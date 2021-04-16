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Общество
16 апреля 2021, 10:53

Как сделать уборку квартиры приятным занятием

Доказано, что сложно получать удовольствие от обязательных действий, особенно если требуется их регулярное повторение.

Пока такие действия необязательны или нерегулярны, они приятны. Но все меняется, когда их необходимо исполнять по расписанию. Уборка – одно из таких действий. Особенно остро этот вопрос встает с появлением маленьких детей. А ведь чистота дома определяется именно регулярностью уборки.

Что делать, если уборка квартиры превратилась в бег по кругу? Попробуйте разделить эти обязанности с членами вашей семьи или приходящей хозяйкой.

Вы считали, сколько времени в месяц тратите на поддержание чистоты в квартире или доме?

Услуги по уборке квартир в Минске

Рынок клининговых услуг сформировался достаточно давно, однако был ориентирован на работу с юридическими лицами. За последние 8-10 лет услуги по уборке стали привычным сервисом для людей, которые ценят чистоту, но предпочитают тратить свои силы и время на другие занятия.

К настоящему моменту сфера услуг по уборке квартир прочно вошла в нашу жизнь, подтверждение тому – компании с опытом работы 5-10 лет.

За прошедшие годы качество услуг по уборке значительно выросло. В компаниях введены такие стандарты, как ношение масок, использование бахил, предварительное уточнение работ, проверка качества. При работе с экзотическими материалами или сложными пятнами подключается технолог, который поможет подобрать наиболее эффективное и безопасное средство. Для выполнения работ стали использовать профессиональное оборудование, качественные моющие и чистящие средства.

Как проходит уборка квартиры?

Персонал приезжает в оговоренное время со всем необходимым оборудованием, инвентарем и средствами. Ваше участие практически не потребуется, достаточно уточнить нюансы и возможные пожелания (например, аллергическая реакция на средства с запахом), если они есть. В остальном вы можете не менять свои планы, находиться в помещении или отсутствовать.

После того, как работа будет сделана, ее принимает заказчик.

Стандартная поддерживающая уборка квартиры включает определённый компанией перечень работ. Его вы всегда можете уточнить у менеджера при оформлении заявки. Это сделано для того, чтобы заказчик и подрядчик понимали, какие конкретно работы входят в обязанности специалиста.

Приглашая в свою квартиру помощницу по хозяйству, помните: личные вещи остаются вашими личными вещами.

Что входит в уборку квартиры?

Если вы обратились за услугой уборки квартиры или дома, то стоит знать, что есть разные ее виды: регулярная (поддерживающая), генеральная, сезонная, срочная.

Допустим, у вас дома был крупный праздник и после него вы узнаете о том, что к вам едут родственники.

В таком случае вам идеально подойдет услуга срочной уборки. Администратор выезжает на место проведения уборки, вы передаете ключи, сотрудники клининговой компании выполняют свою работу, затем администратор возвращает вам ключи в момент приемки работ. Для удобства возможно получить фото/видео выполненных работ в мессенджере.

В зависимости от того, какой вид уборки квартиры вам нужен, список работ будет разным. Связавшись с менеджером, уместно уточнить, что именно входит в перечень, и получить развернутый ответ.

В жилых комнатах и прихожей:

- протрут от пыли все доступные поверхности;

- произведут смену постельного белья (при его наличии) и заправят постель;

- приведут в порядок ковры;

- вымоют полы, а также плинтусы;

- уделят должное внимание дверям, зеркалам, выключателям, розеткам.

На кухне:

- протрут открытые кухонные поверхности;

- займутся столешницей, кухонным фартуком и поверхностью плиты;

- вымоют кухонные фасады, а также достанут мусор под кухонным гарнитуром, если возможно снять цоколь;

- снаружи отмоют бытовую технику;

- вымоют пол, двери и мелкие элементы;

- вынесут мусор.

В санузле:

- вымоют зеркала, полки, стены, пол и двери;

- отчистят сантехнику (ванну, раковину, унитаз, душевую кабину) и краны.

Нюансы подготовки к приходу клинеров

1. Освободите поверхности, подлежащие уборке, такие как подоконник, стол или комод.

2. Проследите, чтобы ковры не были зафиксированы тяжелой мебелью.

3. Уберите личные вещи.

4. Ограничьте доступ домашних животных и детей в помещение, в котором проводится уборка.

Эти несложные действия сэкономят время как персонала, так и ваше.

У кого и как можно заказать уборку квартиры в Минске?

Одна из компаний, которая оказывает услуги по уборке квартир для частных лиц с 2013 года, – "Блеск на 5". Опытные сотрудники, профессиональное оборудование, качественные чистящие средства и высокие стандарты уборки – важные составляющие репутации "Блеск на 5".

Оставить заявку, узнать цены, ознакомиться с отзывами, а также посмотреть фото выполненных работ вы можете на сайте компании – https://blesk5.by/.

Позвонив или написав менеджеру, задайте все интересующие вас вопросы и получите исчерпывающие ответы.

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