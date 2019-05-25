Какие чувства испытывают минчане чаще всего: в Минске проходит необычное исследование

В эти минуты в ТРЦ Galleria Minsk проходит необычное исследование "Чувства города" по инициативе Семейного инклюзив-театра "іЙ" и компании velcom | A1.
Чтобы стать участником исследования, необходимо ответить себе на вопрос: "Какое самое сильное чувство я испытал в последнее время?". Затем участникам предлагают взять шар и поместить его в специальный куб, обозначающий то чувство, которое выбрал участник мероприятия.
Нестандартное исследование приурочено к показу постановки "8 чувств, или Рождение человека" Семейного инклюзив-театра "i". Спектакль покажут 26 мая на сцене ДК профсоюзов.
По завершении акции голоса будут подсчитаны, а с результатами исследования можно будет ознакомиться на сайте velcom.by.
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