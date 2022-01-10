Какой будет погода 11 января? Прогноз синоптиков

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 11 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 5 по западу до минус 14 по северо-востоку страны, ночью при прояснениях - 15-18 градусов мороза. Днем в юго-западных районах будет 2-4 градуса ниже нуля.-0-
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