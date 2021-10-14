Как сложилась судьба женщины, которая получила орден Матери одной из первых в Беларуси

Четверть века назад, в октябре 1996 года, орден Матери впервые вручали в нашей стране. Тогда его получили 124 белоруски. В их числе мама пятерых детей Татьяна Хандрико из Ганцевичского района. Корреспондент "7 дней" узнала, как спустя 25 лет сложилась жизнь ее большой и дружной семьи.

Гордое звание - мама

В школьные годы наша героиня мечтала стать учительницей, но, как говорится, судьба распорядилась иначе. Более 30 лет проработала медсестрой - сначала в больнице, а потом в детском саду.

- Маленькая, я тяжело болела, поэтому отец всегда говорил: тебя врачи спасали много раз, когда вырастешь, ты должна сама лечить людей. Я послушала его совет, поступила в медучилище, - рассказывает многодетная мама. - Всего боялась. Помню, как сразу было страшно кровь брать у пациентов, уколы ставить. Ну ничего, со временем ко всему привыкла.

В деревню Чудин молодая медсестра отправилась на замену декретного отпуска. Думала, отработает месяц и уедет, а встретив своего будущего мужа Александра, осталась там на всю жизнь.

Через год после свадьбы у супругов родилась старшая дочь. Татьяне тогда было 22 года. Самый младший, пятый, ребенок появился спустя 19 лет. На вопрос, как удается справляться сразу с пятью детьми, она всегда с улыбкой отвечала, что быть мамой в таком большом семействе непросто. Но, даже несмотря на это, много детей - много счастья.

- Никогда не думала, что у меня будет такая большая семья. Теперь понимаю, что это дар Божий. Если Господь дает детей, значит, благословляет на материнство. От такого дара нельзя отказываться, - улыбается Татьяна Александровна. - Какое счастье, когда твой ребенок говорит первые слова и делает первые шаги! Он впервые влюбляется, разочаровывается. Кому-то из родителей довелось переживать эти чувства лишь единожды в жизни, а нам с мужем - целых пять раз! Каждая женщина, я уверена, звание "мама" должна носить с гордостью!

Почет и доброе слово

По словам Татьяны Александровны, в большой семье дети учатся друг другу уступать, прощать, делиться и понимать. Главное было воспитать их хорошими людьми, а для этого ни труда, ни терпения, ни сил не жалко!

- Я ими горжусь и очень люблю свою семью! - признается Татьяна Хандрико и тут же душевно и с теплотой вспоминает события 25-летней давности.

- Меня "номинировали" на получение ордена Матери в сельсовете. Пригласили в Ганцевичи многодетных мам со всего района и вручили эти награды, а также цветы, подарки. Мне это запомнилось на всю жизнь: так было торжественно, нас поздравляли, говорили добрые слова. Сами ордена, конечно, красивые.

Все годы свою награду Татьяна Александровна хранит с особым трепетом. Частенько внуки достают из шкафа заветную коробочку с орденом, чтобы рассмотреть его получше и услышать от бабушки очередной рассказ из жизни их большой и очень дружной семьи.

Забота на генетическом уровне

Поздравления с Днем матери Татьяна Александровна начинает принимать с самого утра: у нее две дочки и трое сыновей, а еще семеро внуков. Обе дочери исполнили мечту мамы - окончили педагогический институт. Старшая Инна работает завучем в местной школе. А вот медиков в семье пока нет.

- Может, еще будут, ведь самому младшему внуку и двух лет нет. Зато старшему скоро 25. Я у него спрашиваю, когда правнуков ждать, а он смеется, говорит, рано еще, - улыбается Татьяна Хандрико. - Куда ж рано, если нам с мужем в следующем году уже по 70 лет? Из них 50 мы прожили душа в душу. Я и дочек своих учу всегда: жена должна быть мудрой, уметь уступать, ведь характеры у всех разные. Главное - ценить свою семью!

На праздники в родительский дом Татьяны и Александра Хандрико съезжаются все дети со своими семьями. Дни рождения, Рождество, Пасха здесь всегда проходят шумно и весело.

- Сейчас, во время пандемии, стараемся ограничить встречи. Дети за нас переживают, поэтому приезжать стали реже. А раньше не было и события, чтоб не собирались все вместе. Самый важный праздник в нашей семье - Пасха, - рассказывает хозяйка. - Заранее созваниваемся. Я уже знаю, кто когда приедет, и начинаю подготовку. Столы ломятся от пирогов со всевозможными начинками. Вкусы же разные, а мне важно всем угодить.

Внуки, которых Татьяна Александровна заботливо называет третьим и, пожалуй, главным поколением их семьи, частенько обращаются к бабушке и дедушке за советами.

- Когда маленькие были, так каждое лето у нас проводили. С дедом у них по расписанию то ягоды с грибами, то рыбалка. Мне всегда по хозяйству помогут: обед приготовить, в доме убрать, - рассказывает бабушка Таня. - Дети у меня хорошие, такими они и наших внуков воспитали. Раньше мы с мужем, когда моложе были, хозяйство большое держали. Так они коров подоят, поросят накормят еще и в огороде успеют прополку сделать. Посуду вымыть или подмести пол никогда просить не надо было.

В следующем году Татьяна и Александр Хандрико отметят сапфировую свадьбу - 50-летие супружеской жизни.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-