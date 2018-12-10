Как специалисты по радиационному мониторингу готовятся к запуску БелАЭС - интервью

Для Беларуси обеспечение радиационной безопасности при строительстве и эксплуатации собственной атомной электростанции имеет первостепенное значение. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию уже в 2019 году, и специалисты по радиационному мониторингу активно готовятся к этому событию. О модернизации системы мониторинга и развитии сети наблюдений в районе БелАЭС рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко.

- Как устроена система радиационного мониторинга в Беларуси?

- Радиационный мониторинг в Беларуси проводится с 1963 года. Сначала было восемь пунктов наблюдений, но постепенно их число увеличивалось. В связи со строительством БелАЭС начался новый этап в развитии сети радиационного мониторинга Белгидромета. Сейчас эта сеть состоит из 41 стационарного пункта наблюдений, на которых измеряется мощность дозы гамма-излучения. На 22 из них проводится также отбор проб радиоактивных выпадений из атмосферы, на 10 пунктах - отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы. Наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод проводятся на шести реках Гомельской области, а также на семи трансграничных водных объектах. Также на 10 пунктах проводятся наблюдения за процессами вертикальной миграции радионуклидов на различных типах почв.

Кроме того, в настоящее время функционирует пять автоматических систем контроля радиационной обстановки (АСКРО). Четыре из них - в районе влияния АЭС сопредельных государств (Чернобыльской, Игналинской, Ровенской и Смоленской), пятая - в районе Белорусской атомной электростанции. Всего в Беларуси 32 автоматических пункта наблюдений.

- Ранее сообщалось, что сеть радиационного мониторинга в Беларуси модернизируется. Что уже сделано и что еще предстоит?

- Планируем усовершенствовать материально-техническую базу и методические подходы к проведению наблюдений. В настоящее время проводится модернизация оборудования как в испытательных лабораториях, так и в пунктах отбора проб атмосферного воздуха.

Кроме того, у нас есть планы по автоматизации наших пунктов отбора проб воздуха. Планируем получать информацию о его загрязнении путем установки специальных спектрометрических датчиков непосредственно над фильтродержателями наших фильтровентиляционных установок. Это позволит определять спектр радионуклидов прямо на месте отбора, оперативно, не дожидаясь, пока пробы доставят и проанализируют в лаборатории. Получение информации в режиме онлайн существенно повысит скорость реагирования на чрезвычайные ситуации радиационного характера.

- Какие измерения проводит автоматизированная система контроля радиационной обстановки в районе Белорусской АЭС?

- Комплекс АСКРО создавался Институтом прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ с участием ведущих специалистов Белгидромета. Эта система работает с 2017 года. Она состоит из 10 автоматических пунктов измерения. Три из них размещены в зоне наблюдения (12,9 км от БелАЭС) в населенных пунктах Гервяты, Михалишки, Трокеники. Остальные находятся за пределами этой зоны в населенных пунктах Лынтупы, Нарочь, Кемелишки, Котловка, Островец, Гудогай, Ошмяны.

Автоматические пункты измерения оснащены современным оборудованием: датчиками измерения мощности гамма-излучения и спектрометрическими датчиками, которые позволяют определять радионуклидный состав загрязнения. Два вида датчиков дополняют друг друга: первые при значительном превышении дозы гамма-излучения будут выдавать тревожный сигнал, а вторые способны зафиксировать даже ультранизкие уровни содержания техногенных радионуклидов в воздухе, обусловленные не только аварийными ситуациями на атомных станциях, но и другими причинами.

Три автоматических пункта АСКРО дополнительно оснащены датчиками метеопараметров, которые измеряют скорость и направление ветра, температуру и относительную влажность воздуха, атмосферное давление, интенсивность и количество осадков. Еще три пункта АСКРО размещены на территории метеорологических станций. Знания о реальной метеорологической обстановке очень важны при прогнозировании развития ЧС радиационного характера.

Сейчас Белгидромет собирает и накапливает данные о фоновых радиационных характеристиках в районе строительства Белорусской атомной электростанции. После запуска БелАЭС эти данные будут использоваться для оценки ее влияния на окружающую среду.

- Планируется ли расширять автоматизированную систему наблюдений в районе БелАЭС?

- Помимо АСКРО Белгидромета, в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и проектной документацией Белорусская АЭС планирует создать ведомственную автоматизированную систему. В ней также будет 10 пунктов измерений. Все они будут расположены в зоне наблюдения (12,9 км от БелАЭС). Месторасположение пунктов системы уже определено, но она пока не функционирует. Думаю, она начнет работать ближе к запуску атомной станции.

Информация с этой системы будет направляться также в Белгидромет и МЧС. С учетом нашей АСКРО получается достаточно густая сеть датчиков, которая позволит зафиксировать любые изменения в районе размещения такого важного объекта.

- Насколько оперативно данные измерений в районе БелАЭС поступают в Белгидромет?

- Автоматические датчики работают в режиме реального времени. Данные измерений мощности дозы гамма-излучения мы получаем каждые 10 минут - и не только от системы контроля в районе БелАЭС, но и от четырех АСКРО, расположенных в зонах влияния АЭС сопредельных государств. Каждые 10 минут также обновляется спектр гамма-излучающих радионуклидов. После ввода БелАЭС данные будут поступать с такой же периодичностью. Такие системы всегда являются первым индикатором для принятия решений.

При проведении радиационного мониторинга большое внимание уделяется атмосферному воздуху, так как это самая динамичная среда, по которой в случае чрезвычайной ситуации происходит перенос радиоактивных веществ. Мониторинг атмосферного воздуха на стационарных пунктах наблюдения проводится ежедневно в ручном режиме. В случае необходимости мы готовы перейти на более интенсивный режим работы. Пробы воздуха отправляются для последующего лабораторного контроля. С каждой пробы проводится целая серия измерений, в том числе на содержание техногенных гамма-излучающих радионуклидов. В этом году мы ввели в эксплуатацию три пункта отбора проб воздуха - на метеостанциях Ошмяны, Нарочь и Лынтупы.

Мониторинг почвы и поверхностных вод проводится реже - раз в год и раз в квартал соответственно. Эти наблюдения имеют важное значение для выявления динамики изменения и оценки радиационной обстановки. В этом году введены новые пункты для проведения мониторинга поверхностных вод и почвы в районе расположения БелАЭС. Выбраны земельные участки с различными типами почв, а также водные объекты.

После запуска БелАЭС мы будем придерживаться такого же регламента наблюдений, а при необходимости увеличивать его частоту.

- Каким образом белорусы могут получать информацию о радиационной обстановке, в частности, в зоне БелАЭС?

- Мы информируем население с помощью нашего сайта www.rad.org.by. Там размещаются результаты наблюдений, полученные на сети радиационного мониторинга атмосферного воздуха, обобщенная информация о радиационной обстановке в стране, данные о среднем загрязнении территории населенных пунктов и об отнесении их к зонам радиоактивного загрязнения.

АСКРО выполняет важную социальную функцию. На ряде пунктов установлены информационные табло, которые работают в режиме реального времени и показывают актуальные данные радиационных и метео- датчиков. Это обеспечивает информирование местного населения о радиационной обстановке.

Минприроды и Белгидромет отвечают за информирование республиканских органов госуправления о радиационной обстановке и состоянии окружающей среды в случае чрезвычайной ситуации. Мы передаем в МЧС, Минздрав и другие заинтересованные ведомства данные радиационной обстановки с сети наблюдений, фактические и прогнозируемые метеорологические параметры. В отделе оперативных данных радиационного контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций установлен программно-аппаратный комплекс RECASS NT, позволяющий оперативно проводить прогнозные расчеты уровней радиоактивных выпадений и аэрозолей в воздухе в случае радиационной или ядерной аварии с учетом прогностических метеоданных. Этот отдел функционирует 24 часа в сутки. Здесь всегда находятся специалисты, основная задача которых - оперативное реагирование на ЧС. В отделе ежедневно проходят тренировки.

- Насколько активно Беларусь взаимодействует с другими странами в сфере радиационного мониторинга? Используется ли при развитии нашей сети мониторинга международный опыт?

- С 2015 года Беларусь участвует в обмене радиологическими данными через европейскую платформу EURODEP. В эту ассоциацию вошли практически все страны Европы, Россия, некоторые страны Северной и Южной Америки. Эта система все время развивается и расширяется. Это официальный ресурс, куда может зайти любой человек и в режиме реального времени наблюдать за радиационной обстановкой в Европе. Европейская система обмена данными заинтересована в получении информации с автоматических пунктов наблюдений вокруг БелАЭС. Сейчас ведутся переговоры по предоставлению информации, определению форматов. Кроме того, мы получили предложение о сотрудничестве от Шведского агентства по радиационной безопасности. Пока эти соглашения на уровне рассмотрения и принятия решений.

Беларусь является членом ряда конвенций, касающихся вопросов ядерной безопасности и оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Имеются соглашения с нашими ближайшими соседями, такими как Россия, Украина, Литва, Латвия. Сотрудничаем с нашими соседями в области обмена информацией в случае ЧС, по мониторингу трансграничного радиационного переноса по водным объектам.

С Россией у нас всегда было плотное сотрудничество. Создано единое информационное пространство обмена оперативными данными радиационного контроля, разработаны планы передачи информации о радиационной обстановке как в режиме ежедневного функционирования, так и в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Мы оперативно получаем информацию о радиационной обстановке из близлежащих регионов России.

Белгидромет также участвует в различных международных проектах, направленных на совершенствование системы радиационного мониторинга. В 2015 году завершен проект технической помощи МАГАТЭ по модернизации и расширению сети мониторинга атмосферного воздуха. За счет этих средств Беларуси было поставлено современное оборудование, оказана методическая помощь по обучению специалистов в ведущих европейских центрах по радиационному контролю. МАГАТЭ признала уровень нашего центра достаточным для проведения на его базе стажировок специалистов из других стран. В сентябре 2016 года у нас обучались специалисты из Узбекистана. В следующем году планируется проведение двухнедельных курсов для представителей Саудовской Аравии. Так что мы тоже начинаем оказывать методическую помощь коллегам из других государств.

Направили заявку на участие в еще одном проекте МАГАТЭ. Ожидаем рассмотрения проекта секретариатом организации, решение пока не принято.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-