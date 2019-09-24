Как в Беларуси готовят звезд международных математических соревнований

Около тысячи ребят ежегодно занимаются в школе юных математиков и информатиков факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Белорусского государственного университета. Занимается ее развитием "Юни-Центр-XXI". Вот уже более 20 лет его команда во главе с замдекана факультета ФПМИ по профориентации и дополнительному образованию Борисом Задворным находит среди белорусских школьников одаренных математиков - будущих звезд мировых олимпиад и турниров.

"Заочные" сборы и защита на английском языке

Борис Задворный и его команда руководителей подготовили уже не одну сборную, которая достойно представила Беларусь на международных соревнованиях. Это тяжелый, кропотливый труд и детей, и преподавателей. Систему собеседник объясняет на примере международного турнира юных математиков.

Все начинается еще с 5-7-го класса, когда, скажем, 200-300 детей пробуют свои силы на подобных интеллектуальных соревнованиях на областном уровне или приезжают в Минск. В столице такой турнир открытый, на участие в нем могут заявиться ребята со всей республики (по сути это неофициальный республиканский турнир в младшей лиге). До этого они на местах со своими руководителями-кураторами решают предложенные задачи, готовят обобщения и все оформляют в письменном виде - что-то вроде курсовой, чтобы представить ее на суд жюри в столице. Здесь их ждет, пожалуй, самый сложный и увлекательный этап - публичная защита на английском языке. Одна команда презентует свое решение, другие его "критикуют" (на внутреннем языке это называется "оппонируют и рецензируют"), и все под наблюдением жюри. Вот где сразу видно, заучил ребенок готовый текст или действительно разбирался в задаче сам, отмечает Борис Задворный.

Для учащихся 8-11-х классов система такая же. Причем главный белорусский турнир - теперь уже по-настоящему республиканский - по сложности и напряженности мало в чем уступает международному. Во время таких математических баттлов и намечают кандидатов на место в команде международного уровня. В ком-то преподаватели видят талант оратора, у кого-то лучше получается излагать свои мысли на бумаге, но главное - все умеют и любят решать задачи.

На этом формирование команды не завершается. Сначала проводятся, как в спорте, сборы - в заочной форме. Ребята решают задачи международного турнира, присылают решения руководителям. Часть кандидатур отсеивается. В итоге на финишной прямой оказываются человек 14-16, с ними работа идет уже индивидуально или в небольших группах.

Незадолго до турнира еще одна проверка в условиях, приближенных к "боевым". Ребята выступают на английском языке по правилам международных турниров перед своими командами, руководителями и учеными-математиками. Такая многоступенчатая система подготовки приносит свои плоды. На сайте центра можно найти историю участия белорусских команд в различных соревнованиях. С того же Международного турнира юных математиков (ITYM) белорусы ни разу не возвращались без наград: за 11 лет семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали (последние четыре года в турнире участвовало по две команды республики). В 2019-м в Барселоне основная команда заняла первое место, поделив его со сверстниками из Франции, у второй сборной - серебряная медаль.

Задачи для нестандартного мышления

"Юни-Центр-XXI" создан в 1996 году. За это время здесь сформировали свою систему работы по дополнительному образованию и профориентации школьников, организации интеллектуальных соревнований. Самое главное - это системность и сотрудничество, считает Борис Задворный. Центр привлекает учителей, преподавателей вузов, ученых, координируется с Минобразования и местными властями. Договоры заключены со школами, гимназиями и лицеями столицы, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей.

Задания, над которыми ломают головы юные математики, выходят далеко за рамки школьной программы. В 5-7-х классах, например, они решают задачи развивающей, занимательной, логической, алгоритмической математики в различных комбинациях и разного уровня сложности. Таким образом педагоги стремятся развивать у своих подопечных нестандартное мышление, приучают их применять разные методы и идеи для решения задачи. "И, что еще важнее, умение трудиться, прилагать при необходимости усилия, а порой и немалые, если речь идет о трудной задаче", - подчеркнул собеседник.

Год назад в центре начали работать с теми, кто учится в начальной школе. "Идея начинать уже с 1-4-х классов появилась не зря. Чем раньше начинаешь, тем лучше. Современные дети из-за увлечения гаджетами не приучаются глубоко думать. Учителя делятся наблюдениями - ребенок в 5-6-м классе задачу в три-четыре предложения не может дочитать до конца: на третьем ему становится скучно, а на четвертом он уже не помнит, о чем шла речь в первом", - сетует Борис Задворный.

Правда, опыт показывает, что первоклассникам обучение на таком уровне дается нелегко. Да и педагогам сложнее объяснять задания ребятам, многие из которых едва научились читать. Поэтому в центре склоняются к мысли, чтобы привлекать первоклассников со второго полугодия учебного года. Не исключено, что формировать группы будут, начиная со вторых классов, а младшие при желании смогут к ним присоединиться.

Массово в школу юных математиков приходят учиться пяти- и шестиклассники. К 8-9-му классу остается человек сто, к 10-11-му - два-три десятка. Текучка? Борис Задворный категорически не согласен. "Хорошо, если к старшим классам человек поймет, что математика - это не его, и предпочтет, например, биологию или гуманитарные дисциплины, - считает он. - К тому же многие из способных детей в это время учатся в Лицее БГУ или в известной 41-й гимназии Минска, где и так хорошо учат математике. Мы, скорее, нацелены на то, чтобы помочь и предоставить такие же возможности тем старшеклассникам, которые не попали в лицей или 41-ю гимназию".

Многие из тех, кто корпит над задачками в школе юных математиков и информатиков, участвует в турнирах и олимпиадах, потом поступают на ФПМИ. Студенты сами становятся научными руководителями, составляют для соревнований задачи, выступают в жюри. Таким образом на факультете работает система непрерывного образования. Борис Задворный с удовольствием рассказывает о том, как вчерашние выпускники школы занимаются с теми, кто пришел на их место в учебной аудитории. Ребята приблизительно одного возраста, быстро находят общий язык и способны взаимно обогатить друг друга знаниями и навыками.

Далеко не все выпускники ФПМИ идут в науку, но практически всех, отмечает руководитель центра, можно назвать успешными профессионалами. И уж точно никому еще не помешали развитые математические способности - они помогают просчитывать сложные ситуации, принимать нестандартные решения и быть эффективным руководителем.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-