Какой будет погода 10 января? Прогноз синоптиков

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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 10 градусов мороза ожидаются в Беларуси 10 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку страны пройдет снег. Днем местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный умеренный.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем - минус 1-6.-0-
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