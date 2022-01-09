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09 января 2022, 11:11

Какой будет погода 10 января? Прогноз синоптиков

Фото из архива
Фото из архива

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 10 градусов мороза ожидаются в Беларуси 10 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку страны пройдет снег. Днем местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, днем - минус 1-6.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

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