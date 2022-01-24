Как в ООН: в ЕЭК появился свой этический кодекс

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Этический кодекс Евразийской экономической комиссии утвержден Советом ЕЭК. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Документ определяет единые правила поведения всех сотрудников комиссии с целью обеспечения соблюдения норм профессиональной и деловой этики, надлежащего исполнения полномочий и должностных обязанностей, а также содействия укреплению репутации комиссии", - пояснила Ия Малкина.
По ее словам, принятие кодекса ужесточает требования, предъявляемые к сотрудникам ЕЭК, а его соблюдение будет учитываться при проведении аттестации служащих и конкурсов на замещение вакантных должностей.
"При разработке кодекса были приняты во внимание основные тенденции развития документов, регламентирующих профессиональную этику, в том числе в Организации Объединенных Наций и Европейском союзе", - добавила официальный представитель ЕЭК.-0-