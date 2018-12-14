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Как уберечь детей от трагедии на тонком льду: советы от поисково-спасательного отряда "Ангел"

Общество 14.12.2018 | 12:12

Зима только началась, и лед на реках и озерах еще не стал достаточно плотным. Однако рыбаки уже выходят на лед, стремятся поиграть на не до конца замерзших водоемах и дети. О том, как уберечь малышей от трагедии, рассказал руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

Детям надо постоянно напоминать о правилах безопасности

"Очень большая и страшная проблема, когда дети без присмотра выходят на лед. Им интересно покататься или проверить его толщину. Уже в этом году, к огромному сожалению, произошло несколько трагических случаев с гибелью детей, - отметил Сергей Ковган. - Поэтому следует провести дополнительную беседу с детьми, объяснить, что это опасно и что без сопровождения взрослых на лед выходить категорически нельзя".

Фото zvezdakomi.ru
Фото zvezdakomi.ru

Один из несчастных случаев с детьми произошел днем 30 ноября. Два брата вышли с санками на лед реки Ипуть под Добрушем. В какой-то момент оба провалились. Один из братьев упал в воду недалеко от берега и смог выбраться самостоятельно. Он сразу же побежал за отцом. Дом находился примерно в 70 м от берега. Однако спасти 14-летнего парня не удалось - его унесло течением реки. Тело водолазы нашли 5 декабря.

"Ведь как происходит - родители беседуют с ребенком, говорят, что на лед выходить нельзя. Но в компании знания о безопасности притупляются. И это приводит к трагедии. Поэтому надо разговаривать, чтобы сами дети не выходили на лед, даже если они видят там рыбаков", - подчеркнул Сергей Ковган.

Чему учить детей в городе и не только

"Детей следует приучать к тому, что есть большое количество различных площадок, куда можно прийти и совершенно безопасно покататься на коньках, поиграть на льду без угрозы, - сказал руководитель "Ангела". - Также надо отметить, что если кто-то из детей стал свидетелем того, как человек провалился под лед, то незамедлительно нужно звонить в МЧС по номеру 101 или 112. И сообщать о том, что требуется помощь. Об этом надо разговаривать регулярно и контролировать детей". В местах, где нет катков, но есть замерзшая река или озеро, детям на лед стоит выходить только в сопровождении взрослых. При этом сначала нужно убедиться, что лед достаточно прочный.

Фото vorotyn.schools.by
Фото vorotyn.schools.by

Катание на коньках 2 декабря чуть не обернулось трагедией для 10-летнего мальчика в Дрогичине. Он и его старший брат пошли кататься на озеро. В один момент четвероклассник попал в промоину и провалился. Очевидцы и работники МЧС успели его спасти. Ребенка забрали в больницу с переохлаждением.

Сергей Ковган отметил, что можно воспользоваться услугой МТС "Семья под присмотром", которая позволяет следить за тем, где находятся дети: "Когда наступают зимние каникулы, детей, особенно тех, что живут вблизи рек и озер, прямо тянет на лед. Нужно контролировать и отслеживать их местонахождение через мобильное приложение, чаще созваниваться с детьми, при возможности ходить их встречать со школы или прогулки".

Стоит запретить детям сокращать путь по льду. "Родителям в таком случае не надо показывать пример. Это все равно, что переходить дорогу на красный свет. Если родители переходят в неположенном месте дорогу с детьми, то понятное дело, что скорее всего дети без взрослых будут делать точно также. Так и в этом случае", - заметил Сергей Ковган.

Фото mensby.com
Фото mensby.com

Напомните детям об опасности тонкого льда

В начале декабря руководитель отряда уже выезжал на поиски рыбака в Борисовском районе. Тогда в сложных погодных условиях обнаружили тело утонувшего мужчины. "Но если взрослый человек, выходя на лед, осознает всю угрозу, то ребенок не чувствует опасности, не понимает чем это может закончиться, - сказал Сергей Ковган. - На реках это особенно опасно. Потому что где-то у берегов уже прихватил лед, а из-за течения по центру он тонкий. И это верная смерть".

Относительно безопасным считается лед толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный. Также при температуре в 0°С, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%. При этом взрослому человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде и все может закончиться самым плачевным образом. Для детей это время еще меньше.

Фото dolmedia.ru
Фото dolmedia.ru

Короткий номер поисково-спасательного отряда "Ангел" - 7733 (для всех абонентов сотовой связи).

Материал подготовлен в рамках совместного информационного проекта ПСО "Ангел", МТС и БелТА по обучению людей правилам поведения в опасных и нестандартных ситуациях.

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