бывшему супругу общение с ребенком. Что касается участия в воспитании бабушки и дедушки, этот вопрос не решался. Сейчас жена категорически против таких встреч, не считая их необходимыми.

В соответствии со ст.185 КоБС, все дети имеют право на жизнь в семье в кругу родителей и близких родственников, на их заботу и внимание.

Согласно ст.78 КоБС, дедушка и бабушка имеют право на общение с внуками. В случае отказа родителей, опекунов, попечителей ребенка от предоставления деду и бабушке возможности общаться с внуками порядок общения определяет суд.

К слову, в одном из предыдущих материалов совместного проекта с Белорусской республиканской коллегией адвокатов мы поднимали тему раздела недвижимости при разводе.

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