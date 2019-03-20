Как воплотить мечту: в "Маяке Минска" жилая и коммерческая недвижимость - с беспроцентной рассрочкой от застройщика до пяти лет!

Планируете открыть собственное дело в самом престижном районе столицы? Раздумываете над вариантами, как приобрести офис, кафе или магазин в наиболее современном и комфортном комплексе города? Время мечтаний прошло – пора действовать! Ведущий застройщик Беларуси компания "Дана Холдингс" объявляет беспрецедентную рассрочку до пяти лет приобретение коммерческой недвижимости в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"!

Рассрочка от застройщика предоставляется на пять лет . Это уникальное для белорусского рынка недвижимости предложение. Ведь покупка в рассрочку – это возможность стать владельцем собственного офиса, объекта общественного питания или сферы услуг можно без обременительных банковских процентов. А на окончательный расчет за приобретаемую собственность отводится целых пять лет!

О преимуществах комплекса "Маяк Минска", расположенного на главном проспекте столицы рядом с Национальной библиотекой, можно рассказывать долго. Ведь здесь в полной мере реализована современная концепция организации жилого пространства мегаполисов, подразумевающая создание "города в городе".

"Маяк Минска" – это не только комфортные жилые дома со свободными планировками и панорамным остеклением, скоростными лифтами и дизайнерскими лобби. Это комплекс, в котором вся необходимая инфраструктура всегда под рукой.

Дома со свободными планировками и панорамным остеклением

Светлые просторные лобби со специально оборудованной детской комнатой, а так же со стойкой консьержа

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингс", используются современные скоростные бесшумные лифты

Невероятно, но весь комплекс "Маяк Минска" можно назвать одной большой детской площадкой. Это настоящая территория счастливого детства! В его структуру входит самая современная школа с бассейном, спортивными объектами и хорошо оборудованными классами. Сразу несколько детских садов расположены в комплексе – у мам и пап никогда не будет проблем с квалифицированным присмотром за детьми. А какие здесь детские игровые площадки! С мягким покрытием, с игровыми городками, адаптированными для успешного развития ребенка. Это действительно мини-город для молодых семей, завтрашний день которых – в их прекрасных умных и развитых детях!

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Вдоль бульвара Пикассо, первой в Минске улицы, которая изначально проектировалась как пешеходная, располагаются многочисленные помещения коммерческой недвижимости, причем в два уровня, со стилобатом.

"Маяк Минска" и его главное связующее звено – бульвар Пикассо

Цокольные и первые этажи – сплошная вереница помещений для организации бизнеса

Вскоре здесь заработают и салоны красоты, и кофейни, и туристические агентства, и магазины, и объекты сферы услуг

В двух шагах – крупнейший в стране торгово-развлекательный комплекс "Дана Молл" с многочисленными брендовыми магазинами известных зарубежных и отечественных производителей, огромным фуд-кортом и шикарным кинотеатром. Это самая большая площадка для увлекательного шопинга и занимательных развлечений в стране. Его посещаемость бьет все рекорды Беларуси – благодаря прекрасной возможности выбора, уютной атмосфере и множеству интересных акций и праздников здесь любят проводить время все! И испытывать подлинное удовольствие от каждой минуты в лучшем ТРЦ Беларуси.

Крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр Dana Mall - рай для приятного шопинга и самых разнообразных развлечений

Здесь же расположен и бизнес-центр DanaCenter высшего класса с гостиницей, отделением банка, удобным паркингом.

В состав многофункционального комплекса "Маяк Минска" входит бизнес-центр Dana Center - идеальное место для ведения самого успешного бизнеса

Популярность этого комплекса у минчан и гостей столицы уже сегодня превышает все прогнозы, а квартиры в "Маяке Минска" приобретают самодостаточные, энергичные и успешные люди, которые ведут активный образ жизни и пользуются всеми преимуществами сервисов большого города. Можно только представить, сколь успешным будет бизнес, открытый в этом районе! Кстати, практика показывает, что коммерческие помещения здесь пользуются самым высоким спросом – в домах, построенных на первом этапе, свободных площадей для организации бизнеса уже не осталось!

В коммерческих помещениях комплекса "Маяк Минска" разместить можно все, что угодно – от офиса до магазина

Так что хватит мечтать – время действовать!

А для тех, кто хотел бы и жить недалеко от своей работы, у "Дана Холдингс" тоже есть хорошая новость – квартиры в домах, расположенных на бульваре Пикассо, также можно приобрести в рассрочку от застройщика на пять лет!

Подробную информацию можно получить на сайте BIR.BY и по номеру телефона +375 17 269 32 90.

Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж.

Пусть ваши мечты станут реальными бизнес-планами!

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