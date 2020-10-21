Как только в обществе замаячила перспектива диалога, сразу же произошла эскалация протестов - Лущ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как только в белорусском обществе замаячила перспектива диалога, в стране сразу же произошла эскалация протестов. На это обратил внимание сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Как только замаячила перспектива общенационального диалога, мы сразу увидели эскалацию насилия, эскалацию конфликта. Почему? Об этом говорили так называемые представители координационного совета: в их интересах не трансформировать систему, а прийти сейчас к президентской власти именно с такими широкими полномочиями", - отметил Сергей Лущ.

По его мнению, заявления о "временном президенте", какой представляют Светлану Тихановскую, - это лукавство. "С такими полномочиями можно перевернуть страну с ног на голову, сломать старые наработки, все те достижения, которые уже есть, потому что сегодня президентская власть практически не ограничена", - обратил он внимание.

Депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в свою очередь подчеркнул, что на языке ультиматумов, которым разговаривают некоторые представители оппозиционных движений, диалог не строится. "Очень многие из этих политиков, в том числе и внешние силы, не хотят, чтобы белорусский народ был консолидирован, не думают о демократии и свободе. Когда Польша, Литва или любая другая страна говорит, что переживает за нашу демократию, - это лукавство. Они думают о своих национальных интересах", - убежден политик.

"Если ты жжешь покрышку, призываешь к радикальным действиям, перекрываешь дорогу - ничего общего это с изменениями в стране, демократизацией, свободой не имеет. Этот человек не думает о Конституции: он покрышку жжет", - добавил депутат.-0-