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Общество
12 октября 2021, 19:35

Какая ответственность грозит нарушителям масочного режима

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси с 9 октября для всех граждан стало обязательным ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах: магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, театрах, кинотеатрах, стадионах, предприятиях, учреждениях здравоохранения, аптеках и других объектах. Смогут ли привлечь нарушителей санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности, рассказала БЕЛТА заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.

- Сейчас все говорят о необходимости соблюдения санитарных норм и правил в связи с распространением коронавирусной инфекции. Что должны знать о них наши граждане?

- Санитарные нормы и правила устанавливают требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19, и являются обязательными для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Предусмотрена ли административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований?

- Да, в настоящее время ст.17.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность как физических, так и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе санитарных норм и правил. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа: на физических лиц - в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до 200 базовых величин, а на юридическое лицо - до 500 базовых величин.

- Чем обусловлены и на что направлены последние изменения, внесенные в санитарные нормы и правила?

- В ситуации сложной санитарно-эпидемиологической обстановки Министерством здравоохранения было принято решение о введении дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения инфекции COVID-19.

Наряду с обязанностью руководителей субъектов хозяйствования по обеспечению контроля за использованием средств защиты органов дыхания и соблюдением социальной дистанции (1-1,5 м) в местах массового скопления людей (транспорт, торговые объекты, организации здравоохранения и т.д.) работниками и физическими лицами при посещении таких объектов, дополнительно закреплена обязанность физических лиц по использованию масок и соблюдению социальной дистанции. Эти изменения вступили в силу с 9 октября 2021 года. Одновременно сделан акцент на правильном использовании средств защиты органов дыхания - они должны обеспечивать закрытие рта, носа и подбородка.

- Так какие сегодня основания для привлечения к ответственности наших граждан?

- Как уже было отмечено, действующая редакция ст.17.5 КоАП предусматривает возможность привлечения граждан к административной ответственности за нарушение санитарных норм и правил. Применение названной статьи КоАП обусловлено объемом требований для граждан, содержащихся в санитарных нормах и правилах.

Таким образом, невыполнение гражданами обязанности по использованию масок и соблюдению социальной дистанции позволяет применить к нарушителям масочного режима меры административной ответственности по статье 17.5 КоАП.

БЕЛТА.-0-

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