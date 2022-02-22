Какие вопросы при голосовании могут возникнуть у владельцев ID-карт и биометрических паспортов?

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, как будут голосовать на референдуме владельцы ID-карт и биометрических паспортов?

"Мы приняли решение, что по этим документам будет выдаваться бюллетень для голосования. Если у тебя ID-карта или биометрический паспорт и ты включен в список для голосования, то вопросов не возникнет. Кроме этого, можно использовать и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, если там есть фотография, студенческий билет, удостоверение государственного служащего, обычный, естественно, паспорт, а также предъявить справку, если она выдана органом внутренних дел взамен утерянного паспорта либо той же ID-карты", - сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК разъяснил, как поступать, если вдруг владельца ID-карты или биометрического паспорта не оказалось в списке. "Здесь возникает вопрос подтверждения твоего проживания и отношения к этому участку. К сожалению, пока единая база не создана, которая могла бы считать эту ID-карту и проверить, где человек зарегистрирован, где проживает. Мы договорились, что на эту электоральную кампанию органы по гражданству и миграции будут работать в тесном взаимодействии с комиссиями по референдуму. В случае если человек пришел с ID-картой, но не внесен в список, комиссия должна в экстренном порядке связаться с территориальным органом по гражданству и миграции. Они подскажут место проживания данного гражданина. Таким образом мы обеспечиваем быстрое внесение в дополнительный список и выдачу бюллетеня для голосования такому гражданину. То есть эти вопросы опять же отработаны. Алгоритм взаимодействия выстроен", - добавил он.-0-