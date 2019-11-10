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10 ноября 2019, 16:20

Как в БНТУ готовят инженеров будущего

Фото из архива
Фото из архива

Информационные технологии кардинально меняют мир, в том числе и рынок рабочей силы. Уже сейчас эксперты обсуждают перспективы замены умственного труда искусственным интеллектом, а физического - роботами. Какие специалисты понадобятся экономике будущего и готовы ли вузы их готовить? С этими вопросами корреспондент БЕЛТА обратилась к ректору Белорусского национального технического университета Сергею Харитончику.

- Сергей Васильевич, БНТУ по праву считается флагманом высшего технического образования. Какие задачи стоят перед вузом с учетом того, что Беларусь выбрала курс на построение IT-страны?

- Считаю, что главная задача нашего университета - готовить в первую очередь грамотных специалистов инженерного профиля. На мой взгляд, искусственный интеллект не скоро сможет в полной мере заменить человека. Он еще долго будет управлять созидательным трудом роботов, отрабатывая и корректируя сценарии их работы и взаимодействия с людьми. Именно человеческие труд и интеллект будут определять темп развития общества.

Сегодня каждый студент БНТУ осваивает информационные технологии. Это очень важный элемент в их подготовке. В нашем университете даже инженер-экономист изучает программирование и web-дизайн. При этом в основе образования традиционно остаются высшая математика, физика, инженерная графика, механика и другие дисциплины, изучение которых помогает развивать аналитические способности.

Будущее университета мне видится прежде всего в практико-ориентированной подготовке и поиске новых форматов и видов образовательной деятельности, в ее эффективном сопряжении с научно-инновационной и предпринимательской деятельностью. Речь идет о новой формации университета - модели "Университет 3.0".

- Расскажите подробнее, как она внедряется в БНТУ.

- Для нас эта задача не нова, многие элементы концепции "Университет 3.0" уже реализованы. В наличии соответствующая инновационная инфраструктура - научно-технологический парк "Политехник". Научные исследования для его резидентов выполняют в научных лабораториях и на кафедрах БНТУ. Продукцию изготавливают на опытном заводе "Политехник". В свою очередь на базе технопарка и завода студенты проходят практику, занимаются курсовым и дипломным проектированием.

Многие затем остаются работать в учебно-научно-инновационном комплексе университета. И речь идет не только о трудоустройстве. Сегодня студенты и обучающиеся в БНТУ сами создают собственные инновационные предприятия. Такое взаимодействие позволяет на постоянной основе модернизировать и совершенствовать учебные планы и программы, открывать новые специальности и специализации в университете.

- А примеры приведете?

- Конечно! Хотелось бы отметить проект по реконструкции опытного завода "Политехник" БНТУ по созданию научно-производственно-образовательного центра. Предполагается создание новой и уникальной для стран ЕАЭС площадки, где будут производить 25 новых видов изделий медицинского назначения. В том числе таких высокотехнологичных, как протезы человеческого сосуда, клапана сердца, стент-графтов для лечения аневризмы аорты. Цикл производства полный: от научной разработки до готового продукта и реализации на рынке.

Таким образом, будет создано более 80 высокопроизводительных рабочих мест, при этом ежегодный объем производства продукции составит как минимум Br15 млн. Важно, что количество операций на сердце в Беларуси вырастет не менее, чем на 10% в год.

Сейчас резидентами парка "Политехник" являются 18 инновационных предприятий. Все они выросли из лабораторий БНТУ или университетских стартапов. Каждое такое предприятие - новые высокопроизводительные рабочие места, выпуск инновационной продукции, экспорт, инвестиции в инфраструктуру университета.

- Кстати, о стартапах. Как в БНТУ ищут и поддерживают инновационные идеи молодежи?

- В университете активно работает стартап-центр. Его миссия как раз заключается в том, чтобы развивать молодежное предпринимательство и, конечно, искать интересные бизнес-идеи. Главное, чтобы они были направлены на развитие университета. В 2017-2018 годах центр провел шесть конкурсов стартап-проектов БНТУ, где было представлено более 50 бизнес-идей. В 2019-м мы впервые выделяем гранты на их развитие. Кроме того, команде победителя будет предоставлен офис в здании технопарка, а также другая необходимая инфраструктура.

Для участников конкурса мы активизировали все службы университета и технопарка, чтобы они могли подойти к нужному специалисту за консультацией. Финал запланирован на 29 ноября.

- Опыт показывает, что начинать искать самородков нужно как можно раньше, возможно, уже среди школьников. Как БНТУ работает в данном направлении?

- Я тоже считаю, что взращивать специалистов с учетом реальных потребностей государства надо уже со школьной скамьи. Существенным шагом в этом отношении станет открытие в 2021 году Национального детского технопарка. В нем школьники смогут заниматься наукой под руководством опытных наставников. Образовательная программа будет ориентирована прежде всего на технические направления.

Обучение организуют в очной форме с последующей самостоятельной работой учащихся и дистанционным сопровождением преподавателями. Одновременно в технопарке будут организованы краткосрочные ознакомительные программы и обучающие курсы.

Инфраструктура предусматривает современный учебно-лабораторный корпус, включающий лаборатории, демонстрационные залы, учебные аудитории, медиабиблиотеку, интерактивные музеи, а также общежитие для учащихся. И мы очень гордимся тем, что учебно-лабораторный корпус технопарка разместится именно в кампусе БНТУ по улице Франциска Скорины.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

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