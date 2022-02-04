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04 февраля 2022, 18:47

Как выглядела бы сцена ограбления в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", если бы ее снимали в наши дни

Фото из архива
Фото из архива

Правоохранители рассказали, зачем воры сейчас выносят из домов даже елки и крышки для унитазов и чем бы кардинально отличалась от оригинала сцена ограбления стоматолога Шпака из киноленты "Иван Васильевич меняет профессию", если бы ее снимали в наши дни.

…где духи и шуруповерт?

По словам старшего инспектора ГИОС Солигорского РОВД Олега Зиневича, кражи остаются одним из самых распространенных видов преступлений, но в их структуре произошли значительные изменения. Помните, как в известной киноленте "Иван Васильевич меняет профессию" вор-рецидивист Жорж Милославский обчистил стоматолога Шпака нехитрым способом: узнал, когда хозяина не будет дома, проник в жилище и похитил "все, что нажито непосильным трудом"? Такой образ преступника типичен для 1970-х.

- В наши дни эта сцена в фильме выглядела бы иначе: Шпак сам приглашает к себе домой малознакомого Милославского и даже угощает его спиртным. Через некоторое время после ухода гостя обнаруживает пропажу имущества - денег, магнитофонов и портсигаров заграничных, - поясняет Олег Степанович и уточняет: большинство краж в 2021-м совершены примерно так.

Вот один из случаев. В Солигорский РОВД обратился мужчина - из его квартиры пропали продукты, флакон туалетной воды, шуруповерт и перфоратор. Следов взлома не было, а потерпевший уверял: надолго из дома не отлучался.

Следственно-оперативная группа пришла к выводу, что подозреваемого нужно искать среди тех, кто знал жертву. Версия подтвердилась. Вором оказался знакомый потерпевшего. Пока хозяин квартиры общался на балконе лестничной площадки с приятелем, грабитель проник в квартиру через незапертую входную дверь.

- Всегда закрывайте дверь на замок, даже если ненадолго выходите, - рекомендует наш собеседник и замечает: - Не теряйте бдительность, если приглашаете к себе в квартиру малознакомых людей. Злоумышленники могут работать парой: пока один отвлекает хозяина, другой похищает имущество.

…где телефон, часы и елка?

Один из недавних грабежей удивил своей бессмысленностью даже опытных оперативников. Дело было так: 64-летний солигорчанин выпивал у себя дома вместе с 29-летним случайным знакомым. Опьянев, гость решил присвоить приглянувшиеся вещи пенсионера. Добыча грабителя оказалась очень скромной: старый мобильный телефон, двое наручных часов, искусственная елка и… крышка для унитаза. За помощью в милицию пострадавший обратился лишь через пару дней, и то по совету соседей. Вора задержали спустя несколько часов с момента поступления заявления в райотдел.

…где деньги и совесть?

В октябре 2021-го у пенсионерки пропали 4500 долларов. Причастного к их исчезновению отыскали быстро: им оказался 20-летний внук. Зайдя к бабушке в гости, юноша обнаружил валюту, взял сначала часть, а позже и оставшиеся сбережения. Крупную сумму пенсионерка хранила в подушке. Несмотря на оперативность сыщиков, возвратить удалось менее четверти от украденного - остальное внук успел проиграть на спортивных интернет-ставках. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники милиции в очередной раз напоминают: хранить деньги в постельном белье, под матрасом или в других местах, куда имеют доступ посторонние, - не лучшее решение.

Всего за пару дней в Солигорске возбуждено два похожих уголовных дела. В одном случае после визита 41-летнего мужчины женщина не нашла в кармане своей куртки 180 рублей. Во втором - жительница поселка Красная Слобода похитила у односельчанина кошелек с 600 рублями. В обоих случаях подозреваемые были знакомы с потерпевшими, те сами пригласили их к себе в гости, устроили застолье.

…где смартфон и приятель?

За помощью в милицию обратился 34-летний солигорчанин: пропал его смартфон и... приятель, которого он впустил пожить некоторое время у себя. В большей степени мужчину интересовало место нахождения гаджета. О том, что его обокрал гость, хозяин догадывался. В течение дежурных суток подозреваемого задержали. Нашли и похищенный смартфон в одном из ломбардов. За совершение преступления любителю чужого добра грозит до трех лет лишения свободы.

По словам Олега Зиневича, кражи во время отсутствия хозяев хоть происходят реже, но не ушли в историю.

- В прошлом году задержали серийных воров-домушников, совершивших более 30 краж в деревнях Копыльского, Клецкого, Слуцкого и Солигорского районов, где большинство домов используются как дачи, - отмечает наш собеседник. - Злоумышленники меняли способы проникновения в жилища, а каждая их кража происходила как можно дальше от предыдущей. Правда, все предпринятые ими меры конспирации лишь отсрочили момент задержания.

Чтобы ваша отзывчивость и доверчивость не привела к преступлению:

- не впускайте в свое жилище людей, которые представляются сотрудниками социальных служб, работниками горгаза, горсвета, если они не могут предъявить документ, удостоверяющий личность и занимаемую должность;

- не приглашайте к себе незнакомцев, в особенности попрошаек или тех, кто продает вещи, бытовую технику, инструменты;

- будьте осторожны, когда вам звонят в дверь, не спешите ее открывать, используйте дверной глазок;

- если вы живете одни, не рассказывайте об этом малознакомым, не договаривайтесь о встрече с посторонними у себя дома;

- если в квартире внезапно погас свет, не выходите сразу же на лестничную площадку: электричество могут отключить преступники, чтобы выманить вас;

- не употребляйте алкоголь с малознакомыми людьми у себя дома;

- уходя из дома, закрывайте окна, форточки и двери балконов, а ключ от входной двери не оставляйте в легкодоступных местах.

- если преступление предотвратить не удалось, сразу обратитесь в правоохранительные органы. Найти воров или мошенников значительно проще по горячим следам.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-

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