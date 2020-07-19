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19 июля 2020, 12:17

Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные

Пока лидеры стран Евросоюза пытаются выработать свой сценарий восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, Беларусь придерживается собственного пути, в том числе на рынке труда. Было непросто избежать массовых увольнений работников, сохранить трудовые коллективы предприятий. Одной из мер стали различные формы гибкой занятости. На средних и крупных предприятиях в пик заболеваемости в режиме вынужденной неполной занятости работали в 4,3 раза больше людей, чем в то же время год назад. В простое целый день находились почти в 4 раза больше работников. И хотя масштаб простоев, сокращенного режима работы увеличился, зато по итогам января - мая, например, число занятых в экономике снизилось только на 0,2%. А чтобы последствия принимаемых мер меньше сказывались на благополучии граждан, был принят указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан" - своеобразная подушка безопасности.

Документом предусмотрена поддержка работников, которые не трудились с 1 мая по 31 июля в связи с простоем или которым установлено в этом периоде неполное рабочее время по инициативе нанимателя. То есть он может претендовать на безвозмездную субсидию, с помощью которой сможет обеспечить своим работникам зарплату не ниже минимальной с учетом фактической занятости за периоды простоя и работы в неполном рабочем режиме, а также уплату обязательных страховых взносов в ФСЗН, что гарантирует сохранение пенсионных прав.

В указе закреплено право местных органов власти принимать решение, предоставлять или нет субсидии организациям для доплат. Работает заявительный принцип: организация открывает в банке счет для учета средств, обращается с заявлением в исполком по месту своей регистрации с приложением пакета документов (копия выписки банка об открытии счета, копия приказа об объявлении простоя или установлении неполного рабочего времени по инициативе нанимателя и расчет субсидии). И затем местным органам власти дается 10 дней на рассмотрение документов. Если обеими сторонами - нанимателем и местной властью - все обязательства выполнены верно, то с момента подачи заявления через 16 дней работник получит доплату.

"На оказание этой поддержки направляются средства Фонда социальной защиты населения, а их компенсируют из республиканского бюджета. На сегодняшний день по указу №178 принято 175 решений местных исполнительных и распорядительных органов на сумму Br1 384 558", - уточнила управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко. И подчеркнула, что эта мера оказалась очень своевременной.

В расчете доплаты до величины минимальной заработной платы участвует сумма среднего заработка, сохраняемая только за рабочие, а не за все календарные дни. Период социальных отпусков тоже не участвуют в расчете величины МЗП. Но стоит отметить, что работник может найти и вариант подработки. А зарплата, которую он получит за работу по совместительству, или же вознаграждение по гражданско-трудовому договору не будут учитываться при расчете доплаты до величины МЗП по основному месту работы.

У кого-то на период простоя может наложиться время нахождения на больничном. Специалисты ФСЗН напомнили, что порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в период простоя определен законодательно уже давно. Так, пособие по временной нетрудоспособности за дни простоя с выплатой зарплаты назначается в размерах, установленных в пунктах 16-19 и 29 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Оно утверждено постановлением Совета Министров от 28 июня 2013 года №569. Общая сумма выплаты не может превышать размер сохраняемой зарплаты и быть менее размера двух третей его тарифной ставки (тарифного оклада), оклада, должностного оклада. Со дня возобновления работы предприятия пособие по временной нетрудоспособности исчисляется без данных ограничений.

Если право на пособие по временной нетрудоспособности возникло у работника до дня объявления простоя, оно исчисляется в общеустановленном порядке.

Для наглядности назначения пособий в разных ситуациях специалисты Фонда привели несколько примеров.

В одном случае, согласно приказу в организации 1 июня 2020 года, объявлен простой с 8 по 30 июня с сохранением зарплаты в размере 2/3 тарифного оклада. Работник был временно нетрудоспособен в связи с общим заболеванием с 1 по 10 июня. Две трети его тарифного оклада в день составляет Br40. Право на пособие у работника возникло в день объявления простоя, поэтому выплату за дни простоя ему следует назначить в размере, не превышающем 2/3 тарифного оклада с 8 по 10 июня, - Br120 (Br40 Х 3 рабочих дня).

В другом случае приказом от 8 июня в организации объявлен простой с 10 по 26 июня, тоже с сохранением зарплаты в размере 2/3 тарифного оклада. Работник с 9 по 30 июня находился в трудовом отпуске, при этом с 10 по 15 июня был временно нетрудоспособен. Соответственно, пособие по временной нетрудоспособности назначается ему на общих основаниях, без ограничения 2/3 тарифного оклада.

Еще одна ситуация: работница представила листок нетрудоспособности по беременности и родам на период с 10 июня по 13 октября, а в организации объявлен простой с 3 по 30 июня с сохранением зарплаты в размере 2/3 тарифного оклада. "Учитывая, что ограничения, установленные пунктом 28 положения, распространяются только на случаи временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам работнице следует назначить на общих основаниях", - пояснили специалисты.

Приказом руководителя организации на предприятии 20 мая объявлен простой на 22, 29 мая и 5, 12 19 июня с сохранением за эти дни зарплаты в 2/3 тарифного оклада. Работник был временно нетрудоспособен в связи с общим заболеванием с 25 мая по 22 июня. Заболел он после объявления простоя, поэтому пособие по временной нетрудоспособности за 29 мая и 5, 12, 19 июня не должно превышать двух третей его тарифного оклада - в его случае это Br30 в день.

В организации 3 июня объявлен простой с 4 по 11 июня с сохранением зарплаты в 2/3 тарифного оклада за этот период. Работница представила листок нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком в возрасте до 14 лет на период с 4 по 11 июня (размер ее двух третей тарифного оклада - Br35 в день). Право на пособие наступило после объявления простоя, назначать его за период с 4 по 11 июня следует в размере, не превышающем Br210 (Br35 Х 6 рабочих дней).

Екатерина КНЯЗЕВА,

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