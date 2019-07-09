Как в Европе: в Минске появилась поп-ап инсталляция с парящими зонтиками

В Минске на улице Комсомольской появилась поп-ап-инсталляция: более 140 разноцветных зонтиков укрыли 32-метровую пешеходную зону, сделав ее комфортной для отдыха в любую погоду. Обновленному участку "пешеходки" присвоили неофициальное название – "Комфортная аллея".

В понедельник минчане обратили внимание на металлическую конструкцию, высказывали разные идеи о ее предназначении. Настоящая цель инсталляции дружественная и позитивная, хотя масштабы конструкции действительно впечатляют: 32-метра в длину и почти 6 в ширину. Так, Беларусь присоединилась к Umbrella Sky Project – акции, в рамках которой улицы с десятками зонтов сооружаются по всей Европе. Лиссабон, Барселона, Вена, Киев, Санкт-Петербург – из этих и других городов белорусы ежегодно привозят снимки на фоне зонтов, а теперь фотозона для ярких селфи появилась прямо в центре Минска.

Проект реализовала компания velcom | A1, чтобы визуально оживить улицу и сделать ее комфортной для отдыха даже в слишком солнечные или дождливые июльские дни. Но это не единственная причина:

– "На идею создать "Комфортную" аллею нас вдохновили обновления этого года: превращение бренда velcom в А1 и "апгрейд" линейки тарифных планов компании с одноименным названием, соответствующим аллее: "Комфорт". И инсталляцию, и тарифы объединяют безлимитные возможности: неограниченный доступ в соцсети и интернет, или, как в случае с зонтиками, – бесконечно хорошая погода и улыбки прохожих. Мы надеемся, что украшенная Комсомольская порадует горожан и станет еще одной яркой локацией для туристов", – рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom | A1 Николай Бределев.

Цвета зонтов – красный, белый и желтый – выбраны в соответствии с фирменным стилем привычного нам бренда velcom и его преемника А1. Белых зонтов в композиции почти в два раза больше, чем желтых, – такая пропорция символизирует переход компании к обновленному фирменному стилю: базовый цвет А1 – белый.

Улица Комсомольская в историческом центре – одна из немногих пешеходных зон в Минске. Здесь широкое пространство для прогулок, множество скамеек, которые вмещают больше двухсот человек, вечернее освещение из гирлянд и фонарей под старину. Как на любой пешеходке, тут есть кафе, магазины, сувенирные лавки. Колорит улице добавляют малоэтажные здания XIX века и большие часы со старинным механизмом на пересечении со второй пешеходной улицей – Революционной.

Все фотографии на фоне зонтиков инициаторы проекта предлагают отмечать хештегом #комфортнаяаллея.