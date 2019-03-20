Как воплотить мечту: в "Маяке Минска" жилая и коммерческая недвижимость - с беспроцентной рассрочкой от застройщика до пяти лет!

Планируете открыть собственное дело в самом престижном районе столицы? Раздумываете над вариантами, как приобрести офис, кафе или магазин в наиболее современном и комфортном комплексе города? Время мечтаний прошло – пора действовать! Ведущий застройщик Беларуси компания "Дана Холдингс" объявляет беспрецедентную рассрочку до пяти лет приобретение коммерческой недвижимости в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"!
Рассрочка от застройщика предоставляется на пять лет. Это уникальное для белорусского рынка недвижимости предложение. Ведь покупка в рассрочку – это возможность стать владельцем собственного офиса, объекта общественного питания или сферы услуг можно без обременительных банковских процентов. А на окончательный расчет за приобретаемую собственность отводится целых пять лет!
О преимуществах комплекса "Маяк Минска", расположенного на главном проспекте столицы рядом с Национальной библиотекой, можно рассказывать долго. Ведь здесь в полной мере реализована современная концепция организации жилого пространства мегаполисов, подразумевающая создание "города в городе".
"Маяк Минска" – это не только комфортные жилые дома со свободными планировками и панорамным остеклением, скоростными лифтами и дизайнерскими лобби. Это комплекс, в котором вся необходимая инфраструктура всегда под рукой.
Невероятно, но весь комплекс "Маяк Минска" можно назвать одной большой детской площадкой. Это настоящая территория счастливого детства! В его структуру входит самая современная школа с бассейном, спортивными объектами и хорошо оборудованными классами. Сразу несколько детских садов расположены в комплексе – у мам и пап никогда не будет проблем с квалифицированным присмотром за детьми. А какие здесь детские игровые площадки! С мягким покрытием, с игровыми городками, адаптированными для успешного развития ребенка. Это действительно мини-город для молодых семей, завтрашний день которых – в их прекрасных умных и развитых детях!
Вдоль бульвара Пикассо, первой в Минске улицы, которая изначально проектировалась как пешеходная, располагаются многочисленные помещения коммерческой недвижимости, причем в два уровня, со стилобатом.
В двух шагах – крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс "Дана Молл" с многочисленными брендовыми магазинами известных зарубежных и отечественных производителей, огромным фуд-кортом и шикарным кинотеатром. Это самая большая площадка для увлекательного шопинга и занимательных развлечений в стране. Его посещаемость бьет все рекорды Беларуси – благодаря прекрасной возможности выбора, уютной атмосфере и множеству интересных акций и праздников здесь любят проводить время все! И испытывать подлинное удовольствие от каждой минуты в лучшем ТРЦ Беларуси.
Здесь же расположен и бизнес-центр DanaCenter высшего класса с гостиницей, отделением банка, удобным паркингом.
Популярность этого комплекса у минчан и гостей столицы уже сегодня превышает все прогнозы, а квартиры в "Маяке Минска" приобретают самодостаточные, энергичные и успешные люди, которые ведут активный образ жизни и пользуются всеми преимуществами сервисов большого города. Можно только представить, сколь успешным будет бизнес, открытый в этом районе! Кстати, практика показывает, что коммерческие помещения здесь пользуются самым высоким спросом – в домах, построенных на первом этапе, свободных площадей для организации бизнеса уже не осталось!
Так что хватит мечтать – время действовать!
А для тех, кто хотел бы и жить недалеко от своей работы, у "Дана Холдингс" тоже есть хорошая новость – квартиры в домах, расположенных на бульваре Пикассо, также можно приобрести в рассрочку от застройщика на пять лет!
Подробную информацию можно получить на сайте
Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж.
Пусть ваши мечты станут реальными бизнес-планами!
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