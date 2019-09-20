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20 сентября 2019, 09:00

Как вашему маленькому счастью стать звездой, а вам выиграть 2000 руб. за фото?

Что поможет любящей матери запечатлеть счастье ее ребенка? Как поймать те минуты, когда малыш радостно смеется, и сфотографировать неповторимые моменты?

Родители со стажем знают, что выручить может только снимок. Причем не важно, сделано ли фото мобильным телефоном или дорогостоящим цифровым фотоаппаратом.

Но просто сфотографировать вашего ребенка – это еще полдела. Как добиться, чтобы изображение светящихся от счастья Анечки или Саши не кануло в Лету в недрах персонального компьютера и не пылилось в домашнем фотоальбоме, ожидая просмотра во время очередного семейного праздника? А как превратить обычную фотосессию в настоящий праздник – с призами, подарками и даже с возможностью прославить своего ребенка, когда изображение малыша разместят на этикетке одного из самых популярных в стране брендов детского питания?

Решение найдено – поучаствовать в конкурсе, уже успевшем завоевать сердца многочисленной аудитории белорусских мам и их малюток, под названием "Звезда маленького счастья"!

"Наш папа сначала не верил, что можно победить в каком-либо конкурсе. Но, увидев рекламу по телевизору, рассказывающую о "Звезде маленького счастья", я решила попробовать и не прогадала. Наш Коля – мальчик фотогеничный и очень улыбчивый. Сейчас ему 8 месяцев и детское питание «Маленькое счастье» кушает с большим удовольствием. Мы очень довольны, что победили в конкурсе и выиграли 2000 руб. и размещение снимка на упаковочке любимого питания. Папа теперь уверен, что в конкурсах можно побеждать. И с гордостью всем говорит, что наш малыш – настоящая "Звезда маленького счастья".

(Надежда Яковенко, по профессии – сотрудник Следственного комитета)

" Я родила Святослава в позднем возрасте. Он – долгожданное счастье нашей семьи. Сейчас ему год и четыре месяца, а начинали прикорм именно с "Маленького счастья». Как-то вечером, уложив сына спать, я присела попить кофе и, приглушив звук, посмотреть телевизор. Настолько истосковалась по голубому экрану, что смотрела все, даже рекламные блоки. Заинтересовал яркий и забавный ролик конкурса "Звезда маленького счастья". На следующий день серьезно взялась за дело, даже сшила два костюма для фотосессий. Особенно горжусь костюмом поваренка с логотипом конкурса.

И мы стали призерами одного из этапов! Но останавливаться на достигнутом не собираемся, хотим получить главный денежный приз и попасть на этикетку детского питания компании "Белфуд Продакшн".

(Татьяна Корженева, по профессии – заведующая магазином)

Напомним, что в начале лета этого года бренд "Маленькое счастье" от компании "Белфуд Продакшн" запустил новый масштабный конкурс, для участия в котором родителям достаточно лишь отправить фотографию своего счастливого малыша на конкурсную почту. Авторитетное жюри выбирает победителей каждый месяц. Главные призы – более 2000 руб. и фото малыша на баночках пюре "Маленькое счастье".

"Наша Женя Веселова – мама Леши Никулина – сразу загорелась идеей конкурса, написала стихи о детском питании "Маленькое счастье", распечатала маечку с логотипом бренда. Леше сейчас 9 месяцев. Его маме даже не надо никаких денежных призов. Но главное – чтобы фото малыша попало на этикетки тысяч заветных баночек с вкуснейшим и полезным пюре "Маленькое счастье", а Леша стал известной на всю страну фотомоделью. Поэтому, став призерами одного из этапов конкурса, Женя и Леша будут продолжать участвовать в нем и дальше".

(Вадим, крестный папа Леши Никулина. Мама Леши работает в бухгалтерии Смолевичского ЖКХ)

Для чего проводится конкурс? Ответ прост – компания "Белфуд Продакшн" всегда хочет быть как можно ближе к потребителю и более персонифицированной в восприятии ее продукции. Вот и сейчас идея состоит в том, чтобы разместить на продукции компании фото реальных белорусских малышей.

Как принять участие в конкурсе? Нет ничего проще!

- Сфотографируйте своего счастливого малыша на телефон или фотоаппарат.

- Выберите лучшие, на ваш взгляд, фотографии и пришлите на конкурс по ССЫЛКЕ. Не забудьте зарегистрироваться на сайте конкурса.

Подробнее о конкурсе и о многочисленных призах вы сможете узнать ЗДЕСЬ.

Боитесь не успеть поучаствовать в конкурсе? Не расстраивайтесь! Приятно воодушевленная столь высоким интересом, проявленным со стороны потребителей, компания "Белфуд Продакшн" решила продлить конкурс до конца 2020 года. И победителей и призеров будет еще больше – 180 человек (каждый месяц 1 победитель и 9 призеров). Кроме того, 1 000 призеров получат уникальные брендированные детские маечки и нагруднички с логотипом конкурса.

Ваш ребенок уже немного подрос? Не беспокойтесь, в конкурсе могут принимать участие дети без возрастных ограничений!

"Я – мама троих детей. Младшей, Аринке, три года. Увидев рекламу в интернете, мы решили поучаствовать. Тем боле, что моя дочка очень любит продукцию компании "Белфуд Продакшн", особенно соки и пюре в мягкой упаковке. Их удобно использовать и во время пеших прогулок, и в далеких поездках. Больше всего дочке понравился сам процесс: как мы выбирали место съемок, как продумывали костюм, как потом совместно отбирали фотографии. Спасибо компании за такой прекрасный конкурс!".

(Екатерина Подоляко, по профессии лингвист-преподаватель иностранного языка)

Тем, кто хочет всегда быть в тренде конкурса "Звезда маленького счастья", рекомендуем чаще заглядывать на страничку конкурса в Инстаграме.

"Перед нами стоит сложная задача. Родителей, желающих участвовать в конкурсе с фото своих деток, уже сейчас около 60 000. Жюри действительно очень трудно выбирать победителей, так как каждый ребенок по-своему прекрасен. Мы очень ценим все фотоснимки, присланные на конкурс, и, честно говоря, искренне расстроены, что не можем сделать всех участников "Звезды маленького счастья" победителями.

В компании "Белфуд Продакшн" считают, что никто из мировых производителей детского питания никогда еще не размещал фото своих реальных потребителей на этикетках продукции. Мы гордимся тем, что можем реализовать эту прекрасную идею на упаковке своего детского питания. Приятен и тот факт, что среди многочисленных предложений на рынке детского питания наши мамы и их дети выбрали именно продукцию нашей компании, и что количество наших потребителей ежедневно растет. Интересно, что по опросам специалистов компании, мамам важен даже не денежный приз, а важны признание авторитетным жюри их ребенка "Звездой маленького счастья" и возможность размещения его фотографии на упаковке".

(Директор по маркетингу компании "Белфуд Продакшн" Надежда Солодухо)

Александр КАРАБЛИКОВ,

БЕЛТА

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