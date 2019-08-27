Как в Беларуси планируют решать проблему использования коммунальных отходов

Беларусь стремится к тому, чтобы сократить объемы захоронения отходов и расширить их переработку. Решение этого вопроса принципиально важно с точки зрения экологии. Результат уже есть: если по итогам 2018 года использовалось менее 20% коммунальных отходов, то в первом полугодии 2019-го - уже более четверти. В планах двигаться дальше. Сжигание, раздельный сбор мусора, депозитно-залоговая система обращения тары, компостирование, RDF-топливо и биогазовые установки - все эти методы планируется применять в комплексе. О том, как будут решать проблему использования отходов в Минске и регионах Беларуси, рассказала корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова.

Сжигание

В белорусской столице проблема переработки и захоронения отходов стоит особенно остро. За год в Минске образуется около 25% отходов от всего объема в стране. Полигоны "Прудище" и "Северный" закрыты, потому на данный момент все ТКО из столицы поступают на полигон "Тростенецкий". Нагрузка на этот объект возросла, и через несколько лет его также планируется выводить из эксплуатации. В связи с этим меры по решению проблемы использования отходов нужно принять уже в ближайшее время.

Ранее в Минске предполагалось построить мусоросжигательный завод. Сейчас в планах перевооружение одной из ТЭЦ под сжигание твердых коммунальных отходов. Подготовка уже идет: проводятся исследования морфологического состава отходов в столице, определяются точные объемы образования ТКО. Рассматривается возможность, что на этот завод будут направляться отходы не только из Минска, но и из Минской области, чтобы обеспечить загрузку мощностей.

Будет создана рабочая группа по проработке этого вопроса, также будет утвержден соответствующий план мероприятий, включающий в том числе проведение общественного обсуждения отчета об оценке воздействия создаваемого объекта на окружающую среду. По результатам реализации плана будет разработана предпроектная (предынвестиционная) документация. Проект по созданию объекта для сжигания ТКО на ТЭЦ в Минске может быть реализован в 2020 году.

"В Беларуси имеется практика использования отдельных видов отходов производства (древесных, резино- и нефтесодержащих) в качестве топлива. ТКО до сих пор не применялись для получения тепловой и электрической энергии, в то время как международный опыт говорит в пользу энергетического использования отходов. Например, в Швеции сжигаются порядка 50% ТКО, Дании - 54%. В Швеции около 40 мусоросжигательных заводов, и эти мощности избыточны для них, потому они даже импортируют отходы для полной загрузки производств. Учитывая этот опыт, мы, конечно же, не планируем строить множество предприятий. Нам нужно сначала запустить объект для Минска, посмотреть, каким образом этот механизм будет работать, и уже затем при необходимости распространять технологию на другие регионы. Возможно, ограничимся одним объектом, а для остальных областей будем рассматривать другие варианты", - отметила Ольга Сазонова.

Представитель Минприроды подчеркнула, что энергетическое использование позволит решить проблему увеличения количества отходов, которые скапливаются на полигонах вокруг Минска. "Захоронение отходов наносит вред экологии, и ему нужно найти альтернативу. Например, результаты локального мониторинга подземных вод на полигонах показывают тенденцию к ухудшению их качества. В 2018 году превышения фоновых концентраций загрязняющих веществ в подземных водах в 10 и более раз были установлены на 25% полигонов Беларуси, - рассказала Ольга Сазонова. - Захоронение отходов приводит к загрязнению земель и подземных вод, выделению озоноразрушающих веществ. Необходимо принимать меры по предотвращению их образования и решать вопрос применения. В мировой практике есть три основных варианта - энергетическое использование, раздельный сбор мусора и компостирование. В стране будут применяться самые разные методы, но оптимальным для Минска является внедрение энергетического использования отходов. На объекте по сжиганию будут применяться современные системы очистки выбросов, осуществляться аналитический контроль, чтобы не допустить негативных последствий для окружающей среды".

Еще одним способом энергетического использования ТКО является RDF-топливо, получаемое из отходов. Оно может применяться в цементной промышленности, в котельных и на электростанциях. Планируется, что мусороперерабатывающий завод под Гродно будет производить такое топливо для ОАО "Белорусский цементный завод" в Костюковичах. ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" ведет работу в этом направлении, выделяются средства.

Биогазовые установки и раздельный сбор мусора

Полигоны для ТКО являются источником свалочного газа (метана). Его использование налажено на полигонах "Тростенецкий" и "Северный" в Минске, а также на полигонах в Могилевском, Витебском, Оршанском, Полоцком и Гомельском районах. Но в целом эта практика распространена не очень широко. "У нас остро стоит проблема строительства полигонов, которые соответствуют всем современным природоохранным требованиям. Необходимо, чтобы прямо на полигоне комплексно решалась проблема использования отходов, то есть была размещена биогазовая установка, налажена переработка органики и при необходимости сортировка", - обратила внимание начальник главного управления.

По ее словам, мировая практика говорит о том, что все-таки предпочтительнее не сортировать мусор на полигоне, а усовершенствовать систему раздельного сбора, чтобы отходы распределялись еще на стадии образования. "Нас беспокоит, что сейчас получил широкое распространение сбор вторичных материальных ресурсов (бумаги, пластика, стекла) в один контейнер. ВМР могут быть повреждены, к тому же это дополнительные затраты на сортировку. Причем такое встречается даже в тех населенных пунктах, где нет мощностей по сортировке. Это неправильный подход. Систему раздельного сбора мусора надо совершенствовать. Для этого не хватает единого нормативного документа. Уже начата разработка технического кодекса установившейся практики по правилам обращения с коммунальными отходами. Но этого недостаточно. Необходимо оснащение и переоснащение контейнерного парка организаций ЖКХ, создание дополнительных площадок. А самый главный вопрос - проектирование с использованием новых технических решений для раздельного сбора мусора: от выделения отдельных помещений для сбора отходов на цокольных этажах до пневмотранспорта", - подчеркнула Ольга Сазонова.

Еще один важный способ переработки отходов - компостирование. Оно позволяет использовать органическую фракцию отходов. В Беларуси основной акцент делается на переработку растительных остатков, отходов от уборки озелененных территорий. "При этом у нас мало внимания уделяется пищевым отходам, которые образуются у населения, а ведь именно они больше всего загрязняют ВМР в общем составе смешанных отходов. Этот вопрос в перспективе тоже нужно решать", - добавила представитель Минприроды.

Депозитно-залоговая система обращения тары

Эта система основана на экономическом стимулировании покупателя: покупая товар в потребительской упаковке, он уплачивает за нее сумму депозита (залога), а при возврате пустой тары получает эти деньги обратно. Такие системы созданы и успешно функционируют во многих странах, например в США, Канаде, Финляндии, Германии, Швеции, Нидерландах, Хорватии, Дании, Исландии, Норвегии, Эстонии и Литве. Многие государства обсуждают возможность внедрения подобной системы: Австрия, Бельгия, Франция, Латвия, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия, Испания. Некоторыми уже приняты решения на уровне законодательства и установлены сроки для подготовки к началу работы.

В Беларуси разработан проект указа "О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки". С 12 по 22 августа он проходил общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси. Перечень пищевых продуктов, напитков и типов потребительской упаковки, на которые будет распространяться депозитная система, будет определен Советом Министров. В него на данный момент планируется включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков емкостью не менее 0,1 л и не более 3 л следующих типов: полимерные фляги, банки и бутылки, стеклянные банки и бутылки, металлические банки (из жести, алюминия и его сплавов).

Идентификация включенных в депозитную систему товаров будет проводиться посредством штриховых идентификационных кодов (товарных номеров). Для информирования покупателя о том, что на упаковку распространяется депозитная система, потребуется нанесение специального знака. Это будет просто изображение установленного образца, которое не потребует специализированных средств для печати и нанесения. Производители и импортеры до момента продажи продуктов и напитков на территории Беларуси будут обязаны зарегистрировать упаковку в специальном реестре.

Совмин определит порядок и требования к организации приема бывшей в употреблении упаковки и возврата покупателям сумм залога. Требования об обязательной организации приема тары будут установлены для отдельных категорий торговых объектов в зависимости от вида, наличия торговой площади и ее размера, учитывая возможности соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, а также доступности системы сбора упаковки для населения.

Депозитно-залоговая система обращения тары может заработать в Беларуси уже с 2021 года. Предполагается, что внедрение такой системы в стране позволит увеличить в 2,1-2,4 раза сбор отходов упаковки, в первую очередь пластиковых бутылок (в 3-3,3 раза), снизить объем захоронения коммунальных отходов на 10%, дополнительно собрать и переработать не менее 85 тыс. т отходов стекла, 23 тыс. т пластиковых отходов и 360 т отходов алюминия.

Сокращение числа мини-полигонов

Чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, местные исполнительные и распорядительные органы продолжают поэтапно сокращать количество мини-полигонов. Их рекультивация ежегодно включается в республиканский и региональные планы мероприятий по наведению порядка на земле. На Минприроды правительством возложена общая координация этих работ. План по оптимизации системы обращения с отходами перевыполняется, если это возможно. Например, за 2018 год рекультивировано 336 мини-полигонов, хотя в планах было лишь 204.

На 2019 год запланировано к рекультивации 262 объекта захоронения твердых коммунальных отходов. За первое полугодие рекультивировано 99 выведенных из эксплуатации мини-полигонов (при плане 77). Кроме того, в январе-июне Минприроды провело более 4 тыс. обследований полигонов для ТКО. В итоге выявили 1252 факта захоронения вторичных материальных ресурсов, из них наибольшее количество (380) - в Витебской области. Общая сумма штрафов составила более Br161 тыс., что в два раза больше, чем в январе-июне 2018 года.

"Минприроды ужесточило меры контроля за соблюдением схем обращения с твердыми коммунальными отходами и запрета на захоронение вторичных материальных ресурсов. Благодаря этому, а также действиям местных исполнительных и распорядительных органов власти удалось достичь определенных результатов. Уровень использования ТКО по итогам первого полугодия составил 25,4% (в январе-июне 2018-го было 17,6%). При этом по итогам шести месяцев 2018 года показатель менее 10% отмечался в 22 районах Беларуси, по итогам 2018 года - в одном районе. Сейчас уровень использования ТКО выше 10% во всех районах страны", - отметила Ольга Сазонова.

Показатели по переработке отходов планируется увеличивать. Беларусь активно изучает опыт Швеции, где ТКО используются почти на 100%.

Как уменьшить объемы образующихся отходов?

В законе "Об обращении с отходами" установлен приоритет использования отходов по отношению к их обезвреживанию и захоронению. Но особенно важно предотвращать их образование, а для этого необходимо совершенствовать требования к производству продукции, применяемым технологиям. "Поэтому необходимо разработать нормативный правовой акт о поэтапном снижении использования полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной, в том числе из стекла и бумаги. Нужны и новые государственные стандарты, которые за счет оптимизации требований к упаковке позволят снизить объем образования отходов и уменьшить их воздействие на окружающую среду", - отметила начальник главного управления.

Важным шагом в этой работе является применение наилучших доступных технических методов как при производстве товаров, так и при обращении с отходами, техническая модернизация промышленных предприятий, внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки. Планируется стимулировать использование многооборотной тары и биоразлагаемой упаковки. А в ЕАЭС проводятся переговоры о возможности введения полного запрета на использование неперерабатываемой упаковки и стимулирования применения более экологичной. Также одна из возможных мер - установить ограничения на производство отдельных видов непродовольственных товаров (пакеты, мешки, контейнеры для отходов, предметы садового инвентаря, ограждения и т.п.) из первичного сырья, то есть обязать производителей использовать только вторичное сырье. Еще один из вариантов - введение преференций на закупку продукции, изготовленной с использованием вторсырья, например при зеленых закупках.

Все эти направления будут способствовать формированию в стране экономики замкнутого цикла (циркулярной), которая предполагает возобновление ресурсов, переработку вторичного сырья. Эти принципы также значимы и для зеленой экономики.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-