Как в Беларуси продолжат создавать комфортное жилье

В последние годы в Беларуси произошли позитивные изменения в сфере ЖКХ. Внедрен механизм нормативного финансирования по планово-расчетным ценам, что позволяет ежегодно снижать затраты на жилищно-коммунальные услуги населению. Гражданам при необходимости оказывается государственная поддержка в виде безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты услуг. По всей республике строятся станции обезжелезивания, планомерно заменяются тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения, лифты, ведется капитальный ремонт жилого фонда. Делается все возможное, чтобы улучшить обслуживание населения вне зависимости от региона. Таких результатов удалось достичь благодаря реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. Чтобы не сбавлять темп и продолжать совершенствовать ЖКХ постановлением Совета Министров была утверждена новая программа на ближайшую пятилетку. Какие задачи ставит она перед организациями ЖКХ и что предстоит выполнить по этой программе, рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

- Благодаря внедрению нормативного финансирования по планово-расчетным ценам экономия затрат в системе ЖКХ с 2016-го по 2019 год составила более Br530 млн, а с учетом девяти месяцев 2020-го - почти Br600 млн. В планах на ближайшие пять лет - ежегодно уменьшать эти затраты не менее чем на 5% к уровню предыдущего года. Андрей Валерьевич, каким образом планируется этого достичь?

- Затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг в будущей пятилетке будут снижаться все так же - путем сокращения расходов на топливно-энергетические ресурсы, выполнения энергосберегающих мероприятий, уменьшения потерь тепловой энергии, потерь и неучтенных расходов воды, оптимизации числа работников, а также других организационных и технических мер. Экономическим механизмом стимулирования по-прежнему будет планирование и финансирование деятельности организаций ЖКХ по планово-расчетным ценам.

- В программу включены семь подпрограмм: "Доступность услуг", "Благоустройство", "Эффективное теплоснабжение", "Ремонт жилья", "Чистая вода", "Цель 99" и "Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов". Расскажите, пожалуйста, каковы обозначенные в них основные цели и задачи.

- Подпрограмма "Доступность услуг" направлена на обеспечение населения вне зависимости от места проживания качественными бытовыми услугами. Подпрограмма "Благоустройство" включает меры для улучшения благоустроенности населенных пунктов.

Первостепенная задача подпрограммы "Эффективное теплоснабжение" - повышать надежность, технологическую и экономическую эффективность теплоснабжения. В связи с этим запланирована замена тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации и неудовлетворительными теплотехническими характеристиками. Кстати, ежегодно должны заменять не менее 4% от общей протяженности теплосетей организаций ЖКХ, но не более протяженности сетей со сверхнормативными сроками эксплуатации. Ежегодные значения для организаций ЖКХ в километрах сейчас определяются облисполкомами и Минским горисполкомом. Также в планах - оптимизировать схемы теплоснабжения 52 населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных, в том числе перевод эксплуатируемого жилфонда граждан с централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на индивидуальное. Намечена модернизация 73 газовых котельных, закрепленных на праве хозяйственного ведения за организациями ЖКХ, в том числе их перевод в автоматический режим работы, и 174 котельных на местных топливно-энергетических ресурсах с установкой более эффективного оборудования. Целевым показателем этой подпрограммы по организациям ЖКХ в системе нашего министерства является уменьшение потерь тепловой энергии собственного производства с 9,8% в 2021 году до 9% в 2025-м.

Что касается подпрограммы "Ремонт жилья", она разработана для восстановления технических и потребительских качеств, а также сохранения надежности жилфонда, обеспечения безопасного использования лифтов в домах различной формы собственности.

"Чистая вода" направлена на дальнейшее повышение качества подаваемой потребителям питьевой воды, развитие систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) и улучшение очистки сточных вод, отводимых в водные объекты.

Подпрограмма "Цель 99" получила свое название от запущенной в январе 2015 года общественной информационной кампании, ориентированной на развитие ответственного отношения жителей Беларуси к отходам потребления, популяризацию использования и раздельного сбора отходов. Речь о том, чтобы сортировать максимум отходов, то есть доводить сбор вторичных материальных ресурсов и использование отходов до 99% от их образования. Подпрограмма нацелена на то, чтобы минимизировать захоронения твердых коммунальных отходов и обеспечить в 2025 году долю их использования не менее 64%.

"Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов" направлено на повышение доступности, надежности и энергоэффективности электроснабжения. Важная задача - повысить доступность газоснабжения, развивая объекты газораспределительной системы. Ответственный заказчик этой подпрограммы Министерство энергетики.

Планы и мероприятия, предусмотренные всеми подпрограммами, позволят продолжить совершенствование сферы ЖКХ, улучшить качество услуг, а значит, и условия проживания граждан.

- Согласно программе, к 2025 году водоснабжение питьевого качества будет у 100% потребителей. Это достаточно амбициозный план, как его будут реализовывать? Какие мероприятия включает подпрограмма "Чистая вода"?

- Действительно, глава государства и правительство поставили пред нами задачу - обеспечить до 2025 года 100% потребителей водой питьевого качества. В соответствии с подпрограммой "Чистая вода" для этого, по оценкам облисполкомов, требуется возвести порядка 800 станций обезжелезивания, переподключить более 100 населенных пунктов к существующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества, построить около 300 водозаборных скважин.

- Планируется ежегодно вводить после капремонта не менее 3% эксплуатируемой организациями ЖКХ общей площади жилых домов. В прошлом году капитально отремонтировано 3,156 млн кв.м жилья, это 2,7% всего жилфонда страны. С установленным на год заданием не справились Минск и все области, кроме Гродненской и Могилевской. С чем это связано и какие меры намерены принять, чтобы в дальнейшем годовые планы по капитальному ремонту исправно выполнялись и не затягивались сроки?

- Причин отставания несколько, в каждой области свои. Одна из них - снятие бюджетных денег со статьи капитального ремонта и их перенаправление на другие цели. То есть в некоторых областях годовое задание не выполнили из-за отвлечения финансирования. В других случаях объекты капремонта были недостаточно обеспечены заранее разработанной проектной документацией. Вот две основных причины, но нельзя говорить, что они общие для всех. По Минску, например, вообще отдельный разговор. Там в предыдущие несколько лет было допущено существенное отставание в связи с тем, что при капитальном ремонте вводили отдельные пусковые комплексы (конструктивные элементы) без фактического ввода объекта в эксплуатацию и выполнения всего комплекса работ, входящих в проектную документацию. Но за 2020 год эта проблема в столице была практически полностью решена, и на сегодня это отставание минимальное. Да, по итогам прошлого года Минск не выполнил доведенное задание, но надо учитывать отставание предыдущих лет.

Что касается этого года, то, по нашим расчетам, финансироваться капремонт будет как из бюджета, так и из отчислений граждан. Поэтому можно говорить о том, что при организованной надлежащим образом работе и без отвлечения финансовых средств задание будет выполнено, то есть в 2021 году мы отремонтирует 3% от эксплуатируемой площади жилфонда республики. В качестве дополнительной меры правительством в 2020 году было поручено облисполкомам и Минскому городскому исполнительному комитету полностью обеспечить все объекты капитального ремонта 2021 года проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу. Стоит отметить, что на сегодня порядка 80% этих объектов уже имеют такую документацию.

Всего в этом году, согласно госпрограмме, необходимо капитально отремонтировать 3,54 млн кв.м жилья. В Брестской области - 360 тыс. кв.м, Витебской - 490 тыс. кв.м, Гомельской - 495 тыс. кв.м, Гродненской - 365 тыс. кв.м, Минской и Могилевской областях - по 395 тыс. кв.м. В белорусской столице запланировано ввести в эксплуатацию более 1 млн кв.м жилья после такого ремонта.

- За прошлую пятилетку удалось значительно расширить и модернизировать систему раздельного сбора и сортировки твердых коммунальных отходов и заготовки ВМР. Какие планы у Минжилкомхоза в этом направлении?

- Увеличить за пять лет долю использования коммунальных отходов с 25% до 64% возможно только путем широкого внедрения технологий промышленной переработки ТКО, включающих сортировку, обработку органической части отходов, изготовление топлива из ТКО (RDF-топливо) и использование отходов для получения энергии. Для этого планируется создать 16 крупных региональных объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов мощностью порядка 1170 тыс. т в год. Это позволит в 2025 году дополнительно отсортировать и переработать около 90 тыс. т вторичных материальных ресурсов, произвести 235 тыс. т RDF-топлива для цементной промышленности и использовать около 200 тыс. т компоста из органической части ТКО для благоустройства и рекультивации территорий.

Продолжится совершенствование сбора ТКО, включая раздельный и контейнерный сбор в секторе индивидуальной жилой застройки. Систему планируется расширять и повышать ее удобство для граждан, проводить постоянную информационную и разъяснительную работу с населением.

- В качестве мер соцзащиты белорусам оказывалась господдержка, в том числе и в виде безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты ЖКУ. Только в 2019 году такую поддержку на Br1,47 млн получили 22,47 тыс. домохозяйств, а за январь - сентябрь 2020 года - 19 тыс. домохозяйств на Br1,2 млн. Продолжится ли эта работа и планируется ли внедрить новые механизмы господдержки граждан в 2021-2025 годах?

- Безусловно, работа по государственной поддержке малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения будет продолжена. Действующий механизм предоставления безналичных жилищных субсидий позволяет адресно помочь малообеспеченным гражданам или семьям при оплате жилищно-коммунальных услуг, если их затраты на эти цели превышают 20% совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности. Однако при условии, что объемы потребления этих услуг находятся в пределах установленных законодательством норм и нормативов.

Система предоставления таких субсидий будет развиваться, чтобы усилить социальную защищенность уязвимых слоев населения при повышении тарифов на ЖКУ. При этом будет учитываться дорожная карта повышения эффективности национальной экономики Беларуси.

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