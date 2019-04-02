Как студенты БГУИР создают востребованные в Беларуси и за рубежом инновационные разработки

Научно-образовательный инновационный центр СВЧ-технологий и их метрологического обеспечения Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники служит успешным примером практической интеграции образования и науки, лежащей в основе концепции модели "Университет 3.0". Это научное, учебное, испытательное, проектно-производственное подразделение занимается разработкой, производством и поставкой СВЧ-измерительных приборов, систем и устройств гражданского и специального назначения. Примечательно, что в центре работает немало молодых специалистов - более 20 студентов, магистрантов и аспирантов. Какими исследованиями они занимаются и насколько работа в научном подразделении повышает ценность молодых специалистов на рынке труда? Об этом, а также о последних научных достижениях центра корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела внедрения научно-технических разработок научно-исследовательской части БГУИР Людмила Шичко.

Сегодня в состав центра входят испытательная лаборатория аппаратуры и устройств сверхвысоких частот, калибровочная лаборатория средств измерений сверхвысоких частот. Недавно открылась отраслевая лаборатория по разработке радиотехнических систем и технологий миллиметрового диапазона длин волн. Молодежь активно привлекается к процессу разработки и изготовления контрольно-измерительного и испытательного оборудования. "Работа в центре помогает студенту трансформировать теоретические знания в практический навык, что, несомненно, повышает ценность молодых специалистов на рынке труда, - отметила Людмила Шичко. - Ребята имеют возможность отрабатывать практические навыки - от проектирования до метрологического обеспечения этапов изготовления и эксплуатации высокотехнологичного оборудования - на современной материально-технической базе".

Представитель БГУИР рассказала о последних разработках центра. Так, на инициативной основе с учетом потребностей рынка здесь разработали генератор сигналов от 0,01 до 20 гигагерц. Людмила Шичко пояснила, что прибор предназначен для технического обслуживания и ремонта станций помех и замены устаревшей материально-технической базы предприятий оборонной и телекоммуникационной промышленности. "Это собственная разработка, произведенная на собственной базе. Генератор метрологически аттестован. Возможность увеличивать или уменьшать количество видов модуляции за счет сменных блоков позволяет снизить стоимость и обеспечить его конкурентоспособность", - отметила она.

Сотрудники центра проводят большую работу по расширению номенклатуры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По заказу Государственного военно-промышленного комитета в центре изготовили высотомер миллиметрового диапазона длин волн. Он позволяет регулировать высоту при автоматическом взлете и посадке беспилотника, работающего в автоматическом режиме. При построении высотомера использовалась современная элементная база, что позволило обеспечить высокую скорость обновления информации, минимальные габариты и вес, обратила внимание представитель БГУИР.

Сотрудники центра СВЧ-технологий успели выполнить уже более 70 зарубежных контрактов на разработку и поставку СВЧ-приборов, систем и устройств сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн в области радионавигации, радиолокации и связи, инфокоммуникационных, авиационных и космических технологий. В 2019 году центр намерен и дальше проводить работу по диверсификации рынков, искать потенциальных партнеров в странах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, регионах Российской Федерации.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-