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Какие нормы содержит новая редакция Жилищного кодекса

Общество 12.06.2019 | 12:26

В Беларуси в мае принята новая редакция Жилищного кодекса, которая вносит изменения в законодательство по вопросам правового регулирования жилищных отношений. Документ содержит ответы на многие интересующие жителей вопросы, в том числе по арендному, социальному жилью, начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. Ожидается, что закон до конца июня будет опубликован и вступит в силу с 1 января 2020 года. Какие основные новшества в нем содержатся, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Плату за лифт и уборку подъездов отвяжут от количества жильцов

В законе закреплено, что техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, граждане будут оплачивать исходя из общей площади квартиры. Ранее плата рассчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных граждан, что не учитывало размер приходящейся доли в праве собственности на объекты совместного домовладения.

"Также участникам долевой собственности будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности) в случае признания по решениям исполкомов многоквартирных и блокированных жилых домов, в которых они проживают, не соответствующими санитарным и техническим требованиям, непригодными для проживания", - пояснила заместитель начальника отдела юридической работы и кадров министерства Ольга Герман.

Спецсчета для отчислений на капремонт

В новом законе урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Отсутствие статуса спецсчета позволяло списывать с них деньги в бесспорном порядке по исполнительным и иным документам, хотя средства принадлежат плательщикам ЖКУ, а не организациям или исполкомам. Документ исключает такую возможность.

"Операции по специальным счетам приостанавливаться не будут, арест на них не налагается. Указанные требования не распространяются только на случаи, связанные с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем", - отметила Ольга Герман.

При постановке на очередь в Минском районе учтут собственность в столице

В новом Жилищном кодексе изменились подходы к постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей Минского района. Семьи смогут претендовать на улучшение своих жилищных условий на территории района при условии отсутствия в их собственности и (или) владении жилых помещений, расположенных не только в этом населенном пункте, но и в столице.

"Ранее такой момент не учитывался. Некоторые граждане воспользовались возможностью построить жилье под Минском при наличии квартиры в столице. Теперь и к минчанам, и к жителям района будет применяться единый подход", - проинформировала представитель министерства.

Также законодательно урегулировано распространение норм Жилищного кодекса по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий на граждан республики, иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны.

Арендное жилье можно будет перевести в социальное

В новой редакции учтен наработанный практический опыт применения законодательства в жилищной сфере. Структура государственного жилищного фонда приводится в соответствие с нормативной базой, определенной указом №563 от 16 декабря 2013 года. Закрепляется норма, в силу которой социально незащищенные категории лиц, проживающие в арендной квартире и имеющие право на социальное жилье, могут переводить занимаемое помещение в категорию социального. Таким образом, они освобождаются от арендной платы.

"Рынок арендного жилья в Беларуси развивается с 2014 года. После 1 июля 2016 года все служебные жилые помещения переведены в арендный фонд, и теперь на его долю приходится свыше 50% от всего государственного жилищного фонда. Жилищный кодекс закрепляет порядок предоставления арендного жилья, тем самым обеспечивая более эффективное его заселение с соблюдением интересов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий", - пояснила Ольга Герман.

Если на жилые помещения коммерческого найма нет претендентов из числа очередников, на их получение вправе рассчитывать и другие граждане.

Новые правила для проживающих в общежитии

Обновленный Жилищный кодекс прописывает механизм воздействия на тех, кто мешает проживанию других жильцов в общежитии, портит имущество. Законодательно закреплено, что если человек три раза привлекается к административной ответственности за такие поступки, его можно выселить по требованию наймодателя. Еще одно новшество - бывшие воспитанники детских интернатных учреждений получат право на первоочередное предоставление комнаты в общежитиях, за исключением тех, которые находятся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений и предоставляются на период спортивной подготовки.

"Раньше на первоочередное предоставление комнаты имели право только воспитанники интернатов. Также по предложению Министерства обороны в число тех, кто может претендовать на место в общежитии в первоочередном порядке, включены граждане, имеющие положительные рекомендации после прохождения срочной военной службы", - рассказала Ольга Герман.

В целях финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций за ними закреплено право повторно предоставлять освобождаемые жилые помещения госжилфонда, построенные за счет средств местных бюджетов, целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов, инновационных фондов, а также льготных кредитов Белагропромбанка и переданные в коммунальную собственность (либо в ее пределах в ведение организаций, не относящихся к сельскохозяйственным).

Социальные и правовые гарантии сохраняются

Как и ранее, на получение жилых помещений социального пользования вправе претендовать многодетные семьи, инвалиды I и II группы, одинокие неработающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и другие категории граждан, определяемые указом № 563 от 16 декабря 2013 года. При предоставлении жилого помещения социального пользования установлено, что оно не может быть менее однокомнатной квартиры. Кроме того, людям, получившим инвалидность в период владения государственным жилищным фондом, предоставлена возможность поменять квартиру, если их дом по техническим причинам не может быть обустроен безбарьерной средой. "Исполкомы наделены компетенцией предоставлять им равноценное жилье в жилых зданиях с подходящей инфраструктурой. Это станет большой поддержкой для граждан", - отметила собеседница.

Из сферы регулирования Жилищного кодекса исключены отношения, связанные с приватизацией жилья государственного жилфонда и предоставления таких жилых помещений по договорам поднайма, поскольку в 2016 году истек срок обращения за приватизацией. Исключается институт поднайма применительно ко всем видам жилых помещений как государственного, так и частного жилищных фондов.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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